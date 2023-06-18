夏日生活小貼士 告別尷尬汗味

炎炎夏日，甫一踏出冷氣範圍便馬上汗流浹背，不少人更隨着汗水產生一股異味，令自己及身旁的人相當困擾！面對惱人異味，除了使用止汗及香體產品，其實還有更直接及有效的方法去處理，請來營養師吳瀟娜（Lillian）教路，透過飲食及日常生活習慣來改善汗味濃烈的情況！

多飲水稀釋汗味 在解決汗味問題前，先要知道汗味是如何產生的。流汗是幫助身體散熱的一種方法，當汗水去到皮膚表面時，透過空氣蒸發會帶走周圍的熱，聞到的汗味主要是因為細菌分解汗液時所產生的化合物所致。現代人生活忙碌，經常感到口渴時才去飲水，其實並不足夠，家營營養中心營養師Lillian建議日常多喝水幫助稀釋汗裏的物質，這樣會令汗味淡一點，她解釋道：「當身體水分不夠時，會導致流出來的汗液相對較濃，內裏的蛋白質成分較高，細菌分解時便會產生濃厚的異味。」

辛辣食物令體味濃 Lillian指有研究發現，部分食物會影響汗水氣味。例如多吃紅肉的人，汗味會比較濃烈。另外，喝酒人士在酒精分解過程中會散發醋酸化合物，令汗味充滿酒精味道。還有咖喱、大蒜、洋葱等香料或辛辣食物均含有硫化物，進食後也會讓體味更濃郁。另一方面，Lillian表示有研究指出多吃高纖蔬果可減少汗味：「例如藍莓、奇異果、橙、胡蘿蔔、菠菜等內含抗氧化劑，可以中和汗液裏的一些氣味。」她補充纖維可幫助消化令排便正常，亦有利於改善體味。

棉質衣料勤換衫 如果本身容易出汗，選擇衣物時可多穿吸汗排汗能力較佳的棉質服飾，並且事先多備一件衣物，出汗時便立刻更換，藉以阻止汗水與細菌產生體味。另外毛髮濃厚容易積聚細菌，尤其布滿小汗腺、經常出汗的腋下，很容易會產生濃郁的氣味，因此大家不想舉手投足間散發陣陣異味，謹記要定時剃毛。不過Lillian強調多汗對健康並冇特別影響，毋須過分阻止身體排汗。

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網

成年人需要每日飲8至10杯水，有助稀釋汗味。 高纖蔬果含抗氧化劑，有助中和汗液的氣味。 認可營養師吳瀟娜 多吃紅肉的人，汗味會比較濃烈。 戶外活動免不了要流汗，不妨選擇吸汗能力高的棉質衣物。 喝酒人士會讓汗味充滿酒精的味道。 腋下部位相對多汗腺，而毛髮又容易積聚細菌，因此定期剃毛可令體味沒那麼濃烈。