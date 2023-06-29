飛船下海預示未來

不安於現狀，向來是催生嶄新概念的原動力，正如一眾設計單位不斷探索遊艇「變形」的可能性，甚至孕育出「飛船」的構想，即把探索星空與海洋的載具合二為一。以下介紹的概念遊艇，外形獨特，雖然未發展到起飛的境界，卻預示了未來飛船的模樣。

Decadence 劃時代之作 數近期最紅的「飛船」，由Andy Waugh Yacht Design發表的概念遊艇「Decadence」，絕對有力佔一席位！總部位於英國倫敦的Andy Waugh Yacht Design，其設計以突破界限見稱，代表作包括70米長的「Serafina」、175米長的「Acionna」等等，而「Decadence」則是受1920年代汽車與航空業的飛躍進步所啟發，旨在捕捉那個Roaring Twenties（咆哮的20年代）之精髓。

先由外觀說起，「Decadence」的形狀獨特，令人聯想起蝙蝠戰機（Batwing），很有未來色彩。它採用名為「SWATH」的特殊船體，兩側的淚珠狀船體通過高蹺連接中央結構，好處是相對於單體超級遊艇，可減少約70%的俯仰和橫搖運動，從而實現舒適和安全的巡航。

另一方面，船體長度為80米的「Decadence」，擁有30米的寬闊橫樑，雖然不易找到合適的碼頭停泊，但船體形狀帶來的穩定性可減少因躲避惡劣天氣而尋求碼頭庇護的需要，而且遊艇內置了兩艘來自Skyline Yachts 的14米補給小艇，作為接載乘客往返岸上之用。值得一提，得益於橫樑夠闊，船內空間寬敞，布局更具彈性，可劃分出長30米、闊20米的主人套房，又可把船員區和技術空間設於舷側船體（Sponsons）及水下船體，為主體提供更多可用空間。

性能方面，「Decadence」使用全新推進系統，預計可減少約30%的能源消耗，加上預想圖顯示遊艇帶有可伸縮的充氣翼帆，暗示了風力發電的潛在可能。

Project Enterprise 受科幻片啟發 貌似飛船的概念遊艇「Enterprise」，設計靈感源自美國科幻片《星空奇遇記》（Star Trek）第一季中的星艦USS Enterprise，由曾經發布「Solar Express」、「Forge」等代表作的M51 Yacht Design所構思。

長84米的「Enterprise」，為一艘鋁製三體船，加上有鋒利的船體，不但可把油耗量降低，而且航程可達5,000海里。由於船體龐大，內部空間寛敞，足夠劃出8間客房，最多可容納12名客人，還可設置健身房、日光浴區、酒吧區、用餐區、戶外娛樂區、海灘俱樂部、直升機停機坪等等，滿足生活和娛樂需要。

NOY 金屬版方舟 靈感源自挪亞方舟的巨型三體船概念「NOY」，出自遊艇設計師Aras Kazar之手，看似一架於水上飛馳的隱形戰機。船體長66米、寬76米，由鋁、玻璃纖維及鋼化玻璃製成，內部可設置6間客艙和3間主艙，足以容納數十人。

性能方面，「NOY」的金屬頂鋪設了太陽能電池板，可為遊艇提供電力，並配備全電動和水翼技術，航速可達到24節。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網