踢走暑熱 透心涼降溫冰品

天氣熱辣辣，走出戶外幾分鐘已汗流浹背，這個時候，不如來一口透心涼的冰品吧！除了雪糕和凍飲外，近日有多款巨型刨冰登場，無論自私食或和朋友開心Share，都一樣透心涼，好解暑！

Cute爆西瓜刨冰 每次去日本，必食淋滿醬料和加入各式配料的刨冰。上環新開的日式刨冰店，標榜選用日本天然水製作，冰粒幼細而口感綿密。店內有8款口味選擇，所有刨冰頂層會加入沖繩海鹽芝士奶蓋，水果味刨冰更選用新鮮水果榨汁製成，底層放滿蒟蒻和果味爆珠，分量十足。

造型趣致的西瓜刨冰，淋滿西瓜汁和煉奶，再加兩層乳酪爆珠，最搞鬼是用朱古力碎扮西瓜籽，趁未溶前記得打卡！除了杧果和士多啤梨的常見口味外，還有少見的白桃、藍莓、奇異果和沖繩香檸選擇，以及非常受港人喜愛的宇治綠茶白玉。此外，店內提供多款口味的梳打特飲，同樣透心涼！

查詢電話：9799 6848

刨冰雪糕樣樣齊 另一家新開的甜品店位於尖沙咀，內裝灰泥色調工業風設計配上可愛空間和雲朵燈，氣氛悠閒。店內有多款刨冰，日本直送冰磚配多款自家製配料，啖啖滋味。期間限定的特級濃厚黑芝麻，以自家製黑芝麻醬配黑芝麻雪糕及蕨餅等，濃郁香滑。其他還有蜂蜜焦糖脆脆牛乳、濃厚朱古力石板街和士多啤梨芝士蛋糕等特色配搭。店子亦有和本土蛋糕店聯乘，推出限定的芋泥芋圓牛乳刨冰，粉絲要留意喇！

另外，店子亦供應北海道雪糕筒，奶香濃濃的8.0牛乳和型格的特濃黑芝麻，配黑色雪糕筒超Cool，嫌單調？還可配法式焦糖布甸，層次夠晒豐富！北海道雪糕杯則有蜂蜜焦糖脆脆和鮮果2款口味，總有一款合你心水。

查詢電話：5720 4888

撰文：林佩婷

西瓜刨冰

底層是蒟蒻、煉奶和西瓜汁，放兩層乳酪味爆珠再加煉奶，淋滿西瓜汁和沖繩海鹽芝士奶蓋，加點朱古力碎扮西瓜籽，可愛吸睛。 宇治金時白玉

底層和中間分別放白玉和北海道十勝紅豆，淋煉奶和宇治抹茶汁，抹茶和紅豆最夾。 法式焦糖布甸配牛奶雪糕筒

焦脆香甜的布甸配牛奶雪糕，富視覺效果又啱打卡，雪糕奶香和布甸也配合得剛好。 杧果刨冰

蒟蒻加杧果味爆珠，淋杧果汁和沖繩芝士奶蓋，刨冰和芝士奶蓋一起品嘗，果味濃郁。 芋泥芋圓牛乳刨冰

刨冰淋自家製牛乳醬和芋泥，入口Creamy而富有濃郁奶香。 鮮果北海道雪糕杯

水果加雪糕配餅乾碎粒，層次分明富嚼勁，另有蜂蜜焦糖脆脆口味選擇。 沖繩金檸刨冰

淋上用沖繩香檸調配的金檸汁，和爆珠、蒟蒻一起吃，酸酸甜甜夠清爽。 特級濃厚黑芝麻刨冰

自家研磨黑芝麻醬和黑芝麻雪糕，再加蕨餅和脆脆，黑芝麻味道相當突出。