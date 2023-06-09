關注爸爸由「肚」開始

父母的健康可以說是子女關心的焦點，提到男士的健康問題，不少人會聯想起「啤酒肚」，亦即是中央肥胖。據衞生署2020至2022年度人口健康調查報告顯示，本港15至84歲屬超重和肥胖的人口比率為54.6%，而其中有37.8%的人有中央肥胖問題（按腰圍界定），除了外觀考慮，更有機會對健康構成威脅。今次請家庭醫生方玉輝醫生為大家提供「減肚」對策。

男女界定各不同 據方醫生所講，當人體的脂肪含量過多，除了皮下脂肪外，亦會積聚在腹部及臀部等地方，當男士腰圍超過90cm，女士腰圍超過80cm即被視為中央肥胖。他表示大部分的中央肥胖都與生活習慣有關：「當人體進食了超出身體所需的食量，或進食過多高能量如肥膩、高糖等食物，同時又沒有足夠的運動去消耗，就會積存體內，而大部分會變成脂肪。」另一方面，方醫生提到睡眠不足與體重亦息息相關，皆因當人缺乏睡眠時會導致體內產生「飢餓賀爾蒙」，同時控制食欲、增加飽腹感的「瘦素」會減少，從而令人更易飢餓及想要吃更多的食物。

培養良好生活習慣 方醫生提到新陳代謝變慢是中年男士「啤酒肚」的成因之一，需適時調整食量，他建議飲食上以6、7成飽便足夠，並要減少高能量食物的攝入。另外要養成恒常的運動習慣，根據世界衞生組織（世衞）的建議，年滿18歲或以上的成人每星期要進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動。他提到具體實施為一星期4次或以上，每次至少半小時。若抽不出運動時間，可在家中原地踏步，最低限度亦要多走路，每天至少8,000至上萬步，最重要是找到自己喜歡且容易做到的運動。

引發問題多多 中央肥胖問題若一直不改善，有機會引發不少健康問題。方醫生指出身體有合適的身高與體重比例，即是常說的BMI，若過重就會對身體的結構造成負荷，從而影響到其他的器官，久而久之易形成不同的慢性病，如血壓高、心臟病等。另外糖尿病和高血脂與飲食習慣相關，腦血管病與血壓高、高血脂相關，而膽囊的病、關節炎、睡眠窒息等亦與肥胖相關。另外若人體的脂肪過多，亦會令身體沒法正常排走致癌物質，增加患癌的風險。不過方醫生提醒切勿自行決定進行推脂、抽脂等行為，所有侵入性的減脂方法都要諮詢專業的醫護人員、營養師的意見。

男士腰圍超過90cm，即代表有中央肥胖的問題。 成人每星期建議進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，方醫生推薦游水及踏單車等較易做到的運動。 食量過多及進食高能量的食物，會令身體積存脂肪。 過重會增加身體的負荷，對心臟、關節等造成額外的負擔。 除控制食量外，培養恒常的運動習慣同樣重要。 家庭醫生方玉輝