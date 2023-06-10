超現實概念反重力移動

生活在一個沒有車輛廢氣污染，又沒有塞車的城巿，誰不想呢？若然有朝一日人人都可瞬間轉移的話，問題就解決晒啦！不過這似乎太脫離現實，將它換成「反重力移動」，大家又點睇呢？韓國設計師WookZoon Kwon便構想出一款以磁浮技術提供動力的概念車TROIS，最特別是可利用磁場實現爬牆或攀附在橋下移動。

電磁懸掛三角車身 以法文單詞「三」來命名的TROIS，不僅採用三角形車身設計，還擁有在路面、建築物外牆和橋下3種不同移動形態。車身採用2:1三角比例設計，背部設有內藏磁能線的磁力板，能利用磁場創建電磁懸掛（EMS），使車輛與定制基礎設施連接，牢固地磁吸在垂直的牆身表面或懸掛在橋下半空，實現反動力移動。至於圓形設計的車廂，配備三角形軚環連中控台及兩座位座椅，兩座之間設有一個圓形觸控屏幕，方便在橋上或牆上照樣操作車載的導航定位及娛樂系統。其前方備有G（Ground）、B（Bridge）、W（Wall）切換器，方便隨時按需要轉換模式；同時連接着活動鉸鏈的座椅，亦會自動作出旋轉，確保攀上垂直牆身或在橋下移動時都能保持水平位置。這一切聽起來很不錯，若然能將車輛停泊在牆上，解決埋泊車位不足的問題就更Perfect啦！

無人駕駛飄浮出行 對於未來移動出行，內地設計師Yuchen Cai卻有另一種想法，在她的The Float概念設計中，未來汽車不單止可以無人駕駛，還可進化到連車輪都不需要；通過先進的磁懸浮（Maglev）及全自動駕駛科技，實現無人駕駛飄浮移動，載你周圍去。加上酷似分子結構的劃時代透明玻璃造型，配以方便進出的對開式滑動門，以及一對可360度旋轉的銀色座椅，充滿未來感。值得一提是這組「分子」可與其他「分子」通過磁吸接連在一起，由二人行變成多人出行。乘客還可透過車廂裝置控制座椅旋轉、調控音響系統、打開對開式滑動門，甚至改變玻璃透光度等。而且每次只需通過Call車應用程式便可租車，共享汽車概念既先進又方便。

會呼吸的氫燃料車 在年輕設計師Nikita Konopatov的眼中，未來的汽車不會飛，但會「呼吸」。他所指的是在可見將來，最有機會取代純電動車的氫燃料電池車，跟人類一樣需「吸入」氧氣，不過「呼出」的不是二氧化碳，而是水。早前Nikita以搭載氫動力的燃料電池車為基礎，構思出一款名為「歐洲未來中心」（Future Center Europe）的兩座位氫燃料概念車。它擁有一個大圓桶車廂配兩個小圓桶設計，為了讓乘客欣賞到車外四周景致，圓形車門及圓環車廂的上半部均採用透明玻璃設計。雖然設計師沒有進一步解釋車載的氫動力系統是如何運作，但從兩個獨特的小圓桶設計，可以大膽假設是將車輪、電馬達及氫燃料缸一併整合在其中，未來感十足。

撰文：林登麗

當與定制基礎設施連接，TROIS便能牢固地磁吸在垂直牆身表面，或懸掛在橋下的半空中移動。 三角形軚環中央附設一個直徑達10吋的圓形屏幕，可顯示車輛的基本資訊及導航地圖等。 車身可與其他「分子」磁吸接連在一起，變成多人出行布局。 在概念原型中可見，圓形車門可打斜滑動打開，方便乘客進出車廂。 採用2:1三角形比例設計，內藏磁能線的磁力板設於車身背部。 這輛不設車輪的The Float概念車，通過磁懸浮及全自動駕駛科技，可無人駕駛飄浮移動。 這款Future Center Europe兩座位氫燃料概念車，擁有一個大圓桶車廂配兩個小圓桶設計。 於攀登垂直牆身和在橋下移動時，軚環會自動收起，連接着活動鉸鏈的座椅能自動旋轉來保持水平位置。 擁有酷似分子結構的透明玻璃車身，設有方便進出的對開式滑動門。車廂內的銀色座椅可360度旋轉。 圓桶車廂的上半部及圓車門均採用透明玻璃設計，讓各位在出行途中欣賞四周景致。