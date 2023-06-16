油塘工廈無痛開戰爽射啫喱彈

提起油塘區，大家可能會聯想到舊式工廈和新建的臨海住宅，其實區內還隱藏了很多吃喝玩樂好去處。最近有室內Wargame場將Jelly Gun啫喱彈槍引入香港，刺激爽射時就算射中對方都唔會太痛，讓大人細路「無痛」開戰。大戰完可到茶果嶺村及三家村石礦場尋幽探秘，品嘗茶果等民間小吃，來個油塘一天遊。

室內近戰 適合新手 位於油塘工廈的室內CQB場Shooting Workshop，佔地超過30,000平方呎，可容納120人分區開戰，全場冷氣開放毋懼風吹雨打。所謂CQB即是Close Quarters Battle室內近戰咁解，比一般Wargame對戰距離更近，因此玩時更加刺激，亦需要玩家按不同場景尋找掩護或埋伏。場內的模擬場景有迷宮、森林、貨櫃場、危險倉庫、監倉等，仿真度高兼有齊燈光、背景音樂及煙霧效果，玩時勁有Feel。

一般Wargame都以射BB彈或橡膠彈為主，此場地卻破天荒引入Jelly Gun啫喱彈槍。據悉，由於內地對射擊BB彈的規管較為嚴格，所以有廠商研發出啫喱彈以滿足一眾Wargame迷。其實啫喱彈由吸水樹脂製成，原本只有芝麻大小，用水浸後每粒會發大至7至8mm，具有螢光效果，被射中也沒有BB彈般痛，最多只會留有少少紅印，啱晒怕痛的新手玩。

網址：shootingworkshop.com

探古尋源打卡熱點

遊覽城中村 香港雖被稱為石屎森林，但只要細心發掘，仍可找到一些「城中村」探古尋源。茶果嶺村位於油塘附近，屬擁有近400年歷史的寮屋區，曾經以盛產花崗岩聞名，現時錯落有致的鐵皮屋仍在。村內還有幾間舊冰室值得一遊，其中以榮華冰室最為馳名，開業近60年由一對老夫妻打理，內裏木製卡座、手寫牌、舊上海女郎海報及老街坊相片仍在，帶領食客時光倒流。

石礦場遺迹 鯉魚門石礦場位於三家村後方，由油塘港鐵站沿茶果嶺道往鯉魚門邨方向步行約10分鐘可達。礦場遺迹有着大小山石高牆，勁有氣勢，當中頹廢荒涼的石屋在假日更吸引不少人排隊打卡。特別一提，這裏的芒草長得很高，適合拍攝人像題材，惟留意路段大多凹凸不平，所以最好穿厚底鞋前往，而且石礦場內沒有街燈，黃昏回程時建議帶備照明工具。

網民力推隱世美食

搵食點1：手製靚茶果 媽子靚茶果由八十多歲的周婆婆主理，小檔只於周六及周日營業，全部茶果由人手製作，麵糰用糯米粉、麵粉及粘米粉搓成，並以炭爐蒸熟，入口餡多料足，皮厚適中且煙韌富彈性。小店售賣近10款茶果口味，除了傳統的「雞屎藤」外，還自創艾草、花生、芝麻三合一味道，別具特色。

搵食點2：關注組推介 香港唔少人鍾意食米線，呢間「成都小巷」被Facebook米線關注組力推，味道當然有番咁上下。此店特色是湯底選擇多，除了清湯，還有蟲草花鮮滑雞、雲南酸辣、麻醬酸辣、重慶酸辣、噴火麻辣等口味，啱晒嗜辣人士。配料則推介秘製腩肉和豬軟骨，前者香甜爽滑，後者軟腍入味。

搵食點3：新鮮熱冬甩 Antoshimo Cafe & Bakery最出名是沖繩冬甩，即叫即製務求讓客人食到新鮮熱辣的效果。冬甩外皮酥脆，內裏鬆軟，口感像麻薯一樣，加上不同配料及沖繩獨特的「獅莎」黑朱古力公仔，必定相機先食。

網址：antoshimo.asia

撰文：陳志滔