MR透視未來 行街睇IMAX

未來科技會係點樣？MR（Mixed Reality）頭戴式裝置應該係一大潮流，它能將現實和虛擬世界融合為一，可以隨時行街睇IMAX、開啟無限視窗工作、以第一身投入App虛擬遊戲等，以下同大家搶先預覽！

眼睛下達指令 很多人用電腦時，喜歡開啟多個視窗或屏幕，但桌面位置始終有限，MR裝置就能讓用家在虛擬的眼前空間無限開啟視窗，一邊睇文件，一邊開FaceTime會議，一邊睇戲都得。好似Apple將於2024年推出的Vision Pro眼罩，利用內置兩個郵票般大小的2,300萬像素顯示器，支援廣色域和HDR技術，兩側音訊區各有兩個擴大驅動單體，讓用戶感受到四周環境聲。最吸引是支援眼球及手勢追蹤，用眼睛、手指及聲音就能下達指令，即係移動眼睛或手掌，便可調整虛擬畫面與眼前現實比例，未來感爆燈。

MR未來應用 百吋沉浸睇戲

香港蝸居限制了電視機大小，MR裝置便能在任何空間投射出逾100吋私人影院，就算在飛機上、行街時也能看到IMAX般的電影效果。部分裝置如Vision Pro更能調節畫面外圍的陰影及背景變化，提升沉浸感。

投入遊戲世界

空間運算能帶玩家進入嶄新遊戲世界，例如以第一身進入Marvel世界跟超級英雄互動，進入NBA遊戲第一身觀看球員打波等。而Vision Pro能讓用戶在虛擬屏幕暢玩百多款Apple Arcade遊戲。

增強教育互動

MR裝置將會為教育帶來革命，教材可以AR方式呈現，例如行近恐龍看到其構造，走近F1賽車能看到擾流設計等。由於MR裝置設有兩個屏幕，所以AR畫面的立體感會比用手機強得多。

同場加映：頭戴式裝置陸續登場 Meta研發

Quest 3由Facebook所屬的Meta公司研發，重量比上代輕40%，並內建新一代Snapdragon晶片，圖像處理能力提升兩倍。它同樣融合了虛擬與實境，將支援500多款遊戲及程式。

輕薄智能

EM3 Ether智能眼鏡於Kickstarter眾籌而生，僅重65g、厚9mm，內置兩片5K micro-OLED屏幕，可提供70度FOV視野的2D或3D影像，最大可投影出1,000吋畫面。

撰文：陳志滔

MR遮光眼罩與頭帶均能獨立調整，每次充電可運作兩小時。 教材可以AR立體方式呈現，增加與學生的互動。 電影、相片或3D內容都能夠放大並包圍用戶，感覺如置身其中。 Quest 3融合了虛擬與實境，將支援500多款遊戲及程式。 投入虛擬世界以第一身打機，並可以眼睛、雙手和語音來操控。 提供70度FOV視野的2D或3D影像，最大可投影出1,000吋畫面。