副刊

同爹哋和味啖啖肉

西班牙烤乳豬<br>乳豬烤得金黃香脆，入口肉嫩富肉汁，下飯佐酒皆是不錯之選。 西班牙烤乳豬<br>乳豬烤得金黃香脆，入口肉嫩富肉汁，下飯佐酒皆是不錯之選。
西班牙烤乳豬
乳豬烤得金黃香脆，入口肉嫩富肉汁，下飯佐酒皆是不錯之選。
好多爸爸都是食肉獸，趁住父親節，一於孖住爹哋食餐勁，大擦高質肉食。坊間有餐廳趁節日推出自助餐和早午餐，更特別為愛吃肉的爸爸度身訂造菜單，帶來多樣化的肉類菜式，再來多杯美酒，老竇一定滿意！
重量級燒烤自助餐
厚切的肉扒做燒烤大餐的主角，幾時都咁受歡迎，大熱天，不想到戶外BBQ，首選在室內歎住冷氣食烤肉。銅鑼灣一間酒店自助餐廳於6月9日至18日推出燒烤主題的父親節自助午餐及晚餐。老竇可以大擦波士頓龍蝦、大蝦、生蠔和凍蟹等凍海鮮，之後再到燒烤區大啖吃西班牙烤乳豬、烤黑安格斯牛肋排和新疆孜然烤羊肉等優質肉食。另外，餐廳特別推出蒜蓉牛油燒生蝦、泰式燒大頭蝦配辣椒蘸醬、印度爐烤珍寶紅鯛魚和日式照燒烏賊等，選擇相當多。
如果爸爸嗜甜，就不要錯過糕餅總廚劉廣雄師傅特別設計的威士忌意式雪糕，以及雪茄蛋糕、朱古力杧果蛋糕、烤紐約芝士蛋糕和栗子忌廉蛋糕等，一次過食到夠！
（查詢電話：2839 3311）
早午餐歎威靈頓牛柳
趁住周末假日，大可讓爸爸瞓到自然醒後再一起歎個豐富早午餐。中環一間地中海食府於6月17日至18日推出限定的4道菜或5道菜早午餐。以5道菜早午餐為例，有西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料配香檳或葡萄酒，還有集多款意式小點的意大利前菜拼盤，主食有西班牙紅蝦闊條麵、鮑魚幼蛋麵配蒜蓉辣椒、燴牛面頰長通粉配蘑菇忌廉汁或龍蝦帶子燴意大利飯供選擇。主菜就以肉食為主，除有燒美國肉眼扒、澳洲M8和牛或意式雞肉卷外，特別為父親節設計的威靈頓牛柳，以美國牛柳配鵝肝、蘑菇和洋葱醬等炮製，香濃惹味啖啖肉，肉食父親一定滿意。最後以無限自選的席前「Le Dessert Chariot甜點餐車」作結，大擦芝士和甜品，夠晒滿足！
（查詢電話：2663 9938）
撰文：林佩婷
泰式燒大頭蝦<br>燒香後的大頭蝦蘸自家製的辣椒醬，香辛惹味。泰式燒大頭蝦<br>燒香後的大頭蝦蘸自家製的辣椒醬，香辛惹味。
泰式燒大頭蝦
燒香後的大頭蝦蘸自家製的辣椒醬，香辛惹味。
威靈頓牛柳<br>牛柳配鵝肝、蘑菇和洋葱醬等包酥皮烤焗，肉嫩細膩。威靈頓牛柳<br>牛柳配鵝肝、蘑菇和洋葱醬等包酥皮烤焗，肉嫩細膩。
威靈頓牛柳
牛柳配鵝肝、蘑菇和洋葱醬等包酥皮烤焗，肉嫩細膩。
印度爐烤珍寶紅鯛魚<br>魚肉經印度烤肉香料醃製後炭火烤煮，帶獨特炭香味之餘，肉質細膩。印度爐烤珍寶紅鯛魚<br>魚肉經印度烤肉香料醃製後炭火烤煮，帶獨特炭香味之餘，肉質細膩。
印度爐烤珍寶紅鯛魚
魚肉經印度烤肉香料醃製後炭火烤煮，帶獨特炭香味之餘，肉質細膩。
燒美國肉眼扒<br>牛扒以百里香、迷迭香、黑椒和蒜蓉等醃過夜，牛味香濃。燒美國肉眼扒<br>牛扒以百里香、迷迭香、黑椒和蒜蓉等醃過夜，牛味香濃。
燒美國肉眼扒
牛扒以百里香、迷迭香、黑椒和蒜蓉等醃過夜，牛味香濃。
烤黑安格斯牛肋排<br>重量級的牛肋排烤得恰到好處，啖啖肉，肉質又粉嫩汁豐。烤黑安格斯牛肋排<br>重量級的牛肋排烤得恰到好處，啖啖肉，肉質又粉嫩汁豐。
烤黑安格斯牛肋排
重量級的牛肋排烤得恰到好處，啖啖肉，肉質又粉嫩汁豐。
頂級西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料<br>魚子醬配俄羅斯鬆餅及其他佐料享用，別具風味。頂級西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料<br>魚子醬配俄羅斯鬆餅及其他佐料享用，別具風味。
頂級西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料
魚子醬配俄羅斯鬆餅及其他佐料享用，別具風味。
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