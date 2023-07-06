「植」系餐館 花樣百出

在人人熱衷打卡的今天，不少「美食家」總是以餐館門面、布置、情調作為光顧與否的首要考慮，難怪許多經營者為了吸引饕客的眼球，不惜落重本裝修。至於甚麼模樣的餐館才能令人垂青？出自建築設計師Thilina Liyanage的「植」系概念，可謂花樣百出，相信會成為未來餐館設計的指標。

崖邊吊鐘花 "Princess Earrings" Treetop Restaurant 出外用膳時，有否發現自成一角的卡座或廂房總是被人預訂了？除了不用受人滋擾外，別具一格的布置也是其賣點，要是有花一樣的形態，豈不是更加吸引？從崖壁向外延伸的"Princess Earrings" Treetop Restaurant，由多朵巨型吊鐘花組成，每朵花可容納約6張圓枱，上方以木材或透明織物覆蓋，花瓣採用鏤空設計，方便饕客欣賞周邊景色，亦可為室內環境引入自然光，垂落的花蕾燈飾則跟室內吊燈互相輝映，在夜空下顯得特別亮麗。

空中豬籠草 Sky Treetop Restaurant 崖壁的地勢險峻，卻又面向無敵靚景，在那裏品嘗美食，實在是雙重享受，怪不得Thilina Liyanage構思的概念餐館不止一次以崖壁作據點，貌似鵜鶘喙的「Sky Treetop Restaurant」就是好例子，其設計靈感來自豬籠草（Pitcher Plant），船狀底座從崖壁的斜坡突出，置身其中可俯瞰斯里蘭卡的山脈，何其壯觀，略微凸起的屋頂不會阻礙觀景視野，還可保護饕客免受惡劣天氣打擾雅興。

超大向日葵 Urban Park Food Court 除了向高處發展，Thilina Liyanage亦不乏「貼地」的概念建築，最搶眼之作莫過於以超大向日葵為造型的「Urban Park Food Court」！花蕊部分為美食廣場的頂部，採用鏤空設計，並以玻璃覆蓋，有利應對不同天氣；周邊的綠葉則為不同食店，加入大量嵌入式地燈照明，並以燈串圍繞，氣氛極其浪漫。

海神花茶座 Wetland Park Dining 設計師的另一項「貼地」傑作是最近構思的「Wetland Park Dining」，預計建於濕地公園內，靈感源自以希臘神話中海神Proteus來命名的海神花。從預想圖所見，一朵朵海神花沿木橋兩邊「繁衍」，設計開揚而獨立，內有圓形座椅，饕客置身其中，可邊歎High Tea邊欣賞自然生態。

設計師知多啲 來自斯里蘭卡的Thilina Liyanage，除了是一名建築設計師，亦是3D藝術家，創作靈感主要源於花卉、鳥類、哺乳動物、海洋生物等大自然生態，選材上則盡量融入竹、木等天然物料，成功孕育出多項惹人注目的構思，代表作包括「Safari Observation Deck」、「Birds of Paradise house 」、「Moose Observation Deck」、「Forest Private Cabin」等等。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

巨型吊鐘花可放置6張圓枱，容納約24人。 從高角度看，它像一把把突出的紙扇。 綠葉之下有多間不同食店。 上方以木材和透明織物覆蓋，設計具層次感。 以向日葵為造型的美食廣場，非常搶眼。 一朵朵海神花沿木橋繁衍，設計開揚而獨立。 看似懸掛在崖壁的「Sky Treetop Restaurant」，利用竹片來營造層次感。 用餐區的布置充滿線條美。 每朵花均配備圓形座椅、餐桌和專屬吊燈。