係時候出走！帶老竇玩盡東歐與摩洛哥

抗疫幾年，可以說與老竇及屋企人外出旅遊的機會近乎零，隨着世界各地陸續放寬出入境限制，大家終於可趁假期及節日，與老竇或親友出埠玩個夠！星晨旅遊精選了多個旅遊勝地及城市，組成不同的探索旅行團，不用度行程及煩住宿交通等，讓一家大細兩手揈揈玩盡東歐與摩洛哥，穿梭多個電影的取景地，感受不一樣的旅遊魅力！

玩盡巴爾幹半島 喜歡東歐的多元文化、異國風情及大自然景觀與歷史古蹟的話，就不要錯過東歐「前南斯拉夫──巴爾幹半島明珠17天探索之旅」（EEZB17D），一次過暢遊奧地利、斯洛文尼亞、 克羅地亞、黑山共和國、波斯尼亞、 塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞多國，感受巴爾幹半島昔日鐵幕國家長時期被封閉及未經太多文明洗禮之下的多元民族融和及文化，獨特的異國風情令人神往。此外，多國擁有不少令人嘆為觀止的大自然景觀及珍貴的古蹟，其中奧地利的薩爾斯堡，既是莫扎特故鄉，亦是電影《仙樂飄飄處處聞》的主要外景場地之一，還有世界文化遺產之一的普萊維斯國家公園和高塔爾古城、歐洲最古老藥房的方濟會修道院、吸血殭屍古堡的布蘭城堡（Bran Castle）等，締造出一個糅合鐵幕誘惑與異國古風的旅遊體驗。

感受東歐文藝復興味道 想集中游走東歐幾個國家，也有東歐「仙樂飄飄處處聞10/11天」（EEBB10/11D）的選擇，可以暢遊匈牙利（布達佩斯）、斯洛伐克（布拉提斯娜）、奧地利（維也納、薩爾斯堡）、捷克（克魯姆洛夫、布拉格）、德國（德累斯頓、柏林、波茨坦）。走到歐洲音樂之都維也納，遊覽當地著名的「古怪屋」，每層樓都漆上不同顏色，還有不規則大小的窗戶，蔚為奇觀，打卡一流。還有始建於13世紀，並於16世紀由意大利建築師重修，充滿濃厚文藝復興建築色彩的世界文化遺產克魯姆洛夫城、德國有佛羅倫斯美譽的德累斯頓古城、東歐名城布拉格等。餐飲方面亦精彩，可品嘗匈牙利地道 Goulash餐、吉列豬扒餐、波希米亞餐及德國豬手及啤酒餐等。

走進色澤繽紛的神話國度 摩洛哥被譽為上帝遺下的調色盤的神話國家，亦有最色彩斑斕的非洲國度的美譽；想揭開它的美麗面紗，「摩洛哥 Morocco一千零一夜9/10天團」（BMEK09/10D）或許是不錯的選擇。行程包括暢遊菲斯、拉巴特和馬拉喀什3大王城，其獨特建築令人着迷，還有最美麗的希臘式白屋小島風格的藍色城市──舍夫沙萬，徒步穿梭其中，如夢如幻。參觀埃本哈杜古城及阿特拉斯製片廠，感受一下《帝國驕雄》、《盜墓迷城》等經典電影拍攝場地的宏偉與壯麗。不要錯過的還有到最潮的馬約爾花園Jacques Majorelle Garden（又稱為YSL御花園）及YSL博物館打卡兼遊玩。最驚喜是行程將安排入住沙漠營地酒店，晚上走出房間尋找或觀賞漫天閃爍的星河，或早上走出房間看日出等，帶來不一樣的住宿體驗。

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