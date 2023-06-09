精選禮物為Daddy送上驚喜

Loro Piana跟韓國男神玄彬的聯乘鞋款採用了他喜愛的自然色彩。

對於總是為家人默默付出、任勞任怨的好爸爸，身為子女當然要趁父親節好好表達謝意！無論是貪靚的、有品味的、愛時尚的，抑或講求實際的爸爸，你也不妨參考以下數款精選禮物，相信可以投其所好、帶來驚喜。

男神聯乘 特色鞋款 想為父親送上舒適又有型的鞋款，不妨留意意大利服裝品牌Loro Piana跟韓國男神玄彬推出聯乘限定系列，當中就包括了舒適的Summer Walk莫卡辛鞋，鞋款附內襯，經防潑水處理、質感出眾的麂皮外觀，觸感柔軟同時維持硬挺外觀，而鞋底部分則是結合頂級橡膠，既耐用也好走，可謂內外兼備。

風度翩翩 典雅飾品 法國珠寶品牌FRED的Force 10系列頸鏈及手鏈等飾品，設計靈感源自航海艦繩，優雅時尚兼配搭靈活。最近推出的18件全新Force 10 Winch系列，分別有墜飾、戒指、頸鏈及手鏈，Winch意指遊艇船橋中必備的「紋盤」，出品採用精鋼與黃金的雙色雙材質組合，喜歡佩戴飾物的父親肯定受落。另外，美國珠寶銀飾品牌Tiffany & Co.的1837 Makers系列有由金和純銀製成的袖扣飾品，能襯托出父親風度翩翩的一面。

斜紋波點 襯出心思 日本領呔品牌giraffe於父親節例必推出特別款式，今年亦不例外，炮製兩款應節領呔與呔夾。兩款領呔均為斜紋配波點，分別為海軍藍、綠兩色，而呔夾則有足球與國旗兩款設計，十分適合球迷父子一齊搭配穿上街。另外品牌更跟老字號Cafe「丸福珈琲店」推出聯乘禮盒，內裏包含你所選擇的領呔、罐裝咖啡豆及Cafe飲品券。

積極面對 脫髮危機 頭髮濃密可予人好印象，如果爸爸有脫髮煩惱，可考慮洗護品牌Leonor Greyl的植物均衡洗髮露及更生活化修護噴霧，以植物成分為主，兩者配合使用能有助修護受損髮絲及改善脫髮情況。洗髮時先弄濕髮絲，將適量洗髮露於掌心加水揉搓至起泡，直接塗於頭皮上，打圈按摩3至5分鐘後沖水洗淨。洗頭後可直接噴噴霧於頭皮上，輕輕按摩1分鐘即可。

撰文：羅學芝

圖片：互聯網

聯乘系列賣點係玄彬參與開發計劃並為細節設計提供靈感。 聯乘系列White Sole後方印有歐洲山毛櫸樹壓紋。 袖扣飾品由金與銀打造而成，充滿典雅感覺。 植物均衡洗髮露及更生活化修護噴霧，有助髮絲重拾年輕。 Loro Piana × 玄彬限定系列男款White Sole。 靈感來源於航海艦繩的Force 10系列手鏈。 giraffe於父親節推出兩款領呔與呔夾，設計穩重大方又不失潮味。 Loro Piana × 玄彬限定系列男款Summer Walk Loafers。 Winch系列以精鋼與黃金的雙材質打造而成，圖為黃金精鋼三環戒指。 與丸福珈琲店的聯乘禮盒，內有自選領呔、咖啡豆及飲品券。