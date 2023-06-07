兩手揈揈 爽玩豪華露營

提起露營（Camping），大家想像的畫面可能是身水身汗、拿着大包細包到營地，之後還要費一輪工夫紮帳幕透火爐等，箇中體驗絕非人人皆可樂在其中。不過今時今日露營玩法愈來愈多，進化版的豪華露營（Glamping）近年備受戶外愛好者追捧，大家就算毫無準備兼兩手空空，都可輕鬆享受舒適的露營樂趣。香港便有不少遠離繁囂兼風景優美的私人Glamping營地，設施齊全更有多個打卡位，就算並非戶外活動愛好者都一樣啱玩！

舒適享受媲美酒店 Glamping是由Glamorous和Camping兩個英文字組成，意指豪華露營。而Glamping一詞於2005年在英國的互聯網網站首度出現。從那時起，豪華露營在歐美非常流行，並於日本迅速火熱起來。這種露營方式賣點係營地為你一條龍準備露營所需，不用煩惱帳篷或露營裝備，擺脫了搭建帳篷和準備飯菜的麻煩，即使是露營初哥亦可輕鬆享受箇中樂趣，部分場所更提供媲美酒店的舒適服務。作為Glamping一詞發源地的英國，發展下來現時當地的豪華露營營地超過250處，主要集中在倫敦郊區。不過其實早在Glamping一詞誕生前，在加拿大和非洲等地就有針對富人的豪華戶外探險度假村，其中非洲的豪華遊獵旅館被認為是現時豪華露營的起源之一，這類設施在寬敞的空間內配備了豪華的家具，並設置在與文明社會隔絕的自然環境中，不過這些設施並不以豪華露營稱之。

錦田大江埔．名牌帳篷任選 近年Glamping在香港大為流行，更有不少提供相關服務的營地登場。於大江埔及紅花嶺均設有營地的Autocamper HK，便提供汽車露營及豪華露營讓大家體驗。當中豪華露營部分帶來多款甚具名氣的戶外用品品牌的招牌帳篷，讓大家可以因應本身愛好挑選入住。焦點有日本帳篷品牌Ogawa旗下Type 52R小山屋帳篷，寬敞的帳篷前後左右各有網布，內裏採用舒適的T/C（特多龍與棉混紡品）材質，正面兩側設有可從帳篷內部開關的格子窗，而且背面是可以延長的襟翼，絕對係舒適有型兼備。另一注目之選有美國戶外用品品牌The North Face的Geodome 4帳篷，其外觀為2/3個球體，令人聯想到NASA的登月裝置，並通過特殊的表面張力設計，能夠抵抗等同10級強風的風力。還有配備了丹麥戶外用品品牌Nordisk旗下的白色Alfheim 19.6印第安帳篷，選擇十分豐富。而每款帳篷均配備了露營桌椅、燒烤爐、餐具、營燈及床褥被鋪等用品外，還提供移動式冷氣及電源，就算夏天入住亦冇問題！

大嶼山貝澳．泡泡屋仰望星空 住在城市中，因光害原因無辦法順利觀星，位於大嶼山貝澳的星園Galaxy Garden便可滿足你的賞星Glamping願望。該營地由一個熱衷於戶外活動的年輕人創立，場地四面環山，清幽宜人，並有多款充氣泡泡屋的星空帳篷可租用，特點係天花全採用透明設計，大家足不出帳篷、安躺於床上便可輕鬆仰望星空。當中更有附設窗簾的全透明型帳幕，可以360度無死角欣賞周邊綠意盎意的美景。想豪歎的話則推薦入住豪華獨立星空帳幕，內裏提供獨立私人戶外空間和按摩池，放鬆又寫意。營內用品齊全，最值得一讚的是竟有電暖氈、風筒及藍牙擴音器等較少見的設備提供。場地設有燒烤設施、衞生間、沐浴間等基本設備，同時有彈床、鞦韆等玩樂項目，還會不定期舉辦DIY工作坊、音樂會等活動，加上營地周邊有貝澳沙灘，大家可在沙灘上暢遊及欣賞日落，絕對夠爽！

其他地區Glamping 暑假很快來到，大家是否已磨拳擦掌準備往外地旅行呢？其實外國也有很多坐擁獨特美景的營地，例如位於日本山梨縣南都留郡山中湖村的Glamping Village TOTONOI富士山中湖，該營地僅有6座圓頂形的豪華帳篷，全部均可欣賞到壯觀的富士山景色，並各配備了獨立的衞生間和淋浴間，加上同時設有兩間供包場使用的私人桑拿浴室，讓人可放鬆身心。

撰文：羅學芝

圖片：互聯網、受訪者提供

現時遍布全英國的豪華露營地超過250處，主要集中在倫敦郊區。 丹麥品牌Nordisk旗下的白色Alfheim 19.6印第安帳篷，帶來非一般的空間感。 帳篷內配備了露營桌椅、燒烤爐、餐具、營燈及床褥被鋪等用品。 營地四面環山，內裏設有多款充氣泡泡屋的星空帳篷可租用。 豪華獨立星空帳幕配備了按摩池。 豪華帳篷採用半透明設計，方便欣賞美景。 非洲的豪華遊獵旅館被認為是現代豪華露營的起源之一。 Alfheim帳篷的布置採用了日本歐美等地出品，以自然、舒適為主調。 場內亦有農耕體驗，給大家種菜摘菜。 於星空帳篷內可安躺於床上仰望星空。 備有彈床、鞦韆等玩樂項目。 Type 52R小山屋帳篷正面兩側設有可從帳篷內部開關的格子窗。 Type 52R小山屋帳篷正面兩側設有可從帳篷內部開關的格子窗。 位於雞公嶺山腳下的大江埔場地廣闊，可眺望自然山景。 帳篷內的設備一應俱全，更配備了藍牙擴音器。 Glamping Village TOTONOI富士山中湖坐擁飽覽富士山景色的地理優勢。