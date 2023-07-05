港版「馬爾代夫」濕身玩轉清水灣綠蛋島

夏日炎炎，最適合出海進行各種水上活動消消暑氣。其實不用舟車勞頓搭飛機前往外地的海灘，香港西貢清水灣除有水清沙幼的海灘讓大家投入大海的懷抱外，對出的綠蛋島更被網民譽為「港版馬爾代夫」，周邊的清澈水質猶如玻璃水般碧藍，既是玩獨木舟及浮潛勝地，優美環境亦吸引不少人登島打卡。一於找來水上活動專家展Sir教路，讓大家輕鬆玩轉這個優美小島！

外形獨特 豐富生態 綠蛋島是位於清水灣大嶺峒東面海域的一些石礁排，原名「爛排」，島的面積不大，由於從高處看的話該島中央位置擁有綠色樹林，配合島的形狀及四周幾乎盡是光禿岩石的環境，令人聯想到一隻綠色蛋黃的荷包蛋，所以近年大家都稱之為綠蛋島。該島的位置離岸較遠，人迹相對罕至下令島上的沙灘和周邊水質相當清澈，尤其猶如玻璃水般碧藍、水清可見底的海水更是一絕。水底環境相當繽紛多彩，可見到寄居蟹、螺、貝殼、珊瑚等生物，近年逐漸成為了游泳、浮潛及獨木舟的熱點，玩家不時可以在水中發現海參、海膽及海星等生物，甚至能碰上水母、小丑魚等，教人十分興奮！

教練指導 划獨木舟 要前往綠蛋島有多種途徑，其一是由西貢碼頭包船駛去（船程約20分鐘），退潮時亦可由龍蝦灣或大坳門走山徑到達（需約3小時）。不過最好玩過癮的，莫過於划獨木舟由水路前往。對於沒有經驗及裝備的朋友，可以參加水上活動團隊Luker Sports Club的相關獨木舟浮潛體驗行程，由清水灣道的相思灣小坑口村出發，活動提供獨木舟、槳與救生衣，隨行有教練指導獨木舟的技巧及水上安全。負責人展Sir推薦使用雙人獨木舟，除了體積比較大相對不易翻艇外，2人一同划艇會更省力及可互相照顧。 前往綠蛋島的航程約2.5公里，約1小時便可到達，展Sir提醒划艇時別單靠手部出力，搭配轉腰來發力會更得心應手，過程沒想像中費勁。到達綠蛋島後可進行浮潛（需自備裝備）並觀看各種海洋生物，大家亦可在島上野餐及打卡，大約會停留2至3個小時，回程時則可一嘗站立划槳滑浪板（SUP）滋味。

放風箏賞夜景 清水灣周邊亦有不少戶外好去處，例如位於清水灣半島一帶、佔地達615公頃的清水灣郊野公園。園內有不少名勝古蹟，例如有青銅時代的石刻及佛堂門天后古廟，亦設有大片草地的放風箏場地，可盡情讓風箏翱翔天際。玩到累了可坐下野餐，邊食邊享受海風撲面而來。入夜後這裏更是遠離城市光害的絕佳觀星地點，天文攝影導師「不動明王」Vincent曾在此影下銀河繁星美景。可於清水灣道末端的大坑墩起步前往公園。

享受陽光與海灘 若不想山長水遠前往綠蛋島，清水灣泳灘的水質及環境亦十分理想。該處泳灘分為第一灣（一灘）及第二灣泳灘（二灘），兩個泳灘相距不遠，約5分鐘路程。位於大環頭的第一灣泳灘有15個燒烤爐給大家享受戶外BBQ，而位於大坳門路的第二灣泳灘則面積較大且交通方便。兩者皆環境清幽、水清沙幼，視野十分開揚，遠望可見到連綿山脈與高爾夫球場，無論是玩水、或是享受日光浴都是不錯的選擇。

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網、受訪者提供