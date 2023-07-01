添加鐵道元素經典潮物大變身

MEXICO 66 GDX系列（左起）以N700S子彈火車、923形Dr.Yellow及500系外形為靈感設計。

日本鐵道系統歷史悠久，各式各樣的車款及路線等都深深吸引着鐵道迷，形成了豐富的鐵道文化。各間鐵道公司亦不時推出精品，供各位鐵道迷搜購一番。例如JR西日本最近就與運動用品品牌首度推出聯名版本鞋款，以三列由兵庫縣發車的新幹線為靈感，設計令人耳目一新！另外還有慶祝大阪市高速電氣軌道新車款400系啟用而推出的皮製銀包，以及多款貨物鐵道輸送150周年紀念精品，鐵道迷必定會荷包失守！

神戶牛皮 職人製造 創業於兵庫縣神戶市的Onitsuka Tiger參加了當地主辦的兵庫Destination Campaign特別企劃，即日起與JR西日本合作推出聯名版本MEXICO 66 GDX。分別以往返兵庫縣的新幹線（500系、N700S及923形Dr.Yellow）為靈感設計三個版本，特別選用神戶牛皮，由職人用心打造，利用油皮營造車身的光澤感。鞋墊上印有列車的「座位配置圖」，對鐵道迷來說分外有親切感。每款鞋均會附送以播州織技術製作的相同色系Tote Bag。每對售¥44,000（約HK$2,376）。

全新車款 聯乘銀包 大阪市高速電氣軌道（Osaka Metro）的中央線剛有新車款400系登場，為作紀念大阪皮具品牌QuatroGats推出了聯乘銀包。錢包以中央線的代表顏色綠色為主調，一邊印有400系的正面圖案，背面則有中央線各車站的名稱。錢包的Size不算大，握在手中剛剛好，採用據稱是日本最高品質皮革的櫪木皮革製造。每個銀包均由工匠們手工製作，可以享受皮革的原始質感。它可容納約9張卡、約30枚硬幣及約20張紙幣，有型又實用，售¥16,280（約HK$879）。

貨運鐵道 周年精品 為了紀念1873年（明治6年）貨運鐵道開通至今150周年，立誠社從國鐵及JR的貨運列車中挑選了13架特別的車種，推出以它們為主角的「貨運鐵道系列」精品。首個系列包括膠製匙扣、亞加力支架、磁石及襟章，各有13款圖案，當中包含一款秘密款式。另外還有印上12款列車的A4文件夾，7月中更會推出印上12款列車的手巾，各位鐵道迷不容錯過。於日本全國車站店及鐵路專賣店等有售，各售¥330起（約HK$18）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

每個鞋款附送相同色系的Tote Bag，以傳統播州織技術製作，十分精美。 銀包用上中央線的綠色為主調，並印有400系列車正面圖案。 細心一看，鞋墊印有列車的「座位配置圖」。 銀包可容納約9張卡、約30枚硬幣及約20張紙幣。 大阪市高速電氣軌道的新車款400系，特點是位於車頭四個角的LED頭燈及尾燈，還有帶未來感的前窗設計。 「貨運鐵道系列」精品包括膠製匙扣、亞加力支架、磁石及襟章。