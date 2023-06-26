視覺系新派中菜 吸睛玩味
時下興打卡，享用美食除了講究味道之外，還要求賣相夠吸睛至可以打卡呃Like！城中有新開高級中菜廳不但內裝以特色主題設計裝潢，加上菜式食材搭配新穎，又有多元化烹調手法及精緻擺盤，伴以一杯亮麗造型的雞尾酒，每個環節都亮眼吸睛，食之前又點可以唔打卡呀！
海旁的香港情懷
香港是由小漁村發展而成的大都市，每個時期各有風格和特色。石塘咀一間新派港式中菜廳以1960年代Bauhaus藝術風格作內裝設計主題，呈現出現代主義風格，展現於簡潔美學和實用功能。用餐區融入流線型平滑牆身和圓角，地面以雲石製馬賽克磚鋪砌，好似舊式家居選用的紙皮石，配以前唐樓扶手和樓梯選用的紅白色水磨石，是1960年代香港建築常見的配搭。周邊有半透明舊式玻璃窗拼湊屏風，白牆上綴以黑線設計，以及參照舊屋邨通風磚牆式樣打造的金屬掛牆裝飾等，處處表現昔日情懷。然而，懷舊中又見燈飾和家具裝有金屬管支架等摩登元素，猶如呼應香港新舊交融的風格。
自製鹹鮮煲仔飯
菜式方面，總廚Samuel以最能代表香港的粵菜作主打，食材八成來自本地，既融入傳統菜改良，又會加入無窮創意打造出多款新派佳餚。
鹹魚肉餅飯吃得多，大廚帶來升級版的生曬蝦乾煙熏馬友飯，自家醃製和風乾14日的半鹹鮮馬友經煙熏，配炒香的蝦乾、魷魚仔和菜心粒，而東北五常米用浸泡蝦乾和魷魚仔的水煲煮，鹹鮮海洋風味充斥口腔每個角落。一道膾炙人口的經典金錢雞，以白鱔代替豬肉，白鱔加叉燒醬醃後作乾式熟成，雞肝加奶浸泡是法式做法，加冰肉串起，掃上麥芽糖和蜜糖燒烤，油潤又有煙熏香。
啖啖肉白切雞卷
玩味菜式陸續有來，中菜宴客菜之一的白切雞，搖身一變成為無骨薑葱白切雞卷，雞皮包裹住去骨腿肉和胸肉，啖啖肉吃起來很方便。看似平凡的葱油餅，酸種加入京葱、法葱、紅葱頭及香料製成的油酥麵糰，配自家醃製的蔬菜和腐乳酸忌廉醬，口感豐富。
喜愛海鮮的話，推介浸泡清酒和花雕等蒸煮的陳年花雕醉蜆，又或是來至西貢魚排的生醃本灣章紅魚，魚肉經風乾再醃製，淋上滾油後吃，滋味無比。餐廳還特別以五行作主題創作了多款特色雞尾酒，好似辛香回甘的「尖椒皮蛋」或冬瓜湯製作的鹹味「黃金凍湯」，與菜式相映成趣。
（查詢電話：3181 1666）
神秘特務世界
每個人或多或少都有點冒險精神，想滿足一下，不妨來到尖沙咀這間新概念餐廳扮吓特工！餐廳以特工為靈感設計，劃分成多個區域，大家來到隱藏式入口，會看到俄羅斯輪盤、骰仔和百子櫃，予人一種神秘感。推開大門，會見到以木材、礦石和皮革等物料打造的「特務神秘國度」酒廊區，吧枱玻璃櫃擺放了昆蟲標本，象徵特務擺放的收藏品。向前行是以特務專車作靈感打造的「特務神奇道具衣櫥」及「智慧屋」餐飲區，當中選用有倒後鏡和輪胎特徵設計的燈飾，猶如讓人在車中用餐。最後就是「旅行家的房間」用餐區，以熱帶雨林風格設計，綠色植物配玻璃窗和燈飾，加添緊張冒險氣氛。
創意型格點心
餐廳兩位主廚Rex和CY為配合主題，設計了多款創意菜式，7月初將會有全新點心和菜式登場。歎茶必點人氣的叉燒包，這裏的升級版黑柑叉燒包，加入柑桔肉和皮作餡料，酥皮加竹炭粉製作，表面再灑上食用金粉，黑金相配很型格。另一道蟹膏蟹肉酥，蟹肉洋葱芝士餡配加入甘筍汁的酥皮，面層綴以日本蟹膏和蟹膏味噌，鹹鮮軟滑。
看似愉快浸泡泡浴的「醬香泡騰鵝」，是以東北菜基礎改良而來。鵝隻用辣椒乾、花椒等多款東北菜常用香料醃製風乾，慢煮1小時後切件，配上蜜瓜味泡泡和酸青瓜醬，辛香與果香兼備。流沙黃金銀鱈魚以魚肉代替平常吃的蝦肉或魷魚，配以西式寶雲酥的做法，魚肉沾滿麵包糠和鹹蛋黃混合物再脆炸，外脆內嫩。想佐酒的話可以來一口脆炸韭菜鴨血，韭菜粉灑在炸香的鴨血上，外脆內嫩，可以說是韭菜豬紅進化版。此外，餐廳也有多款時令雞尾酒，Bubble Colada以冧酒、椰奶和菠蘿等配斑蘭泡泡，猶如飲得的棉花糖。夏日炎炎可揀桂花味白酒加梳打水沖泡的Vin de Olivier，清香消暑。
（查詢電話：2688 2408）
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
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