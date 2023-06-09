好多爸爸都是食肉獸，趁住父親節，一於孖住爹哋食餐勁，大擦高質肉食。坊間有餐廳趁節日推出自助餐和早午餐，更特別為愛吃肉的爸爸度身訂造菜單，帶來多樣化的肉類菜式，再來多杯美酒，老竇一定滿意！

厚切的肉扒做燒烤大餐的主角，幾時都咁受歡迎，大熱天，不想到戶外BBQ，首選在室內歎住冷氣食烤肉。銅鑼灣一間酒店自助餐廳於6月9日至18日推出燒烤主題的父親節自助午餐及晚餐。老竇可以大擦波士頓龍蝦、大蝦、生蠔和凍蟹等凍海鮮，之後再到燒烤區大啖吃西班牙烤乳豬、烤黑安格斯牛肋排和新疆孜然烤羊肉等優質肉食。另外，餐廳特別推出蒜蓉牛油燒生蝦、泰式燒大頭蝦配辣椒蘸醬、印度爐烤珍寶紅鯛魚和日式照燒烏賊等，選擇相當多。

早午餐歎威靈頓牛柳

趁住周末假日，大可讓爸爸瞓到自然醒後再一起歎個豐富早午餐。中環一間地中海食府於6月17日至18日推出限定的4道菜或5道菜早午餐。以5道菜早午餐為例，有西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料配香檳或葡萄酒，還有集多款意式小點的意大利前菜拼盤，主食有西班牙紅蝦闊條麵、鮑魚幼蛋麵配蒜蓉辣椒、燴牛面頰長通粉配蘑菇忌廉汁或龍蝦帶子燴意大利飯供選擇。主菜就以肉食為主，除有燒美國肉眼扒、澳洲M8和牛或意式雞肉卷外，特別為父親節設計的威靈頓牛柳，以美國牛柳配鵝肝、蘑菇和洋葱醬等炮製，香濃惹味啖啖肉，肉食父親一定滿意。最後以無限自選的席前「Le Dessert Chariot甜點餐車」作結，大擦芝士和甜品，夠晒滿足！