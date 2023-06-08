House of Light 尖端×圓美複合體

「House of Light」呈現不尋常的形態，稱得上是「尖端」與「圓美」的複合體。

順滑的「圓」，原理上不會看到銳利的「尖」，反之亦然，再者「圓」與「尖」予人截然不同的觀感，要把兩者湊合而又不覺突兀兼不失美感，對建築設計師來說，絕對是一項挑戰，像以下介紹的概念建築「House of Light」，集多組不同形狀的結構於一身，堪稱「尖端」與「圓美」的複合體！

奇形別墅 照亮湖畔 構思以湖畔斜坡為據點的「House of Light」，由居於杜拜的CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen設計，預計建築面積約2,000平方米，適合作為度假別墅。

為了營造一種不尋常的感覺，別墅的外形相當獨特，主體部分為尖頂，貌似表面微曲的三角朱古力，其餘部分則由3個並排的圓筒形吊艙組成，令人聯想起橡皮糖的包裝，兩者融為一體，有趣極了，且沒半點違和感。另一方面，呈暗色系的木質表面，凸顯了室內的暖黃色燈光，使別墅於入夜後變了燈飾一樣，照亮周邊環境，難怪以「House of Light」來命名。

說到內部布局，尖頂部分為開放式起居空間，配有大片落地玻璃窗，視野開揚之餘，又能欣賞湖光山色；3個斜面巨型圓筒則可作為辦公室、睡房和休閒區，並利用特大圓形窗戶、一格格方形天窗，再加上嵌入式燈具，提升室內的亮度和空間感，讓屋主可在舒適的氛圍下享受人生。

同場加映 「House of Light」之所以令人眼前一亮，很大程度上是因為其外觀似一個巨型複合體，而以下介紹的概念別墅也有着異曲同工之妙。

The Eagle

同樣由Amin Moazzen設計的避暑別墅，建築面積為1,400平方米，呈現不規則造型，當中可找到矩形、梯形、「L」字形等結構，突起的尖角似雄鷹展翅的模樣，襯上條狀燈光圍邊，令建築物的獨特輪廓更為吸睛。值得一提，採用開放式設計的「The Eagle」，竟有人工小瀑布，又是一大賣點。

Bolov House

構思建於海岸附近，由古巴建築事務所Veliz Arquitecto設計，以白色為主調，試圖令人聯想到天上的雲朵降至沙丘上。同樣由不同形狀組成的「Bolov House」，有三角元素，也有圓美的一面，加上面向無敵海景，令人嚮往。

Continues House

以伊朗馬贊德蘭（Mazandaran）為選址，由Milad Eshtiyaghi Studio設計，建築面積為160平方米，從地面的長條形步道開始，一直延伸至上方的四邊形及五邊形結構，貌似一個變了形的「S」，加上燈光的襯托，十分搶眼。別墅的地下有停車位，其他設施及空間包括泳池、大廳、廚房、客廳和臥室等。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網