女神力撐！營養師教食番茄瘦身美肌

減肥餐單總少不了蔬菜水果，當中番茄更是備受追捧的寵兒。網絡上流傳了不少以番茄作主打的減肥餐單，就連台灣女神林志玲及內地女星趙露思亦透露以食用番茄來Keep Fit，究竟如何食用番茄才可有效地減脂兼美肌？請來註冊營養師黃汶鈺（Vivian）為大家解答疑難，同場加映三天美味又富營養的番茄減肥餐單，瘦身當堂冇難度！

種類繁多 營養豐富 原產於中美洲和南美洲的番茄，最早的栽培記錄至少可以追溯到公元前500年，現已作為食用蔬果被廣泛種植。品種眾多，多數品種為紅色，也有橙、黃、綠、紫、粉紅、白色，甚至帶有彩色條紋。在眾多番茄當中，德善健康管理註冊營養師Vivian謂在香港以牛番茄（Beefsteak Tomato）最為常見並作為食材烹調，每顆約重 200至250克，是番茄中較大的類型，含大量的茄紅素，並含有豐富的果膠質、檸檬酸、蘋果酸，不但低熱量而且高纖維，擁有肉質肥厚且耐煮的特點，相當適合熟食。而外形小而圓的車厘茄（Cherry Tomato），內含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維他命A、C、B群及膳食纖維等營養素，多作為水果食用或沙律材料。還有呈細長蛋形的羅馬番茄（Roma Tomato，亦稱意大利番茄），其果肉厚實，含豐富茄紅素、鉀質和葉酸，適合作水果食用或製成醬汁。

炒蛋同食 連皮享用 為何減肥人士餐單上常備番茄呢？Vivian分享：「對於減重的人來說，番茄熱量低，一顆200克的番茄僅有八分之一碗白飯的熱量，並含有豐富的果酸、檸檬酸及蘋果酸，有助分解身體的脂肪，提高新陳代謝，適合進食之前先食用增加飽腹感，除了變相可以令食量減少外，還可以有助促進腸道消化。」番茄同時含有大量茄紅素，具有強大的抗氧化功能，並有抑制癌細胞信號傳遞與分化，及皮膚黑色素細胞生長等功能。Vivian亦推介以番茄炒蛋來搭配三餐，「番茄遇熱出水會提升茄紅素的濃度，而雞蛋可幫助脂肪代謝，並能有效提升茄紅素的吸收。另外，調理過程也可以加點熱量低、富含膳食纖維和多種維他命的洋葱，同樣有促進吸收與減脂的效果，搭配番茄食用可抑制脂肪生成及有助脂肪分解。」不過Vivian強調，每天最少要吃兩至三顆番茄才能有效地令身體達致足夠的抗氧化效果。另外番茄外皮含有大量有效減緩血管硬化風險的七葉甘糖A，所以盡量要連皮食用，最理想是早上空腹進食來增強吸收效果。

生食熟食 各有益處 常常聽到有人說，番茄應該要生食才更有營養，但實情是生吃和熟吃所攝取的主要營養並不一樣。Vivian解釋：「生吃番茄能攝取更多維他命C、鉀和鎂，維他命C能夠幫助加速傷口愈合和增強免疫功能，例如常常生痱滋的人士，便可多補充維他命C，加強身體的抵抗力。而吃熟番茄可以得到更多的茄紅素，因為番茄經過高溫烹調後，細胞壁被破壞有助茄紅素釋放，加入橄欖油拌炒熟食則可助吸收茄紅素。」因此生食或熟食取決於大家想攝取哪種營養。雖然番茄好處多多，但並非所有人都可毫無顧忌地食用，例如腸胃差的人會因番茄富含的蘋果酸和檸檬酸而導致胃酸過多，引起胃酸倒流。另外番茄內的草酸鈣會以腎結石的形式沉澱在體內，並且高含量的組織胺也可能會引起皮疹或皮膚過敏，所以患腎病及過敏體質人士忌過量進食。

女星食茄減脂 不少女星都將番茄加入減肥餐單之中，不老女神林志玲一直以來維持着超級好的身材，她分享自己的減肥秘訣就是靠運動加水果餐。番茄更是水果餐的主角，她會生吃番茄或者用番茄榨汁飲用，可以排毒減肥又養顏。而內地人氣女星趙露思曾一度有包包臉及肉感身材，經過一輪身材管理後，現時擁有尖尖的臉形輪廓及纖細身材，她日前分享的減肥餐單中，早餐與加餐亦看到車厘茄的身影。

3天番茄減肥餐單 為了讓大家健康兼無負擔地享用美食，Vivian為大家制訂了一份3天減肥餐單，菜式變化豐富，滿足了味道及瘦身兩個願望。

DAY 1

早餐： 番茄碎蛋三文治一份、脫脂奶一杯

午餐：番茄薯仔瘦肉湯連湯渣

下午茶：車厘茄一碗

晚餐：粉絲一碗、雞胸蒜頭炒三色椒、番茄豆腐魚湯

DAY 2

早餐：蘋果一個、高鈣無糖豆奶一杯

午餐：番薯兩條、番茄蘑菇炒蛋、橙一個

下午茶：番茄汁一杯

晚餐：番茄洋葱蒜頭雜菌三文魚意大利粉

DAY 3

早餐：番茄雞絲通粉

午餐：車厘茄生菜南瓜吞拿魚沙律配黑醋汁

下午茶：青瓜條、蘿蔔條配低脂乳酪醬

晚餐：串燒（烤杏鮑菇、牛肉、車厘茄和菠蘿）

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網

台灣女神林志玲透露喜歡生吃番茄來維持好身材。 車厘茄形狀和大小跟櫻桃差不多，味道香甜，適合作小吃或沙律。 Vivian推介以番茄炒蛋來搭配三餐，既提升茄紅素吸收，亦有助脂肪代謝。 生吃或煮熟吃番茄都可以獲得不同的營養素。 即使已為人母，但林志玲的女神身材依舊不變。 番茄洋葱蒜頭雜菌三文魚意大利粉 內地女星趙露思會在減肥餐單中加入車厘茄，瘦身成果相當不俗。 形狀較細長，籽也較少的羅馬番茄，適合加工製成番茄糊等。 每天最少要吃兩至三顆番茄才能有效地令身體達致足夠的抗氧化效果。 加入橄欖油拌炒熟食可助吸收茄紅素。 瘦身後的趙露思，穿上背心亦無懼手臂拜拜肉。 車厘茄生菜南瓜吞拿魚沙律配黑醋汁 肉質肥厚且耐煮的牛番茄，含有豐富的果膠質、檸檬酸及蘋果酸。 註冊營養師黃汶鈺 番茄最好不要去皮食用，因為番茄外皮也有着豐富的營養。 腸胃差人士建議勿食用過量番茄。 番茄碎蛋三文治