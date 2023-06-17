MISSION X鑽禧超跑900V高壓快充

75周年純電概念超跑Mission X，不僅擁有接近1:1的馬力重量比，更植入900V高壓充電系統，充電速度是現行Taycan的兩倍。

還記得Mission E波子嗎？它是保時捷（Porsche）成立70周年時，發表全球首款800V量產純電動超跑Taycan的概念原型。來到品牌誕生75周年的「鑽禧」大日子，廠方特別為車迷帶來一款搭載更高性能純電動力系統的概念超跑Mission X。

75周年展覽首現 在德國保時捷博物館正舉行「75 Years of Porsche Sports Cars」展覧中首度亮相的Mission X，廠方表示概念車若量產的話，不僅擁有接近1:1馬力重量比，還植入900V高壓充電系統，充電速度足足是現行Taycan的兩倍，屬廠方以紐布寧北環賽道最快的合法公路跑車為目標而打造，可說是未來巔峰之作。其車長約4.5米、寬約2米，並擁有與Carrera GT和918 Spyder相若的2.73米軸距，加上車身低矮兼車高不到1.2米，屬一款相對緊湊的概念超跑。展出的原型車，身披全新研發的Rocket Metallic火箭金屬漆色，腰線以下則採用經緞面處理的碳纖織紋設計；並起用更多工藝細節、更簡潔精緻、更具現代感的新版盾徽。

融入高科技結構 車頂框架結構以碳纖維複合材質製造，配上輕量化玻璃穹頂，並採用跟傳奇賽車917類似、向斜上方打開的Le Mans耐力賽車式車門設計。腳下則配上前20吋、後21吋輪圈布局，其中後輪圈特別加入帶透明感的氣動葉片設計，以獲得更佳的空氣動力學表現及為制動系統提供更佳的冷卻效能。頭尾LED燈組通過融入高科技支撐結構，變得具雕塑感及時代感。品牌獨特的四點式頭燈組採用靈感來自906賽車及908賽車向下直指路面的垂直布局；近乎橫跨整個車尾的LED尾燈，由中間透明PORSCHE發光字組配左右雙橫直間燈條組成，在尾翼下方通過支架伸延，配合一對大型碳纖尾導流槽，實現超越911 GT3 RS的下壓力。

賽車化型格中控台 內裝方面承襲了不少賽車元素，一對CFRP碳纖複合材料製單體式賽車化座椅，將6點式安全帶集成於其中。駕駛席的軟墊特別以注入Kalahari Grey與Andalusia Brown雙色皮革包裹，明顯與乘客席及中控台Andalusia Brown單色皮革區分。前方附設制動力回收撥片的多功能賽車化軚環，特設駕駛模式切換、牽引力控制/電子車身穩定系統（TC/ESC）、保時捷扭力分導升級系統（PTV+）及主動懸掛管理系統（PASM）鍵，方便手不離軚介入操控。車上還裝設了多個攝影鏡頭，駕駛者只需按波棍的REC鍵，便能多角度錄影駕駛畫面。乘客席前方更設有由Porsche Design專為賽道精心設計的三圈式指針時計連數碼化顯示器，以提供圈速時間、天氣預測等的駕駛數據。

本地車訊：EQE SUV 350 4MATIC純電新貴 豪邁實用 平治EQ純電家族最近再有新成員抵港，型號為EQE SUV 350 4MATIC，建基於平治豪華電動車專屬底盤平台（EVA2），不過離地距設定更高、功能更多兼尾箱空間更實用。提供試駕的拍攝車加裝了AMG Line及Night Package套件，腳下的22吋雙色空氣動力學輪圈賣相更豪邁。標準配備由前後軸電馬達組成的4MATIC四驅系統、中性調校的前四連桿、後獨立多連桿標準懸掛系統的拍攝車，還加配ADS+自動無段調校吸震器的AIRMATIC空氣懸掛，令車身離地距可因應路況需要升高30mm，帶來更佳路面通過性。車載89kWh鋰離子電池組，續航力高達561km（WLTP）。其中DCU電能切斷單元、和高效制動力回收系統功不可沒，前者能於低負荷的情況下，自動切換至4×2駕駛模式；後者提供D+、D、D-及DAuto不同動力回收選擇。

撰文：林登麗

向下直指路面的垂直布局四點式LED頭燈組，靈感來自906賽車及908賽車，融入高科技支撐結構，雕塑感與時代感兼備。 一對CFRP碳纖複合材料製成的單體式賽車化座椅，將6點式安全帶集成於其中。 軚環配備駕駛模式切換及保時捷主動懸掛管理系統功能鍵，方便車主手不離軚操控。 今次拍攝的EQE SUV 350 4MATIC加裝了AMG Line及Night Package套件，賣相豪邁又型格。 輪圈尺寸為前20吋、後21吋，其中後輪圈加入帶透明感的氣動葉片設計，有助提供空氣動力學表現及制動冷卻效能。 車頂框架結構以碳纖維複合材質製造，配備輕量化玻璃穹頂及向斜上方打開的Le Mans耐力賽車式車門。 波棍上特設REC鍵，一按此鍵便可啟動攝影鏡頭，多角度錄影駕駛畫面。 尾箱標準容量520L，後座椅背可按需要摺疊或放平，彈性提供580L或高達1,675L載物量。 橫跨整個車尾的透明PORSCHE發光字組配左右雙橫直間燈條組成的LED尾燈，充電時字母E會閃動白燈。 以駕駛者為中心的車廂，承襲了不少賽車元素，驟眼睇滿有戰鬥機艙的感覺。 乘客席前方的三圈式指針時計連數碼化顯示器，可提供圈速時間、天氣預測等數據。 中控台採用跟Black Panel密封面罩互相呼應的Electric Art設計風格木飾板，格調奢華。