趣味滿Fun！玩轉話題新公園

杜拜次世代公園Aya Universe內有12個區域，各有不同主題，帶來豐富多變的互動影像體驗。圖為起源區。

全家出動去旅行的話，老少咸宜的樂園是不可缺少的景點，近年就有不少話題性的樂園相繼開業，例如去年底於杜拜登場的Aya Universe，是一個由高科技音響效果、燈光及圖案打造而成的沉浸式娛樂公園，夢幻的燈光打卡一流，開業不久即成為人氣景點。還有擁有世界最大水族館、阿布扎比最新的海洋主題樂園SeaWorld，及台灣首個兒童光影遊樂場Little Planet，總有一款啱你心水！

杜拜：高科技光影宇宙 位於杜拜WAFI Mall的次世代公園Aya Universe，自開業以來成為網紅的打卡地。當踏進這個3,700平方米的沉浸性娛樂空間，你就會被高科技的音響效果、燈光和圖案所包圍。由12個不同區域構成的Aya Universe，每一區域各有不同的主題、布置及裝置，讓人透過五感去探索體驗！在接待員帶領下，先進入起源區（The Source），這裏設有一個巨大的觸摸感應半球體，一碰便會影響到球體、周邊牆壁及數碼水池的影像變化。然後可在開滿LED花卉的植物（Flora）、還有浪潮（Tides）及河流（The River）等不同區域體驗嶄新科技打造出的光影魅力。其中的漂流區（Drift）還可試試躺在斜坡上放鬆一番，頭上的投影和輕輕震動會讓你感到猶如飄浮空中一樣。至於裝了聲控裝置的瀑布區（The Falls）會對聲音作出反應，可利用聲響令影像水流反地心吸力向上流，感覺新奇有趣。還有射燈效果強勁的哈爾摩尼亞區（Harmonia）及打造成深不可測漩渦效果的水池區（The Pool），由於裝置會因應遊客的反應作出變化，每個人都可擁有與別不同的體驗。票價AED125（約HK$263）。

阿布扎比：全球最大水族館 鄰近杜拜的阿布扎比，近年觀光景點愈開愈多，其中的亞斯島（Yas Island）是新興的旅遊勝地，剛剛便有海洋主題樂園SeaWorld Abu Dhabi開幕。公園將觀光、教育、保育等概念融入其中，樓高5層，總建築面積超過18.3萬平方米，共有8大主題區，當中亮點必屬聲稱是世界上最大水族館的無盡海洋區域（Endless Ocean），飼養了逾6.8萬隻海洋動物，包括鯊魚、魔鬼魚、海鰻等，儲水量達驚人的2,500萬升，遊客更可透過20米高的垂直展示窗Endless Vista見識箇中魅力。另外還有展示波斯灣獨特海洋生物的阿布扎比海洋（Abu Dhabi Ocean）、介紹美國太平洋西北部海域海洋生物的礁石岬（Rocky Point）、觀賞北冰洋生態的北極（Arctic），及匯集海豚、魚類、紅鶴和其他鳥類的熱帶海洋（Tropical Ocean）等區域。想吃喝玩樂的話，則可到設有食肆及多種遊樂設施的微型海洋（MicroOcean）區域。公園還設有研究和救援中心，訪客可親身見證工作人員進行海洋生態的研究、救援、保育與教育相關工作。票價成人AED375（約HK$788）。

台灣：結合AR全新體驗 以「玩轉學」為概念、於日本各地有10間常設分店的次世代遊樂場Little Planet，最近於台中LaLaport北館開設了首間海外常設分店。樂園面積約330平方米，設有8個考驗腦筋及體力的體驗設施，這些互動型益智遊戲結合最新科技的AR設計，例如曾獲得第11屆兒童設計獎的AR玩沙遊戲SAND PARTY，可根據小朋友挖掘或堆積的沙堆形狀來顯現出高山或大海等自然景觀，更可使用道具尋找寶藏和觀察生物。還有數碼波波池ZABOOM，運用光雕投影技術，在數以萬計圓球上投射不斷變化的光線，就像置身真正的水面一樣，更會隨着玩家的動作而變化，向屏幕投球時可以欣賞到各種作品。另外曾獲得第12屆兒童設計獎的PAPER RIKISHI也是必玩項目，將繪製在專用紙上的圖上色並掃描後，該圖像就會在屏幕上變身為相撲力士，最多可容納16位力士在森林中進行戰鬥。還有SKETCH RACING、COOKIN' BOO及DISCOVERY GARDEN等多款好玩的遊戲，讓小朋友在互動遊戲中激發腦力。入場費NT$270起（約HK$69）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

河流區內每走一步都會影響周邊LED屏幕內的色彩漩渦，令人目不暇給。 於月亮區（Luna）的玻璃房內擺放了布滿了發光線條玻璃圓球，營造被波波密密包圍的墟冚感覺。 同一片海洋區域是公園的核心主題區，遊客可透過多媒體展示了解海洋故事。 可與海豚近距離接觸，小朋友必定好開心。 數碼波波池ZABOOM，投射在圓球上的光線會不斷變化，恍如真正的水面一樣。 PAPER RIKISHI玩家將繪製在專用紙上的圖上色並掃描，該圖像會在屏幕上變身相撲力士進行戰鬥。 植物區放滿了LED花卉，以燈光演繹四季的變化。 於無盡海洋區域可透過超大圓形玻璃觀賞6.8萬隻海洋動物的生態。 礁石岬呈現了美國北太平洋海獅的沿海棲息地。 熱帶海洋區匯集了各種海豚、魚類、紅鶴和其他鳥類。 AR玩沙遊戲SAND PARTY可根據沙堆形狀來顯現出高山或大海等自然景觀。 於DISCOVERY GARDEN四季如畫的自然風光在腳下展開，在上面行走或跳躍時更會出現各種生物。 水池區以色彩繽紛的投影營造出深不可測的漩渦效果。 遊客可透過20米高的垂直展示窗Endless Vista感受到海洋世界的震撼魅力。 透過玻璃窗與可愛的海洋生物打招呼。 位於台中LaLaport北館的Little Planet，設有8個考驗腦筋及體力的體驗設施。 SKETCH RACING將小朋友手繪的賽車，呈現在數碼賽車場上競賽。