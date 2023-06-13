置身電影世界！必去東京哈利波特影城

對於《哈利波特》的粉絲來說，位於倫敦、展示《哈》電影系列中使用的真實服裝、道具和電影場景的Warner Bros. Studio Tour London可算係必到一站，不過之後不用飛到歐洲朝聖了，事關6月16日日本東京都練馬區亦有東京哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour Tokyo─The Making of Harry Potter）登場，佔地約90,000平方米，規模比倫敦的更大，無論是《哈》電影系列抑或外傳《怪獸》電影系列統統一網打盡，讓人恍如置身電影的魔法世界當中！也別錯過韓國及英國的《哈》好去處，保證大滿足。

東京經典布景 試玩魁地奇 原址前身是老牌遊樂場豐島園的東京哈利波特影城，園內最吸引的莫過於可以參觀由《哈》電影工作人員實際設計和製作的布景，包括有9¾月台、霍格華茲特快列車、霍格華茲魔法學校餐廳、斜角巷、活米村、葛來分多宿舍交誼廳、古靈閣、禁忌森林等，更有東京園區限定的「魔法部」，展示紅色電話亭、入口巨大火爐、魔法部雕像、小食亭，以及維多利亞風格的辦公室大樓等，必定要打卡留念。園內同時展出多款魔法道具、服裝、美術效果等，亦設置多個魔法互動專區，遊客可以唸咒語，讓飛天掃帚飛到手中。此外，你更可體驗電影拍攝時的綠幕技術，模擬坐上飛天掃帚，參加魁地奇比賽！影城內亦有多個餐飲設施，包括以魔法世界糖果為靈感的朱古力蛙咖啡店、Backlot Cafe、Food Hall及全球最大的Butter Beer酒吧。你可以享用9¾月台早餐、嘿美造型蛋糕、受思不里居啟發的限定下午茶、以四大學院為主題的菜式等。園內設有兩間主題商店，發售各款東京限定商品。成人門票¥6,300（約HK$353）。

首爾Cafe重現 魔杖店格局 想浸淫在《哈利波特》的世界，也不妨前往韓國首爾新村的英式咖啡店PO TID。店舖原本位於釜山，由於店內裝潢參考了《哈》電影中的「奧利凡德魔杖店」而成為網絡話題店，2020年搬到新村人氣依舊。這裏大致分為3個區域，靠近入口是最光猛的空間，也是點餐的地方，設有舒適的梳化，牆上掛着用金色畫框鑲起的畫作，十分古典。再進入可見到擺放多張恍如魔法師坐的椅子，還有一條裝飾用的樓梯，樓梯後面有一個很大的陳列櫃，放了很多魔法藥水瓶及舊飾品，上方還掛着掃把，讓你隨時進入魔法世界。樓梯底的角落是不錯的打卡位，鋪上英國國旗的床墊及枕頭，背後是厚厚的古書籍，能拍出濃濃的英倫風。最後一個區域是Cafe最大的空間，設有大約10張枱，盡頭是假壁爐，上面放滿懷舊電話、相機，在此與朋友談心，感覺特別有Feel。這裏最出名是手工製曲奇，共有5款口味，點餐時會立刻為你翻熱，還可加購雲呢拿雪糕蘸來吃。飲品方面則有咖啡、水果奶昔、沙冰、茶等等，也有較抵食的飲品及曲奇套餐供選擇。

倫敦人氣月台 打卡勝地 《哈利波特》迷到倫敦的話，作為交通樞紐的國王十字車站（King's Cross Station）可算係必到一站，事關故事中該站是霍格華茲特快列車的出發站。而在國王十字車站便重現了像是穿牆而入的9¾月台入口，成為麻瓜們的打卡熱點。現場有供拍照的小道具，例如霍格華茲四個學院的圍巾與魔杖，專業的工作人員會指導大家擺甫士，並掀起圍巾尾端，在拍照的瞬間鬆開，拍出來的照片就像圍巾自然飄起，很有動感。可用自己相機影，現場也有專業攝影師拍照，覺得靚可以付費購買。建議一早來拍照，否則至少要排隊1小時。在打卡位旁邊是《哈》專門店The Harry Potter Shop At Platform 9¾，店內的布置融入了《哈》故事中的場景，抬頭可見鳥籠及星星裝飾，商品應有盡有，四大學院的衣服、圍巾、帽子、手套等服飾及配件十分齊全，還有經典的魔杖、魔法袍等，可以讓你盡情試穿，其他還有鵝毛筆、雷根糖、死神的聖物鎖匙扣、大大小小的嘿美公仔、怪味糖「柏蒂全口味豆」等，粉絲們要準備荷包乾塘！

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

場內的霍格華茲特快列車大有來頭，前身是1929年生產的古董火車Dumbleton Hall號，在英國進行改裝後直接運到日本展出。 現場展出多款電影道具及服裝，例如霍格華茲制服及學院計分沙漏。 PO TID的門口是不錯的打卡位，櫥窗以大大小小的魔杖裝飾。 店子最出名是手工製曲奇，曲奇配雪糕售4,900韓圜（約HK$30）。 店內布置融入了《哈》的故事場景，抬頭可見鳥籠及星星裝飾。 漫畫風《哈》禮品套裝售£65（約HK$637）。 幾乎每一集都會出現的霍格華茲魔法學校餐廳，很多重要事件都在這裏發生，例如新生的學院分配儀式、火盃的考驗中選出每個學校的比賽代表等。 可以體驗電影拍攝時的綠幕技術，模擬坐上飛天掃帚，參加魁地奇比賽。 昏暗的燈光、皮座椅加上牆上的肖像畫，很有復古英倫風味。 於國王十字車站內的9¾月台場景，吸引不少《哈》粉絲來打卡。 商品應有盡有，不可缺少四大學院的衣服、圍巾、帽子、手套等服飾及配件。 東京園區限定的「魔法部」，中間是魔法部雕像，還有小食亭、紅色電話亭以及維多利亞風格的辦公室大樓等。 9¾月台早餐（連飲品）售¥2,200（約HK$123）。 樓梯只作裝飾用，而樓梯底的角落鋪上了英國國旗的床墊及枕頭。 旁邊是哈利波特專門店，拍完照可即刻Shopping。 Butter Beer及杯套裝售£38.5（約HK$377）。