Wakinyan 海上雷鳥 飛一般體驗

當你沉醉於看海的閑靜時，可曾羨慕過那些在海面上自由翱翔的飛禽？甚或幻想過騎着牠們四圍去？有遊艇設計師從海鳥身上獲得啟發，分別將其尖嘴、翅膀、骨架等特徵融入船身設計，像以下介紹的概念遊艇「Wakinyan」，讓人們有機會一嘗飛一般的出海體驗。

雷鳥化身 「Wakinyan」是出自遊艇設計師Aras Kazar的三體船概念，名字來自美洲原住民使用的拉科塔語，可譯為雷鳥——傳說中一種貌似老鷹的巨大神鳥，而這艘以海鳥為設計靈感的概念遊艇，正正用上未來主義和極簡主義，詮釋雷鳥在海面馳騁的英姿。

先由外觀說起，船身由鋁、玻璃纖維和鋼化玻璃的混合物構成，長130米，寬38米，仿照鳥的大喙和即將起飛的形態作為輪廓，棱角分明，直立主船體的兩側均設有類似翅膀的外伸支架。加上遊艇配備了全電動和水翼技術，當它以最高32節的航速飛馳一刻，更能活現鳥的神髓。

視野極佳 內部設計方面，跟遊艇外觀的設計風格可謂一脈相承，略帶柔和而不失個性。最特別之處是船內的每層甲板均被鋼化玻璃覆蓋，不但為乘客提供接近360度的觀景視野，同時能為室內空間引入充足的自然光線，營造出明亮、開揚的生活氛圍。

設施方面，按設計師構思，遊艇會有5間客房和1間主人房，最多可容納12位客人，另有船員艙；船尾可找到游泳池、水療中心、用餐區、休閒區等，而且採用開放式設計，方便感受陽光與海風，很適合大伙兒作聚會之用。據悉設計師的用意是要讓人們無論置身船上抑或只是從外面看着「Wakinyan」，均能感到平靜和放鬆，達到遠離煩囂的自在境界。

設計師知多啲

土耳其裔遊艇設計師Aras Kazar，在行內工作逾10年，享譽歐洲，主打極簡主義、未來主義的時尚設計，發表了多個超級遊艇概念，包括「Ono」、「Noy」、「Nave Nera」和「Moto」。

同場加映 騎着海上鐵鳥乘風破浪，的確令不少人產生幻想，遊艇設計師J. David Weiss正正從空中翱翔的大型猛禽得到啟發，孕育出全新概念「Soar」。船體呈現曲線的外觀，而尖頭弓的設計則跟猛禽頭骨的尖頭結構相呼應；遊艇內部的曲線裝飾和外部的支撐系統，則以鳥的骨骼為主導。

作為一艘快速巡洋艦，長105米的「Soar」配備由氫燃料電池推進的系统及GE marine turbine，加上船體像鳥嘴一樣呈尖形，能夠提供更快的速度、效率和穩定性，因此最高航速可達到30節，另配備用於低速航行的混合動力電動巡航系統。

設施方面，「Soar」以滿足船主的娛樂需要為重點，所以遊艇上有一個極具未來主義的海灘俱樂部、船尾與前甲板各有一個泳池、兩個直升機停機坪，還有為小型個人電動四軸飛行器而設的機庫，可謂應有盡有。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網