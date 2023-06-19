夏日艷紅誘惑 豪食爆汁荔枝

夏天是水果大豐收的季節，如白玉般幼滑清甜的荔枝，不但自古以來受楊貴妃喜愛，還廣受大眾歡迎。由現時至7月，不同品種的荔枝輪流登場，請來達人為大家介紹之餘，還教大家揀選及食用等貼士，讓大家食得精明又盡情。

荔枝：酸甜有致妃子笑 本地荔枝大多從內地和台灣進口，單是內地已有約20個品種，據水果進口商負責人Sam指，6月份時令品種就有港人熟悉的「妃子笑」和巨型「荔枝王」。妃子笑以唐玄宗千里為楊貴妃送上而得名，一般荔枝外皮是紅色，妃子笑是青中帶紅，看起來猶如未成熟，肉質結實，酸甜度適中，果核中等大小。一般的荔枝每顆重約25至30克，荔枝王平均重達45至50克，單憑外形已令人嘩一聲，甜度高又多汁，不過果核也相對較大。

人氣糯米糍桂味 至於好多人都喜歡的糯米糍，由現時至7月初當造，亦是熱賣人氣之選。細心一看的話，會發現果實上半部分較闊，微微呈心形圖案，外皮光滑、肉厚多汁，最重要是果核細細粒，啖啖肉讓大家吃得滿足。另一款人氣品種是桂味，與糯米糍同期當造，兩者相比下，桂味果實較小，外皮拮手相當易分辨，入口有淡淡桂花香，而且果核亦較細小。

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揀荔枝忌皮黑 揀荔枝，外皮光滑無變色和裂痕，肉質結實無滲汁為佳。外皮有淺淺的黑印，有機會在運送過程碰撞，並不影響味道。若已變深黑色或破皮，就不要選購。另外，留意果椗是否乾淨無蟲，因為飛蛾有機會在果實上產卵，果繩也可能隨時入侵，果肉有機會沾染排泄物，不吃為佳。

龍眼荔枝混種 荔枝和龍眼各有優點，華南農業大學的科研團隊用15年研發出用石硤龍眼和紫娘喜荔枝雜交而成的新品種「脆蜜」，於去年在廣州市的一個品鑑會亮相，它歸屬於龍眼品種，但果皮就有荔枝的龜裂片，抗寒性強，肉嫩脆口而無渣，被指糖度高達20至24度，夠晒香甜！

高價拍賣成交 日本經常舉行不同的水果拍賣，早前在宮崎縣中央批發市場，有來自新富町的荔枝進行本季首次拍賣，當中一盒9粒的荔枝就以2萬日圓（HK$1,124）成交，較去年高1倍。另外，中國廣東省茂名市祿段貢園一棵有1261年樹齡的古荔枝樹白糖罌，今年就以368萬人民幣（逾HK$400萬）拍賣出2023年採摘權，較去年高出30萬人民幣（逾HK$32萬）。

食完熱氣點算 荔枝細細粒，很容易一口氣食好多粒，中醫角度來說，甜生濕，愈甜美的荔枝原來愈熱氣，容易引致鼻腔發熱、生痱滋和喉嚨痛等，關注血糖、便秘或感冒等人士不宜多吃。享用荔枝前，可先用1湯匙鹽加200毫升水浸泡荔枝10分鐘再品嘗，又或吃完後喝1杯淡鹽水，有助紓緩熱氣。想清熱解毒，則可選用2至3錢荔枝殼加600毫升水煲煮30分鐘飲用。

梅：日本高質梅登場 不少人愛小酌，近年更喜歡享用水果酒，甚至自家浸製，當中又以梅酒最受歡迎。尖沙咀日式精品超市蔬果採購專員Helen指，現時正是日本梅子當造的時候，6月初是有機青梅。青梅是指未完全成熟的綠色梅，於室溫存放一段時間，會漸漸成熟變成淡紅色。

日本南高梅是樹上完熟品種，果味濃郁，在梅類中屬香甜的品種，適合用來釀梅酒、製梅汁或醃成酸梅。至於呈亮麗紫色的和歌山紫寶梅，該區只有數家農場以有機方式種植，年產量只有約2噸，和其他梅相比出產量少得多。除有香甜梅味外，還帶點花香和蘋果香氣。

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自家浸製梅酒 揀選梅子時，宜選體積較大的果實，果肉厚而多、水分自然多；果皮亦要無碰撞傷痕、無皺摺和富光澤水潤，質感乾身結實而不過熟為佳。先洗淨梅子，加水浸泡6至8小時，抹乾後去除梅子果椗，將冰沙糖或冰糖和梅子相間交替放入瓶中，倒酒後存放陰涼處，期間不時搖動令材料混合，約3至5個月便能享用。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

妃子笑

外皮青中帶紅，甜中帶點酸，富有層次，果核適中，6月中至尾供應。 桂味

較糯米糍細粒，外皮拮手，品嘗時散發桂花香，由現時至7月初當造。 飽滿結實而外皮呈紅色為佳品，若呈深黑色便不宜選購。 除了淡鹽水，荔枝殼加水煲煮飲用，也有助解熱氣。 日本南高梅

屬完熟品種，味道濃郁香甜，用來製梅酒、果汁或醃酸梅都得。 2.浸酒前要去除果椗。 荔枝王

較一般荔枝重2倍，清甜多肉，果核亦較大粒，和其他荔枝相比，產量較少。 （左）荔枝王和其他荔枝相比，明顯大粒得多。 脆蜜由龍眼和荔枝雜交而成，外皮呈黃色但有荔枝的龜裂片，入口香甜。 日本和歌山紫寶梅

果實較小巧，果皮含天然花青素及多酚，帶果香和花香，適合浸梅酒。 自家釀造梅酒套裝

懶人之選，包括冰沙糖、金平糖果、密封玻璃瓶、燒酎和時令日本梅，讓大家在家輕鬆浸梅酒。 3.浸泡約3至5個月便可享用。 糯米糍

6月至7月初當造，外皮薄而順滑，肉厚多汁而香甜，果核細小，是本地人氣之選。 水果進口商負責人Sam 日本1盒9粒荔枝經拍賣成交，每粒平均HK$125。 日本有機青梅

是未成熟的梅子，適合用來製作梅酒、果醬和糖漿等。 1.梅子加水浸泡，清除表面雜質。