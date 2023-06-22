端午有口福嚴控「糉」量免食滯

今天是端午節，相信不少人都會吃一口應節糉吧！軟腍腍的糯米，美味卻難以消化，要是吃得太多，隨時飽到滯。不妨參考註冊中醫師提供的消滯貼士吧！

一日只可一隻 美食當前，若自制力不足，忍不住吃個不停，可令人體的運化功能減弱，食物會停留在胃或腸內，導致食滯症。常言道「預防勝於治療」，註冊中醫劉芷寧醫師建議大家在享用端午糉時，要留意食量，謹記「適可而止」原則，每人每日只可吃一隻糭，因坊間大部分糉都以軟腍腍的糯米為主要材料，其特性黏滯，較難消化，若本身脾胃較弱，進食太多會增加胃部負擔，容易引致胃痛、胃脹，甚至胃酸倒流、消化不良等問題。

留意自身狀況 吃糉時間也要留意，最好在午餐時段，避免在夜晚進食，因一般人於晚餐後的活動量較少，有機會未及消化就已到睡覺時間，自然較易引起積滯。另外，劉醫師提醒大家在進食前要清楚身體狀況，以傳統鹹肉糉為例，除了糯米外，配料還包括醃製過的肥肉、鹹蛋黃、蝦米、瑤柱、冬菇等，味道較濃及油膩，若本身受高膽固醇、高血壓、高血脂等問題困擾，不宜進食太多。又例如加入了豆沙、蓮蓉等材料的鹼水糉，食用時有機會令血糖急升！

多喝水助消化 一旦出現食滯問題，當然要先讓脾胃功能有足夠時間復元，可嘗試用左右手分別輕揉左右天樞穴，它屬於胃經，其位置約在肚臍正中左右各外開二吋，可達到理氣消滯的功效。另一做法是做些輕量運動如散步、慢跑等，同樣有助腸部蠕動，加速消化。劉醫師補充，之後進食一些具消食化滯功效的水果也有幫助，如西梅、奇異果、木瓜、菠蘿等，並要多喝水，幫助加速體內的各種代謝，幫助排便。

消滯茶飲推介 喝茶是消滯的常用招數，若覺得飲水的口感太寡淡，茶是不錯的代替品，如普洱茶、麥茶等，但對於脾胃虛寒者來說，最好避免飲用鐵觀音、龍井、壽眉等偏寒的綠茶，可能會令胃部的不適加劇。劉醫師特別推薦兩款消滯茶飲，大家可以一試。

山楂消滯茶（1人分量） 材料：炒山楂10克、炒麥芽15克、炒穀芽15克、陳皮6克

做法：所有材料加水浸約15分鐘，之後放入鍋內並加水1,000毫升，中火煲30分鐘即可。

功效：行氣消滯。（每日可飲用1~2杯）

決明子菊花普洱茶（1人分量） 材料：決明子9克、菊花9克、普洱茶包1個

做法：把材料洗淨放入杯中，加入500毫升熱水，泡5分鐘即可。

功效：消油解膩。（每日可飲用2~3杯）

撰文：馮子伊

部分圖片：互聯網

輕量的運動能促進腸部蠕動，有利消化。 多喝水可加速人體的各種代謝，幫助排便。 山楂性微溫、味酸甘，以山楂入饌或泡水飲用，有消食健胃之效。 受三高問題困擾的人士不宜吃太多鹹肉糉。 糯米較難消化，每人每日只可吃一隻糭。 決明子有潤腸、通便及降脂效果。 註冊中醫劉芷寧醫師 吃水果有助消滯，包括奇異果、木瓜、菠蘿等。