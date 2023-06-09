Gadgets表心意「智」冧潮爸

父親節就快到，孝順子女當然想送禮物給爸爸，但年年都送手錶、領呔、皮帶，好似唔夠新意喎！若閣下的潮爸熱愛科技，送Gadgets就最適合不過。以下為大家搜羅至新至Hit數碼產品，各具賣點迎合不同類型的Daddy喜好。

好動旅行型

拍攝伴「旅」 若父親熱愛旅行攝影，呢部Nikon Z8無反相機肯定是他的最佳伴「旅」。機身僅重910g，採用Sereebo P系列環保物料打造，既能承受撞擊，亦能抵禦低至-10度寒冷。另支援8K 30p超高清錄影及N-RAW、ProRes RAW等多種影片格式。影相方面，它能追蹤多達9種不同主體，快速鎖定焦點，全新HEIF格式設有10-bit靜態影像選項，色彩層次豐富。（a）

強悍錶機 Garmin Instinct 2X Solar內置1.51吋Power Glass太陽能充電錶面，在智慧模式下最長可享無限電力，GPS模式也能持續運作85小時。另配備50mm耐衝擊錶殼，防水等級達10ATM，並通過美國MIL-STD-810軍規標準。特設HRV心率變異狀態功能，助用戶適時調節訓練強度，同時提供每日訓練建議、VO2 MAX最大攝氧量、進階睡眠監測等功能。（b）

遊戲狂熱型

電競而生 打機能增加父子話題，Poco F5 Pro的6.67吋屏幕支援120Hz刷新率及480Hz觸控採樣率，加上自主研發的Super Resolution Touch技術，篤芒打機又快又準。還內置Snapdragon 8+ Gen 1處理器及5,000mm2超大液冷散熱VC，散熱效能俱佳。而5,160mAh電池足夠一天使用，配合67W Turbo Charging技術可於15分鐘內充電至50%。 （c）

配置靈活 Lenovo全新LOQ電競手提電腦提供16吋和15吋兩款屏幕選擇，可選配第13代Intel Core或AMD Ryzen 7000系列CPU，以及GeForce RTX 40系列顯示卡等。特設MUX開關，有助提高遊戲每秒幀數和減少延遲，而LA AI芯片配合AI Engine+能夠動態調節功率和散熱性能，優化遊戲幀率。（d）

影音玩樂型

環繞音效 唔少爸爸都是影音發燒友，Sennheiser AMBEO Soundbar Plus是全球首款7.1.4.聲道單件式Soundbar，內置4吋雙低音炮，對應Dolby Atmos、DTS:X、360 Reality Audio和MPEG-H audio等技術，睇戲時帶來3D立體音色。而自動校準功能可精確地感知房間並自動調整輸出，支援Spotify Connect、Tidal Connect等多種音樂串流服務。（e）

精準傳聲

Shokz OpenFit是一款不入耳式藍牙耳機，採用自主研發的DirectPitch定向聲場技術，使耳機毋須塞入耳道，也能精準定向傳聲。鎳鈦合金耳掛回彈力強且不易變形，表面更有雙層零度矽膠包裹。驅動單元面積達18×11mm，配合雙收音咪以自適應波束技術精確計算人聲方位，結合AI降噪演算法，有效消除環境噪音與通話回音。（f）

查詢：（a）2907 1122、（b）3616 0454、（c）3077 3620、（d）2593 0388、（e）5803 1620、（f）2955 1333

撰文︰陳志滔

配備太陽能充電錶面，提供超長電池續航力。 屏幕支持NVIDIA G-SYNC技術，帶來色彩鮮艷的畫面。 軍事戰術版具備黑、棕兩色，額外加入夜視鏡相容性、潛行模式等功能。 藉着AMBEO虛擬化技術，帶來7.1.4沉浸式音效。 搭載6,400萬像素三鏡頭組合，支援8K影片拍攝。 配備超貼合耳掛，毋須塞入耳道也能精準傳聲，搭配充電盒可續航28小時。