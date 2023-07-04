風靡海外！五感娛樂極致體驗

餐廳除了講究食物味道及服務質素之外，其實還可以為食客帶來更多享受。世界各地正吹起一股用餐的同時也為眼睛帶來視覺盛宴的潮流，擅長透過數碼技術炮製富娛樂性互動裝置的新媒體藝術團體teamLab，他們在日本德島縣德島市萬代町開設了名為百年海的餐廳，讓你在震撼的影像作品包圍下，享用精緻日本料理。另外杜拜及美國紐約市可找到沉浸式餐廳新登場，呈獻耳目一新的五感用餐體驗！

日本：邊食邊睇 百年影像作品 剛於上月正式開業的百年海打着「teamLab餐廳」的旗號，當然有創意搞作。店內最特別的，莫過於牆壁都是巨大屏幕，播放着上映時間長達100年的影像作品《百年海圖卷》。話說2009年世界自然基金會（WWF）預測地球海面於本世紀末有機會最多上升120cm，teamLab便以此作基礎於同年創作了《百》，你會看到直至2109年的100年間海面逐漸緩慢上漲的動態波浪影像，使用日式古典畫風來呈現的波浪配搭金箔色天空背景，感覺像是會動的屏風畫，視覺效果十分有趣。食物方面亦睇頭十足，料理長有川海渡師從日本老字號餐廳「なだ万」天婦羅主廚松井雅夫，並在日本駐法國大使館官邸擔任廚師。提供的日本料理以「可持續」為主題，採用於鳴門海峽捕捉的「未利用魚」（因賣相不佳等理由被丟棄的鮮魚），及將德島南部對人類及環境構成威脅的野豬及鹿等打獵得來的肉來炮製。用餐需先預約，每位¥7,000起（約HK$378）。

杜拜：名廚料理 結合畫作 作為中東地區經濟及金融中心的杜拜，早前有同樣話題十足的餐廳KRASOTA開幕。餐廳設在The Address Downtown 酒店地下，是餐飲集團White Rabbit Family（WRF）旗下以最新餐飲理念打造而成，賣點是通過先進的科技，將視覺藝術、沉浸式場景設計與米芝蓮星級主廚Vladimir Mukhin的高級精緻美饌結合起來。於容納20人的用餐空間內，客人圍着環形餐桌入坐，用膳期間除了享用受名畫啟發而設計的菜式，更利用互動裝置、3D 投影和原創人工智能，將藝術家的作品生動地展示出來，無論是牆壁及桌子都可觀賞到立體的投射影像。現時作為「開幕展覽」，正展示19 世紀末和 20 世紀初來自世界各地的8位畫家畫作，包括有 Aleksandr Deyneka、Mikhail Vrubel及Nicholas Roerich等名師，而每道菜均有專人為你講解作品背景及作品與菜式之間的關連。整個「展覽」會提供迎賓開胃小菜、8道菜套餐和兩杯獨特的雞尾酒，每人費用為AED1,500起（約HK$3,150），需先預約。

美國：集合精英 沉浸5大場景 紐約市最近也有家新開設的人氣沉浸式餐廳酒吧，所指的是今年開幕的JOURNEY。這家新餐廳是由一班來自百老匯、時裝設計、多媒體和烹飪藝術領域的頂級團隊合作打造，例如東尼獎及艾美獎最佳場景設計得獎設計師David Gallo及荷蘭高科技時裝設計師Anouk Wipprecht便是其中兩位參與者，並由曾在多家米芝蓮餐廳任職廚師的Edward Hong擔任行政總廚。店內劃分為JOURNEY 360、JOURNEY ODYSSEY、JOURNEY LOUNGE及JOURNEY À LA CARTE 4個區域，不僅餐碟、桌面、掛牆「畫作」甚至多面牆身，均可通過先進的AR擴增實境技術及投射裝置，為不同客人帶來不同的沉浸式餐飲體驗，其中最具人氣的莫過於JOURNEY 360，利用360度投影帶來森林、海底、北極、火山和太空5種不同情調的場景，並呈上5道精心設計的特定套餐。每位收費US$119.99起（約HK$936），需先預約。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

《百》採用日式古典畫風來呈現持續緩慢上漲的波浪，並顯示一直更新的時間計時。 主廚有川海渡師從老字號餐廳「なだ万」天婦羅主廚松井雅夫，之後他移居法國，並在日本駐法國大使館官邸擔任廚師。 於容納20人的用餐空間內，通過先進的科技，將視覺藝術、沉浸式場景設計與名廚美饌結合。 桌子可觀賞到立體的投射影像，令用餐加添了娛樂性。 JOURNEY LOUNGE設有供應小吃的獨特酒吧，休息室內陳列着栩栩如生的3D動畫畫作和擺設。 餐廳內有teamLab的球形茶釜作品《茶釜 虛空，2022》，將360度包圍的《百》同步反映出來。 利用新鮮捕獲的小魚製成的特色菜餚「百年海Spécialité」，結合了柚香泡沫、雞肉、烤番茄醬及裙帶菜醬製成。 餐廳利用互動裝置、3D 投影和原創人工智能，將藝術家的作品生動地展示出來。 餐廳由米芝蓮星級主廚Vladimir Mukhin主理。 侍應們身穿的服飾，荷蘭高科技時裝設計師Anouk Wipprecht有份參與設計，未來感十足。 餐廳桌子以天然靛藍製成的混凝土製造。 使用野豬和鯔魚炮製的「百年海之關東煮」值得一試。 每道菜式均受畫作啟發而設計，賣相美輪美奐。 店內的JOURNEY 360是一個讓客人邊用餐邊沉浸在森林、海底、北極、火山和太空5種不同場景中的20人公共餐桌。 開胃菜是一道特色的藍鰭吞拿魚他他配醬油及柚子汁。