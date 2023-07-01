VISION ONE-ELEVEN鷗翼奢華純電「弓」勢

Vision One-Eleven全新鷗翼純電概念超跑，無縫融合肌肉線條及One-Bow弓形設計，車載由高效軸向磁通電馬達及液冷圓柱電芯電池組成的創新純電驅動系統。

平治（Mercedes-Benz）於上世紀六、七十年代，曾生產擁有橙配黑雙色車身兼承襲300 SL鷗翼車門的C111實驗性跑車。來到21世紀，廠方以此傳奇為靈感，設計出一款無縫融合肌肉線條及迷人One-Bow弓形輪廓的全新鷗翼純電概念超跑Vision One-Eleven，搭載由高效軸向磁通電馬達及液冷圓柱電芯電池組成的創新純電驅動技術。

弓形線條 致敬之作 當年Mercedes-Benz為了測試革命性轉子引擎、渦輪增壓柴油引擎以至聚合物車身外殼等技術而生產一系列C111實驗性跑車。今次採用標誌性One-Bow弓形設計、車高僅1,170mm的Vision One-Eleven，可說是向這傳奇跑車致敬之作。平滑的弓形線條，從低矮的前部一直往肌肉發達的後半部延伸，配上全車啞黑色大型空氣動力學套件及全新橙銅車色，呈現不一樣的奢華感。沿襲自C111頭冚的黑色進氣口及鷗翼車門均經過重新設計，並為雙圓燈車頭及車尾造型配上數碼3D Pixel顯示屏，更於側裙和輪圈內側注入藍色燈光效果，將經典設計與新科技和諧融合，營造復古未來感。

智能介面 環保內飾 復古未來感更從車身進一步延續到車廂，通過橫跨整個中控台的3D Pixel顯示屏，配合設於多功能觸控軚環旁的小屏幕，顯示相關行車資訊。駕駛者還可佩戴能將阻礙視線的A柱、車門甚至頭冚變成「透明」的AR擴增實境眼鏡，通過虛擬影像與現實環境結合，令整個車廂變成用戶介面。內飾方面，中控台採用100%再生聚酯製成的白色織物鋪陳；門檻、扶手及座椅後方的行李箱，則以咖啡豆殼鞣製的可持續橙色皮革包覆。菱紋絎縫銀色皮革包覆的新型賽車桶椅，靠背角度可靈活調節，座墊更是齊平地集成到地板中，配上橙色四點式安全帶，強調其運動個性。

創新技術 未來概念 車載創新純電驅動技術，不僅採用含新化學成分的高性能液冷圓柱電池，更配備兩具YASA軸向磁通電馬達。其電磁流平行於電馬達的旋轉軸運行，擁有高功率和扭力密度；而體積和重量只是現行電馬達的三分之一。簡而言之即是更輕、更緊湊、更高效，配合源自Mercedes-AMG賽車運動的豐富技術，標誌着高性能的純電未來。廠方表示，全新電馬達日後將會於德國柏林Marienfelde廠房生產，是高性能車型的動力核心部分。

本地車訊：EQS SUV豪華純電7座抵港 平治以EQS房車設計為基礎的EQS SUV正式抵港，首先推出市場的有EQS SUV 450 4MATIC（最大馬力及扭力360hp及800Nm）和EQS SUV 580 4MATIC （最大馬力及扭力544hp及858Nm）。兩者均車載108.4kWh電池，擁有632km（WLTP）續航里程。車上安裝200kW直流快速充電系統，快充15分鐘便可補回250km里程。受惠於強勁的前後軸電馬達、反應敏捷的4MATIC四輪驅動和智能OFFROAD越野駕駛模式，能夠輕鬆應對各種地形。

撰文：林登麗

迷人One-Bow弓形輪廓，從前部一直往肌肉發達的後半部延伸。 新型賽車桶椅配上橙色四點式安全帶，並以菱紋絎縫銀色皮革包覆。 造型科幻的多功能軚環配備各種控制裝置和先進的觸控元件，旁邊還設有顯示屏。 配備7座位的全新EQS SUV抵港，擁有3,210mm長軸距。 車尾的數碼3D Pixel顯示屏，特有雙圓燈可由紅變白，還可向其他道路使用者傳達資訊。 側裙和輪圈內側均注入了藍色燈光效果，營造出復古未來感。 Vision One-Eleven的設計靈感，源自上世紀六、七十年代的傳奇C111實驗性跑車。 車廂空間寬敞，第二排座椅可電動調校，第三排座椅更可收摺來變出更大載物空間。 3D Pixel顯示屏橫跨整個中控台，主要顯示車速及續航里程等資訊，與復古未來主義的頭尾燈設計呼應。 高速疾走時，主動式升降大尾翼會自動展開，為尾部提供所需下壓力。 新開發的YASA軸向磁通電馬達擁有高功率和扭力密度，體積和重量只是現行電馬達的三分之一。 MBUX Hyperscreen屬EQS SUV 580 4MATIC標準車廂配置，而同系EQS SUV 450 4MATIC亦可選配。