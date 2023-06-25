夏日同陽光嬉戲 做足防曬準備

Switch Combination Titanium系列，備有透明及黑色鏡框，每款¥29,900（約HK$1,647）。

夏日炎炎，進行各種戶外活動時，防曬用品是不可缺少的一環。除了全身塗滿防曬霜外，想保護得更周全，太陽眼鏡、帽子、傘都是必備之物，以下這些新出的產品，功能強之餘外形更出眾，可以給你全方位保護，安心與陽光玩遊戲。

潮牌聯乘作 功能太陽眼鏡 就算烈日當空，都無阻人到戶外遊玩的決心，但猛烈的陽光不僅令人汗流浹背，眼睛也會非常不舒服。最近日本眼鏡品牌JINS就與人氣戶外品牌Snow Peak合作，推出專門為戶外活動而設的太陽眼鏡，強調使用便利兼能抵擋刺眼光線，而且輕巧易於收納。系列共有3個類別，包括鏡臂使用鈦金屬製作的「Switch Combination Titanium」，只需掛上前掛鏡片就能由普通眼鏡變成太陽眼鏡，鏡臂的銀色或金屬色與露營用品十分相襯。

至於「Switch Flip Up」的前掛鏡則可撥向上方，進出室內及室外地方就方便得多，而且鏡臂可調校不同角度，這樣就不怕眼鏡會不小心滑落。第3款是「Switch Day＆Night」，備有日間阻隔反射光及適用於夜間的高對比鏡片供替換，鏡框則採用無鉸設計，能更緊貼面部，佩戴舒適。還有強調全橡膠包覆設計的「Rubber SUNGLASSES」，鏡框使用矽膠樹脂表面加工，柔軟有彈性，不易滑落與歪斜，金屬鉸不會接觸臉部，耐汗耐水。

帽子連斗篷 全方位遮光 要防曬夠全面，一頂遮蓋範圍大的帽子是出街的好拍檔。日本日用品品牌Alphax最近就推出了一款連斗篷的帽子「Protect Flare Hat Shine」，前面長9cm，為臉部完美擋太陽，後面則長43cm，由頭遮到落背脊，既防止太陽從頭頂直曬，也可遮擋來自地面的反射，360度保護免受日曬攻擊。

黑色的帽子由伸縮力強的物料製造，具備吸水速乾的特性，可水陸兩用，防紫外線達98%，遮熱率約40%，因此有降溫作用，戴上後降溫約5度。斗篷可以在胸前扣好，避免移來移去，無論去睇戶外演唱會、球賽、遠足等都非常啱用，突然下起雨也可用來遮雨，一物二用；而且可以摺疊收納，攜帶十分方便！

古典風傘子 一物兩用 太陽非常猛烈的時候，很多人都會撐起傘，防止被太陽伯伯曬親，這款由estää最新推出的圓傘加扇子就大派用場了。有別於一般晴雨傘的外形，傘子由一支杆撐起，圓形的傘身剛剛遮着頭頂，使用時單手舉着圓傘，帶點優雅的古典美。用上有減熱功能的銀色塗層織物製成，共有黃、粉紅、綠、藍4色，上面有圓點或花花圖案，散發愉快的氛圍，貫徹品牌「以雨傘為核心、為生活帶來快樂」的宗旨。最特別的是，只要將傘子扣起，就變成手撥扇，讓你隨時隨地享受微風。

撰文：明藹寧

Switch Day＆Night，備有日間阻隔反射光及適用於夜間的高對比鏡片供替換，每款¥24,900（約HK$1,372）。 「Protect Flare Hat Shine」可遮擋紫外線及具降溫用途，十分實，¥2,980（約HK$164）。 只要將傘子扣起，即可變成手撥扇，美觀又實用。 系列可另配使用Snow Peak營幕繩物料製作的眼鏡繩，¥2,500（約HK$138）。 前面長9cm，為面部完美擋太陽，後面則長43cm，由頭遮到落背脊。 粉紅色花花款，少女必定喜歡。 斗篷可以在胸前扣好，避免移來移去。 estää兩用傘子，¥1,650（約HK$91）。 綠色波點款很有大自然的感覺。