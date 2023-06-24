限量62輛BLACK BADGE CULLINAN BLUE SHADOW珍藏卡門線

Black Badge Cullinan Blue Shadow是勞斯萊斯以卡門線為設計靈感的私藏級新作，全球僅限量62輛。

從太空上看，有一道神秘又夢幻的藍色光暈包圍着地球大氣層，指的是距離地球表面62英里的卡門線Kármán Line。早前勞斯萊斯便以卡門線為設計靈感，匠心打造出Black Badge Cullinan Blue Shadow全新私藏級豪車，全球限量生產62輛，稀有珍貴。

太空界線 深藍色調 卡門線之所以特別，全因它是地球大氣層與太空之間的無形界線，自帶一種獨特攝人的深藍色調。而Black Badge Cullinan Blue Shadow正是勞斯萊斯將這道從藍天過渡到漆黑太空的無形界線變得有形化的稀世之作。擁有一身卡門線般深藍色的Stardust Blue星塵藍全新定制車色，配上分別象徵大氣層的淺藍色手工腰線，以及象徵太空的緞面啞黑套件。屹立在車頭的歡慶女神雕像（Spirit of Ecstasy），以航空級鈦金屬3D打印而成，披上一層藍色薄漆，更添一份神秘感。

月球刺繡 光纖星星 整個車廂是以太空邊緣（Edge of Space）主題設計，不僅通過獨特的多層漸變彩繪錶台及門板裝飾，呈現從藍天到漆黑太空的過渡色調，抬頭還有由25萬針獨立針法繡出的複雜月球刺繡及滿布1,183顆光纖星星的星空車頂。此外，用來包覆座椅的皮革擁有逾7.5萬個大小穿孔，更是首次在勞斯萊斯車款出現，呈現從太空回望地球的陸地、海洋及雲層景象，營造恍如置身地球大氣層終點和太空起點的氛圍。其他專屬細節包括刻有淺藍色陽極氧化Blue Shadow字樣的定制時鐘、鑲嵌相關主題字句的閃亮鋼琴黑飾面餐桌及專屬發光金屬門檻等，尊貴非凡。

卡門線知多啲 以匈牙利裔美國工程師及物理學家Theodore von Kármán命名的卡門線，是一道「分隔」淺藍色地球大氣層和漆黑太空之間的深藍色無形界線，離地球表面62英里（約海拔100公里）。

同場加映：i7純電豪華旗艦 奢華享受 寶馬（BMW）i7近日正式抵港交付，貴為純電豪華旗艦房車，由典雅脫俗的外觀設計、極致奢華的車廂配備，到環保與性能表現兼備純電動力都屬頂級。所配備的「The Great Entrance Moment」迎賓光影效果，能在賓客靠近時啟動與SWAROVSKI一同研發的水晶頭燈，配合發光一體式面罩、動感迎賓光影地氈、車尾燈及車內光影元素，以超華麗規格迎賓。豪華車廂則以Merino高級真皮皮革及木質內飾鋪陳，配備全景式天幕天窗、具15種動態燈光效果設定的Sky Lounge、Bowers & Wilkins環迴立體聲音響系統等。旅程中乘客可透過後座兩邊門板的5.5吋BMW Touch Command觸控屏幕靈活操作各項功能，包括資訊娛樂系統、冷氣溫度、座椅設定、氣氛燈效果等，締造全新奢華出行享受。

撰文：林登麗

身披閃亮Stardust Blue星塵藍全新定制車色，配上象徵着大氣層的淺藍色手工腰線。 獨特的多層漸變彩繪錶台及門板裝飾，用上5種不同藍色與黑色結合，為增加其深度及光澤，廠方特別於透明漆面加入藍色及透明玻璃顆粒。 整幅月球刺繡用上25萬針獨立針法，花上整整兩天時間才完成。當中更融合了5種不同顏色繡線，配合不同手縫技巧呈現獨特紋理。 車廂的奢華氛圍與工藝設計，能讓乘客享受舒適旅程。 以航空級鈦金屬3D打印而成的歡慶女神雕像，塗上一層藍色薄漆，其底座圓環加入Charles Blue對比色激光刻畫的Black Badge「∞」無限符號和「Blue Shadow」字樣。 太空邊緣（Edge of Space）主題設計的車廂，上方繡有月球表面的星空車頂，代表從太空邊緣向上望的壯麗畫面。 複雜的月球刺繡，巧妙地呈現眾多隕石坑。周圍則環繞着1,183顆閃爍動人的光纖星星，當中包括799顆白星及384顆藍星。 專屬定制指針時鐘，刻有以淺藍色陽極氧化處理的Blue Shadow字樣。 每張座椅的皮革均擁有逾7.5萬個穿孔，形成陸地的穿孔直徑僅0.8毫米，形成海洋的穿孔直徑1.2毫米。 全新純電豪華旗艦房車i7，首批車日前正式抵港交付。