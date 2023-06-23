刺激滿FUN何文田飆車打卡

何文田是傳統住宅區，有屋苑亦有學校，若各位以為區內冇乜消遣好去處就大錯特錯，皆因區內就有全港最大室內電動高卡車場，提供兩條賽道18個彎讓大家盡情飆車，難怪連最美星二代沈月都來一顯身手。賽完車還可到附近紅燈山遠眺獅子山美景，再到文青Cafe吃美味疏乎厘等小吃，度過滿足的一天。

5萬平方呎 一家大細落場賽車 位於何文田愛民商場內的18 Challenge Karting，佔地5萬平方呎，屬全港最大型的室內電動賽車場。場內設有成人及小孩兩條賽道，前者專為電動高卡車而設，車速可達每小時25~30公里，需要身高1.5米以上才玩得；後者則可玩飄移車及XL飄移車，車身相對較細，只要拉動身旁車棍便能於入彎時「甩尾」，玩落同樣刺激。而且場內備有頭盔、護肘、護頸和護腳等護具，亦可租借全套賽車服，讓大家搖身一變成為賽車手。

當中成人賽道共有12個彎，既有180度彎又有髮夾彎，即使冇車牌都可落場暢玩。負責人教路，入彎時最好把軚盤扭到盡，再將速度降低，這樣出彎會更為準確穩定。萬一失手撞上圍欄也不用怕，皆因工作人員會幫忙調整車身位置。所有高卡車都預先鎖速，若車手們能夠做到圈速38秒內，便能解放車速增加挑戰性。特別一提，除了賽車之外，場內還提供遊戲機、籃球機及飛鏢機等，還有餐廳區供應各款美食，足夠一家大細玩上大半天。

文化深度遊 拍照留念

免費參觀活化鐘樓 位於加多利山山腳的中電鐘樓，於1940年起曾是中電總部的一部分，於2018年被評為一級歷史建築，經保育活化後最近一躍變身為中電鐘樓文化館，並由即日起免費開放予公眾參觀。活化後的鐘樓保留了外牆的釉彩瓷磚及玻璃飾磚，屬了解香港戰前建築的好去處。館內設有多個展區，展出鐘樓原裝鐘芯、40年代電錶、60年代手寫電費單等歷史文物，庭園更擺放了第5代山頂纜車退役車卡，供遊人打卡留念。

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登山俯瞰九龍美景 何文田屬於九龍山勢較高的地區，其中紅燈山高106米，是整個九龍南的最高點。據知舊啟德機場仍啟用時，該山頂設有一座發出紅光的燈塔，因而得名。往紅燈山可先從何文田港鐵站出發，途經打卡熱點東何文田配水庫，以及常樂街花園內的「迷你青馬大橋」。到達後的風景一望無際，不但能夠俯瞰土瓜灣及啟德郵輪碼頭，更能清楚看整座獅子山。沿途有涼亭、洗手間及汽水機等，行山新手也能輕鬆應付。

多元化美食 豐儉由人

搵食點1：疏乎厘班戟 Five To One是一間位於勝利道的文青Cafe，全店以大自然為設計靈感，白色牆身配上木製家具，予人寧靜簡約的感覺。食物方面，供應的並非時下Cafe倒模菜式，選擇多元化包括炸軟殼蟹滑蛋多士、照燒雞排白湯烏冬等。必食推介疏乎厘班戟，日本蛋香超濃，入口鬆軟且質感綿密。

搵食點2：鮮嫩平鐵牛扒 Top Blade Steak Lab主打性價比高的Flat Iron平鐵牛扒，指的是牛三角肩對上的肉位，不如西冷、牛柳、肉眼般大路，但肉質柔軟且肉味較濃。招牌香草烤平鐵牛扒每份足8安士，簡單以海鹽、香草調味已十分惹味，佐以即炸幼薯條等，叫人食指大動。

搵食點3：巨型生炸雞髀 何文田小食店唔算多，日日鮮豆漿美食店算是其中之一，價錢大眾化且有燒賣、魚蛋、糖水、雞蛋仔、茶葉蛋、碗仔翅等小食。當中最具人氣是王牌生炸雞髀及爆蒜香辣雞翼尖，前者粉漿夠薄，外層酥脆肉質嫩滑；後者蒜香濃烈辣度十足，佐酒一流。

撰文：陳志滔