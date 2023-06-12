帶老竇去威 邊飲邊食最Chill

酒吧餐廳除了是朋友相聚暢飲的人氣之選，亦可以同老竇一齊開懷大嚼兼乾杯的不錯選擇。趁住6月父親節，不妨帶他吃特色川菜或墨國酒餚，再來杯香醇美酒，微醺下與老竇暢所欲言，令感情升溫！

川式佐酒菜 坊間的酒吧餐廳，大部分以西餐為主，下酒菜離不開雞翼、薯條之類，主菜則是牛扒或漢堡等，而銅鑼灣一間新開的酒吧餐廳，內裝古風盎然，用上復古鐵閘、霓虹綵燈等；更設有VIP房讓大家開懷暢飲，店內亦設置有多張遊戲枱，讓大家一顯身手，氣氛一絕。

入坐後想柯打食物，會發現餐廳冇西餐選擇，而是地道的川菜！菜式辣度經過調校，適合港人口味，吃得辣之人亦可加辣。佐酒小食款式多多，有口水雞、辣子雞軟骨、乾煸肥腸、手拍青瓜和涼拌雞腎等；還有超過30款美食，好似川式串燒，由牛柳粒、牛舌芯、帆立貝、多春魚到各式蔬菜等，灑上孜然粉燒烤，辛香麻辣，是不錯的酒餚。

麻辣小龍蝦 主菜方面選擇更加多，首選京川名菜麻辣小龍蝦，小龍蝦加入上湯、蠔油和四川麻辣粉等調味的醬汁煮製，辛香刺激，剝殼享用，好吃得手指的醬汁都要舔乾淨。嗜辣者必愛的水煮牛肉，選用新西蘭牛柳片和子彈頭辣椒、青花椒等烹調，肉嫩味濃。愛海鮮的話，必試招牌酸菜魚，新鮮鱸魚配四川酸菜，連湯汁都非常美味誘人。超過30款配料選擇的麻辣香鍋，可按喜好自由挑選，愛吃肉可以點選牛柳和雞肉、想配酒就可以啃雞腳等，加點爽口的萵筍片和蓮藕片，分量十足。

中式雞尾酒 嗜香吃辣者最佳拍檔當然是美酒，父親節當日，子女和爸爸用餐，餐廳會為爸爸送上1杯330毫升的指定啤酒，解辣消暑。店內除有啤酒和各式美酒供應外，還有用上多款中國酒調混的雞尾酒。好似用上陳年花雕加青蘋果和青瓜糖水等調配的「青花池」，有淡淡酒香和檸檬香，酸甜醒胃。陳年花雕加入荔枝酒和檸檬草調製的「華貴妃」，與山楂條一起品嘗，清新又消滯。以古時大酒杯盛載的「醉生夢」，以中國大曲酒加菠蘿汁和青檸汁調混，以女兒紅酒壺盛載奉客，再斟入小杯內享用，別具風味。

（查詢電話：5511 4496）

墨國獨特氣息 墨西哥的美食和美酒，素來予人豪邁不羈的地道風情。中環一間墨西哥酒吧餐廳走當地街頭風格，內裝有藝術色彩的水泥牆配手工馬賽克飾牆，格調從容。店內的燈罩設計是向墨西哥藝術家Frida Kahlo致敬之作，配實木餐桌、鋪上天鵝絨織物的座椅等，加添一份地道墨國氣息。

主廚是墨西哥原住民，喜愛自行調製配料和食材來搭配，為客人帶來墨國中部和北部的地道滋味。大廚指北部受沙漠氣候和美國影響，菜式味道濃郁且愛使用牛肉入饌，還會用上小麥粉、芝士和豆類等，好似餐牌上的北部風味墨西哥芝士餡餅和烤肉等。

至於中部可說是墨國的美食重心，味道豐富多樣而有深度，主要以粟米薄餅皮包裹各款食材，還會用上粟米、辣椒、番茄及香草等入饌。好似店內人氣的辣肉餡捲餅和檸檬汁醃魚生，前者有啖啖雞肉和忌廉香，後者則用上醃製鱸魚再加蔬菜和粟米片搭配，酸爽又開胃。若想一次過食多幾款口味，推介有齊5種口味的墨西哥夾餅拼盤，配仙人掌沙律享用，盡情體驗當地滋味。

必試龍舌蘭調酒 提到墨西哥，就想到龍舌蘭酒，店內備有不同品牌選擇，除可以挑戰高酒精度的Tequila Shot外，還有特別調配的Margarita，有原味和辣味選擇。另有加入杧果、熱情果、意大利氣酒Prosecco、龍舌蘭酒的Mexican Pornstar，清涼誘人。Rhubarb Mezcal則用上龍舌蘭酒配湯力水和紫蘇葉，味道清爽，大熱天時飲用最爽。

（查詢電話：3686 0377）

墨國人點過父親節？ 在墨西哥慶祝父親節，家人會在聚餐的時候，以不同酒款來慶祝。首選是當地聞名的龍舌蘭酒，另外，同樣用龍舌蘭植物製作的Mezcal，多帶一股獨特的煙熏風味。最後一款就是墨西哥啤酒，當地的啤酒文化深厚，一家人最愛以冰涼啤酒慶祝各個節日，包括父親節。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

水煮牛肉

新西蘭牛柳片加入子彈頭辣椒、青花椒等炮製，入口嫩滑帶辛香，還可隨喜好加辣。 醉生夢

中國大曲酒加菠蘿汁和青檸汁調混，以中式酒壺盛載，古風味濃，屬不定期供應款式。 用餐區以黑色為主調配上皮梳化，簡約得來又型格十足。 墨西哥夾餅拼盤

豬肉、魚肉、烤牛肉、仙人掌和雞肉5款餡料各加上不同的配料，各有風味，最啱一大班朋友享用。 辣肉餡捲餅

餅皮鋪上雞肉、牛肉或豬肉，加芝士烤香，唧上酸忌廉，配牛油果醬或莎莎醬，芝香美味。 招牌酸菜魚

用海鱸魚配四川酸菜，湯汁清澈、酸爽味濃，嫩滑魚肉和酸菜相當夾。 華貴妃

陳年花雕加入荔枝酒和檸檬草混製，呷一口酒再咬一啖隨杯附上的山楂條，酸香有致，層次豐富。 墨西哥烤肉

可選雞肉、牛肉或蝦肉，加甜椒、紅洋葱和蘑菇烹調，吃時配牛油果醬、酸忌廉或莎莎醬。 檸檬汁醃魚生

魚肉、紅洋葱、牛油果、芫荽和紅蘿蔔等加秘製醬汁和青檸汁拌勻，鮮香開胃。 餐廳富墨西哥街頭風情和家庭氛圍的布置，令人猶如置身當地。 麻辣香鍋

逾30款配料選擇，每鍋最少揀3款，好似牛柳粒、雞腳、萵筍片和蓮藕片，均是人氣之選。 餐廳中央放置了幾張遊戲枱，隨時可以和老爸玩Beer Pong和酒版飛行旗Game，氣氛一流。 仙人掌沙律

墨西哥仙人掌葉加番茄、辣椒和粟米等，淋牛至醬拌勻，配粟米片吃，清新美味。 Uncle’s Margarita

龍舌蘭酒加入黃椒、橙味Liqueur和青檸汁調混，是當地經典雞尾酒款式之一。 慶祝父親節，又豈能缺少龍舌蘭酒？