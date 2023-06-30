紅磡競技場跑住解謎激戰

Mar!o Go

根據屏幕顯示的圖案，雙方要鬥快按下得分鍵，率先得到指定分數為之勝出。

提起紅磡，除了紅館及紅隧之外，可能會諗起一排排舊樓與工商廈。然而此區亦有不少打卡玩樂蒲點，好動一族可到靈感源自韓國綜藝節目《Running Man》的實體遊戲競技場，一嘗「撕名牌」的刺激感；玩完可到附近公園影靚相，再品嘗米芝蓮街坊小食，過上充實的一天！

逃脫密室撕名牌 韓國綜藝節目《Running Man》自2010年開播以來大受歡迎，當中最經典的「撕名牌」遊戲既緊張又好笑。位於紅磡工商廈的Running Games受此啟發，將逃脫密室混合撕名牌玩法，場地面積約4萬呎，當中解謎遊戲區約2千呎，互動遊戲區則有5千呎，玩家可以親身投入遊戲世界奔跑，以及進行各式各樣的互動體感活動，集動態、合作、策略於一身，比很多密室解謎遊戲更講求體能與互動。

場內負責人表示，一般預約6人成團，全場可容納140人，新優惠每人$280可玩足兩小時。問到哪個新遊戲最好玩，他推介「王者聯盟對決」，每組玩家派出兩名成員背負號碼名牌在擂台上進行撕名牌對決，將對方成員擊倒為之勝出。同場另有「Mar!o Go」、「訓練員之路」、「1800秒拆彈少年」都相當受歡迎；至於傳統競技遊戲「九宮格射球」和「熱血閃避球」等，前者要用足球或手球全數擊倒九宮格；後者則要穿上特製衣服，閃避四方八面來襲的波波，考身手又考反應。

網址：hkrunninggames.com

同場加映：免費打卡熱點

必到海洋樓梯 長命斜樓梯係人見到都驚，但位於紅磡道天橋旁的這條樓梯卻不時有人聚集，事關73級樓梯均被畫上彩色海洋世界，因此有「海洋樓梯」之稱。全人手繪畫的作品來自藝術家Terena Wong，旨在喚醒公眾對海洋的關注，以及希望城市人把腳步放慢，每一步都看清楚一點。畫作的海龜、小丑魚、海草與小魚群畫得栩栩如生，影相打卡絕不能錯過。

古式小橋流水 和黃公園是位於紅磡戴亞街的公眾遊園地，距港鐵黃埔站A出口只有10分鐘路程， 公園原址乃大環山，早於90年代交由政府管理。園內小橋流水加上亭台樓閣，古色古香如小型九龍寨城公園，其中公園大門牌、太極場、池塘都是打卡熱點。而且此處經常成為電影及電視劇拍攝場地，姜濤主演的劇集《季前賽》便曾在此取景，時至今日仍有不少姜糖專程來朝聖呢！

人氣街坊美食

搵食點 1：日本直送米香 米気主打精緻日式家庭料理，以「米」作店名，賣點自然是米，所用的日本米都是直送香港後才精米，藉此保留水分和營養價值，讓顧客吃到新鮮飯香。餐廳建議「米+主+冷+溫」這個叫餐組合，即日本俗稱的一汁四菜，推介醬油蛋飯、月見博多地雞團子、葱燒厚切牛舌及米気雪糕。由於餐廳不設訂位，攞籌後不妨先到附近逛逛。

網址：maiheirestaurant.com

搵食點 2：獲獎自創班戟 開業超過40年的紅磡雞蛋仔位於大沽街，不少紅磡街坊由細食到大，最初是街頭小販檔，後來搬入地舖，今年更入選「香港米芝蓮」小食呢！名物除了原味雞蛋仔外，必吃自創的沙律杧果班戟及蛋白肉鬆班戟，全部即叫即製保證新鮮熱辣，因此經常大排長龍。

搵食點 3：台式Q彈甜品 萬華糖水店是一間台式甜品店，只做外賣生意，人氣極盛經常要排隊。主打芋圓、地瓜圓、湯圓及仙草凍糖水，每款都加入大量配料如珍珠、薏米、小丸子、粉果、綠茶凍，全部足料兼煙韌，讓各位過足口癮。提提大家此店下午才開始營業，一直做到深夜11:00pm。

撰文：陳志滔

王者聯盟對決

「撕名牌」擂台對決，將對方所有成員擊敗為勝，台下成員亦可作支援攻擊。

位於紅磡區的實體遊戲競技場，共分為3個遊戲場區，包括圖中的「魔法師棋盤」，需以不同肢體動作才能通過。 茂密的喬灌叢林配上池塘湖泊及迴廊曲徑，一派江南園林格局。 月見博多地雞團子，入口時蛋汁與鮮嫩免治雞肉二合為一，極之惹味。（相IG：w__ayan） 訓練員之路

根據屏幕出現的小精靈，雙方將手上的精靈球拋向所在位置，該區擁有最多精靈球為勝。 樓梯上的動物在陽光下靈動立體，令人恍如置身海洋世界。（相IG：terena.art） 《季前賽》曾於此拍攝「阿孝太郎與河馬子の初邂逅」一幕，遂成姜糖打卡熱點。 熱辣辣的班戟盛載多到滿瀉的杧果和沙律醬，味道鬆軟清新。（相IG：foodie_vivin） 1800秒拆彈少年

每組一位玩家穿上炸彈背心，隊員需要合力尋找線索拯救。 以海洋生物做主角，73級樓梯都有色彩斑斕的小魚。（相IG：terena.art） 醬油蛋魚籽飯的日本雞蛋經醬油醃製，稠密蛋香混合脆卜卜魚籽，叫人食指大動。（相IG：daydaycheckin） 最具人氣的芋圓、地瓜圓大粒又Q彈，食完都幾飽肚。（相IG：chingchinglui）