the pulse打造灘畔街頭潮流文化盛事

特色打卡位 必逛懷舊市集

「FIND YOUR SUMMER GROOVE!四大必影打卡位」包括有讓你邊玩節奏遊戲邊錄 Instagram Reels 的「DROP YOUR BEAT」巨型Boombox、即場製作街頭潮Tee的「WAVE GOTCHA」潮Tee設計區、在LED Dance Floor上顯身手的「DANCE TO YOUR BEAT」舞台及「HOW GROOVE I AM」塗鴉貨櫃牆,可按個人喜好挑選心水項目拍個痛快!另外,the pulse一連五個周末舉行的「ENDLESS SUMMER GROOVE」,打頭陣有7月15至16日的「好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集」,市集上的攤位將發售各式Y2K 相關商品,包括經典本地潮牌SUPER X回歸,而「潮玩俱樂部 Pop Toy Club」則帶來香港潮玩品牌「美光站MACOTT STATION」出品的搪膠玩具及多款日本復古卡通人物搪膠公仔等,教人不容錯過。