馬鞍山消暑遊！大人細路濕身瀡滑梯

香港天氣炎熱，與其屈喺冷氣房避暑，不如換上泳裝投入水世界！適逢馬鞍山白石水上充氣樂園最近再度開幕，場內可玩到巨型充氣滑梯、水泡陣和波波池等，大人細路都能濕身盡興。玩完仲可到附近渡頭灣村、烏洲等地方打卡影日落，以及尋找區內隱世美食，開開心心在馬鞍山度過充實一天。

5米高滑水梯 「Fun Fun充氣水世界」位於馬鞍山白石燒烤場內，數數手指已是第6年舉辦。這個佔地近10,000平方呎的水上充氣樂園，共有5條滑水梯及5個水池，最平$90就可入場玩，全日任玩也只需$240。滑水梯設有不同難度，難度最低的一條有浮台墊底，安全又好玩；中級難度則可以雙人滑水；難度最高一條則是今年增設，最高點達5米，可坐着或躺着滑落，玩時更可利用浮板增加衝力，刺激滿Fun。

飽覽美景打卡 想靜態一點的話可到水池區，當中兩個是波波池，一個滿布七彩波波，另一個有勁搶眼的黃色鴨仔，戲水打卡一流。必到的還有中央大水池，不但可飽覽吐露港、八仙嶺及船灣淡水湖大壩的壯麗景色，還提供多款大型水泡及香蕉船，供大人細路齊齊放電。值得一提是場內有齊更衣室、沐浴區、儲物櫃及小賣部，帶備替換衣物和毛巾就可來玩。而且場邊是燒烤場，玩到攰隨時可以「醫肚」。

網址：whiteheadbbq.hk

3大打卡點 隱世美食

搵食點1：海濱歎西餐 馬鞍山有條海濱長廊，唔少人都會去跑步、放狗或踩單車，出身汗見肚餓，海濱就有間Cafe畀大家補充體力。Casa Cafe & Bistro備有落地玻璃讓食客欣賞海邊風景，主打西餐、輕食、薄餅等菜式，其中加拿大豬鞍以真空慢煮配上自家製蘋果醬，酸酸甜甜開胃又飽肚。另有不少特色飲品，例如棉棉鮮奶朱古力、紓壓洋甘菊花果茶、藍蝶白桃梳打等。

網址：www.facebook.com/casagroup15

搵食點2：日式文青Cafe 「屋子生活」位於烏溪沙，全店採用簡約的白色及原木色裝潢，開揚格局設有日式榻榻米，予人無拘無束感覺。食品包括各式家庭料理、甜點、飲料，其中一系列飯糰定食最受歡迎，也有素食供應。店內另設小賣區，售賣各樣生活小品。

網址：www.instagram.com/uchicoffee_hk

搵食點3：自研材料漢堡包 「Sick! Burger」的主廚Chef Lai曾於不同國家的餐廳擔任總廚，店內基本上所有食品都是自家研發，例如選用的法國奶油麵包便花了數月研發，內含洋葱碎十分惹味。招牌的雙層牛肉漢堡包Double! Sick，選用美國安格斯牛肉，每塊漢堡淨重4安士，另有酸青瓜、甜酸醬、生菜、車打及Mozzarella芝士，入口勁Juicy！

網址：www.facebook.com/sickburgerhk/

探索大自然 動靜皆宜

退潮一舊飯 馬鞍山動靜皆宜，不乏郊遊好去處，位於企嶺下海的烏洲便是其中之一。它是一個連島沙洲，遊客可於井頭村落車，退潮時經沙堤前往。由於它的外形似一舊飯，因此跟鄰近的三杯酒小島統稱為「三杯酒兩杯茶一舊飯」，與菲律賓宿霧的處女島有幾分相似，同樣水清見底。特別一提，島上的泥灘路濕滑且滿布貝殼和硬物，建議穿厚底鞋前往，另外要留意潮汐漲退時間呢！

日落逛漁村 馬鞍山未開發前一片荒蕪，其中渡頭灣村是區內的唯一漁村，早於1950年初期設有渡頭供船隻來往大埔元洲仔，村名因此而來。渡頭灣村是天然避風港，有不少漁船和快艇停泊，遊人可經小徑穿梭海邊，最啱觀賞夕陽晚霞美景。時至今日仍有不少居民在此居住，前舖後居經營士多，假日到此必食餐蛋麵，也可租借舢舨泛舟海上，享受海風吹撫。

撰文：陳志滔