視覺系新派中菜 吸睛玩味

時下興打卡，享用美食除了講究味道之外，還要求賣相夠吸睛至可以打卡呃Like！城中有新開高級中菜廳不但內裝以特色主題設計裝潢，加上菜式食材搭配新穎，又有多元化烹調手法及精緻擺盤，伴以一杯亮麗造型的雞尾酒，每個環節都亮眼吸睛，食之前又點可以唔打卡呀！

海旁的香港情懷 香港是由小漁村發展而成的大都市，每個時期各有風格和特色。石塘咀一間新派港式中菜廳以1960年代Bauhaus藝術風格作內裝設計主題，呈現出現代主義風格，展現於簡潔美學和實用功能。用餐區融入流線型平滑牆身和圓角，地面以雲石製馬賽克磚鋪砌，好似舊式家居選用的紙皮石，配以前唐樓扶手和樓梯選用的紅白色水磨石，是1960年代香港建築常見的配搭。周邊有半透明舊式玻璃窗拼湊屏風，白牆上綴以黑線設計，以及參照舊屋邨通風磚牆式樣打造的金屬掛牆裝飾等，處處表現昔日情懷。然而，懷舊中又見燈飾和家具裝有金屬管支架等摩登元素，猶如呼應香港新舊交融的風格。

自製鹹鮮煲仔飯 菜式方面，總廚Samuel以最能代表香港的粵菜作主打，食材八成來自本地，既融入傳統菜改良，又會加入無窮創意打造出多款新派佳餚。

鹹魚肉餅飯吃得多，大廚帶來升級版的生曬蝦乾煙熏馬友飯，自家醃製和風乾14日的半鹹鮮馬友經煙熏，配炒香的蝦乾、魷魚仔和菜心粒，而東北五常米用浸泡蝦乾和魷魚仔的水煲煮，鹹鮮海洋風味充斥口腔每個角落。一道膾炙人口的經典金錢雞，以白鱔代替豬肉，白鱔加叉燒醬醃後作乾式熟成，雞肝加奶浸泡是法式做法，加冰肉串起，掃上麥芽糖和蜜糖燒烤，油潤又有煙熏香。

啖啖肉白切雞卷 玩味菜式陸續有來，中菜宴客菜之一的白切雞，搖身一變成為無骨薑葱白切雞卷，雞皮包裹住去骨腿肉和胸肉，啖啖肉吃起來很方便。看似平凡的葱油餅，酸種加入京葱、法葱、紅葱頭及香料製成的油酥麵糰，配自家醃製的蔬菜和腐乳酸忌廉醬，口感豐富。

喜愛海鮮的話，推介浸泡清酒和花雕等蒸煮的陳年花雕醉蜆，又或是來至西貢魚排的生醃本灣章紅魚，魚肉經風乾再醃製，淋上滾油後吃，滋味無比。餐廳還特別以五行作主題創作了多款特色雞尾酒，好似辛香回甘的「尖椒皮蛋」或冬瓜湯製作的鹹味「黃金凍湯」，與菜式相映成趣。

（查詢電話：3181 1666）

神秘特務世界 每個人或多或少都有點冒險精神，想滿足一下，不妨來到尖沙咀這間新概念餐廳扮吓特工！餐廳以特工為靈感設計，劃分成多個區域，大家來到隱藏式入口，會看到俄羅斯輪盤、骰仔和百子櫃，予人一種神秘感。推開大門，會見到以木材、礦石和皮革等物料打造的「特務神秘國度」酒廊區，吧枱玻璃櫃擺放了昆蟲標本，象徵特務擺放的收藏品。向前行是以特務專車作靈感打造的「特務神奇道具衣櫥」及「智慧屋」餐飲區，當中選用有倒後鏡和輪胎特徵設計的燈飾，猶如讓人在車中用餐。最後就是「旅行家的房間」用餐區，以熱帶雨林風格設計，綠色植物配玻璃窗和燈飾，加添緊張冒險氣氛。

創意型格點心 餐廳兩位主廚Rex和CY為配合主題，設計了多款創意菜式，7月初將會有全新點心和菜式登場。歎茶必點人氣的叉燒包，這裏的升級版黑柑叉燒包，加入柑桔肉和皮作餡料，酥皮加竹炭粉製作，表面再灑上食用金粉，黑金相配很型格。另一道蟹膏蟹肉酥，蟹肉洋葱芝士餡配加入甘筍汁的酥皮，面層綴以日本蟹膏和蟹膏味噌，鹹鮮軟滑。

看似愉快浸泡泡浴的「醬香泡騰鵝」，是以東北菜基礎改良而來。鵝隻用辣椒乾、花椒等多款東北菜常用香料醃製風乾，慢煮1小時後切件，配上蜜瓜味泡泡和酸青瓜醬，辛香與果香兼備。流沙黃金銀鱈魚以魚肉代替平常吃的蝦肉或魷魚，配以西式寶雲酥的做法，魚肉沾滿麵包糠和鹹蛋黃混合物再脆炸，外脆內嫩。想佐酒的話可以來一口脆炸韭菜鴨血，韭菜粉灑在炸香的鴨血上，外脆內嫩，可以說是韭菜豬紅進化版。此外，餐廳也有多款時令雞尾酒，Bubble Colada以冧酒、椰奶和菠蘿等配斑蘭泡泡，猶如飲得的棉花糖。夏日炎炎可揀桂花味白酒加梳打水沖泡的Vin de Olivier，清香消暑。

（查詢電話：2688 2408）

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

薑葱白切雞卷

將醃至入味的三黃雞起皮拆肉，雞皮捲住雞腿肉和雞胸肉蒸煮，配日本白豉油和雞油醬汁，加點煉煮的葱油和薑油，肉嫩油潤。 生醃本灣章紅魚

魚肉風乾3日，用鰹魚豉油、剁椒、薑葱等醃1小時，淋滾油後，灑上薑葱等配料奉客，魚肉滑溜鮮香。 餐廳一隅設有復古卡座，吧枱位置亦配上水磨石，別具情調。 醬香泡騰鵝

鵝隻醃製後風乾再慢煮，表面覆蓋蜜瓜味泡泡，酸青瓜醬以醃青瓜、醋和蜜瓜汁混合，酸甜有果香。 脆炸韭菜鴨血

鴨血用沙嗲醬、柱候醬和豆瓣醬等醃2小時，再沾粉脆炸，灑韭菜粉品嘗，外脆內煙韌。 「特務神奇道具衣櫥」及「智慧屋」餐飲區以占士邦專用汽車作靈感，別致燈飾和座椅，型格富特色。 鳳肝金錢鱔

白鱔用自家製叉燒醬醃1晚，風乾5日再醃，和雞肝、冰肉串起燒香，配酸種餅皮包住醃漬紫、白洋葱及墨西哥辣椒享用，帶點煙熏香，別具風味。 葱油餅

麵粉加入酸種和葱油酥搓勻，發酵1晚後加葱搓成餅狀再煎香，配醃漬蔬菜及腐乳酸忌廉醬吃，清爽而獨特。 用餐區以流線型圓潤設計配馬賽克磚，滿滿懷舊氣息，特意配上帶點金屬裝飾的座椅和吊燈，營造出新舊交融的感覺。 黑柑叉燒包

竹炭粉製成酥皮，加食用金粉夠搶眼，餡料散發柑桔香氣，肉香而不膩。 大門口設有輪盤，牆身以百子櫃裝飾，營造出神秘氛圍。 主廚Rex和CY 陳年花雕醉蜆

花甲王用清酒浸泡蒸至8成熟過冰水，放入15年陳釀花雕、清酒、啤酒和台式油膏等浸泡，上桌前換上新鮮秘製醬汁，鮮味富酒香。 黃金凍湯

用金華火腿熬煮3小時的冬瓜湯隔渣後加入氈酒，先吃一口灑糖炙過的瓜粒，再喝一啖酒，帶絲絲鹹香氣息。 總廚Samuel 流沙黃金銀鱈魚

鱈魚件被麵包糠和鹹蛋黃碎包裹脆炸，魚皮油分被鹹蛋黃和麵包糠吸收，香味更濃。 以大地色作設計的「特務神秘國度」酒廊區，完成任務後可以回來飲番杯鬆一鬆。