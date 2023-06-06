峇里島懸崖上的飛機 超豪別墅大變身

由波音737小型客機改造而成的Private Jet Villa設於峇里島懸崖邊上，開張前已吸引不少人偷偷登上機翼打卡。

旅遊時愛追求豪華兼獨特住宿的朋友，不妨住在飛機上吧！現時有不少退役飛機會搖身一變，改建成餐廳及派對場所等，不過最受旅客歡迎的莫過於化身為住宿設施。今年4月在印尼峇里島南邊的Nyang Nyang海灘懸崖上，便有一間由波音737客機改造而成的出租別墅，內裏設備齊全豪華，甚至設有無邊際泳池，未開幕已經吸引大班人前往打卡朝聖！而瑞典及荷蘭亦分別有飛機改裝而成的酒店，令人享受別具特色的下榻體驗。

印尼：毗鄰印度洋 設施齊全 位於峇里島Nyang Nyang海灘懸崖上的波音737小型客機，現已成為豪華出租別墅Private Jet Villa並對外開放。別墅前身是Mandala航空的退役客機， 經在峇里島經營數間酒店的企業家 Felix Demin收歸旗下並改裝，內裏的配套設施令人驚喜，機內有兩間附有步入式衣櫥的臥室，備有吧枱及梳化床的客廳，駕駛艙則變成了附有浴缸的浴室。而身處海拔150米高懸崖邊的機身與印度洋僅咫尺之遙，享有無敵海景成了這裏的一大賣點，改裝時當然用盡了此地理優勢，例如將望海一邊的機翼打造成有玻璃圍欄的露天平台，機身尾部靠海的一邊更設有無邊際泳池，可以寫意地飽覽海景。加上另一邊機翼下方還有附設地爐的Lounge，配合24小時接待服務，規格及享受絕對不比五星級酒店遜色！值得一提係，早在開張前這間飛機別墅已率先在網絡走紅，事關不少人翻過圍欄偷偷在機身或機翼打卡並上傳到社交媒體，當中更有人在機翼上玩滑翔傘，優美海景配搭飛機的構圖確係吸睛！每晚收費US$7,000起（約HK$54,600）。

瑞典：房款勁多 瞓駕駛艙 位於瑞典首都斯德哥爾摩阿蘭達機場（Stockholm-Arlanda Airport）旁的Jumbo Stay酒店，其前身是一架自1976年起持續飛行了26年的舊波音747-212B客機。花了€200萬（約HK$1,680萬）改造的酒店分為兩層，共提供33間不同類型的客房，當中只有3間是配備私人洗手間及浴室的套房，其餘客房需使用機內的共用浴室及廁所。最貴兼最搶手的一間要數上層駕駛艙位置的Double Bed Ensuite Cockpit，賣點是留下了昔日駕駛艙的飛行儀表及操縱桿，並於後方放有兩張並排的大床，讓你可透過窗戶隨時欣賞到飛機師視野，加上還附設機上最大的浴室，難怪經常一房難求。如果訂不到套房的話，建議你入住Double Standard Room，採用上下格床的設計，並同時保留了昔日飛機的小圓窗及艙頂置物櫃，感覺十分親切。而最搞鬼莫過於機翼引擎部分也變為客房的Engine Room，房內是只放了一張床及電視的圓柱形狹窄空間，令人聯想到日本的膠囊酒店。房租每晚SEK450起（約HK$315）。

荷蘭：政要專機 超高規格 位於荷蘭東部的Teuge國際機場同樣可找到由飛機改裝而成的Vliegtuigsuite Teuge酒店套房。該套房的前身是於1960年由前蘇聯製造的Ilyushin-18客機，據講曾是用來接載前東德政要的政府專機，令本機散發不一樣的神秘感覺！此機之前曾被改裝成餐廳，輾轉下成了現時供兩人入住的酒店。長40米的機身花了數十萬歐元改裝，除了駕駛艙仍保留着最原本的面貌，其他部分則進行了翻新大改造，設有臥室外，還有小廚房（配有微波爐、冰箱、茶或咖啡機）、紅外線桑拿浴室、按摩浴缸及迷你酒吧等設備，可讓你在機內放鬆身心。雖然設施改動甚多，但細看下機內的窗戶和天花板都保留了飛機的痕迹，而且令人驚奇的是駕駛艙的儀器非常完整，大部分飛行儀表的燈依舊可亮着，絕對要坐低享受一下扮演飛機師的滋味。房租每晚€395起（約HK$3,318）。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

客廳部分相當寬敞時尚，讓人不覺置身在飛機當中。 別墅內布置及家具以素色為主，圖為化妝枱。 機身尾部靠海的一邊有無邊際泳池，爽呀！ 機頭的Double Bed Ensuite Cockpit讓你在駕駛艙內住宿。 機翼上方成了露台，住客可在此偷閒一番。 整個駕駛艙仍還保留着原本的面貌，別具歷史價值。 用餐區布置優雅，靠近窗戶可讓你邊食邊賞景。 客廳附設了吧枱，大家可以在此歎番兩杯。 機頭的駕駛艙經徹底改造，變成配備浴缸及淋浴間的獨立浴室。 另一邊機翼下的Lounge附有地爐，就連飛機渦輪亦放置了梳化。 機內只有3間套房配備了私人洗手間及浴室。 1樓設有餐廳，早餐從凌晨3:00開始供應，晚上則作為酒吧營業至凌晨1點。 全機只有一間雙人房，設在機尾位置。 機上共設有兩間簡約時尚的超豪華套房，一間在機頭，一間在機尾。 豪華別墅布置講究，浴室採用了雲石洗手盆。 由舊波音747-212B客機改裝而成的Jumbo Stay，停泊在斯德哥爾摩阿蘭達機場旁。 飛機引擎亦被改造成客房，但內裏的空間較淺窄。 Vliegtuigsuite Teuge套房由東德時期的Ilyushin-18客機改造而成。 不僅備有獨立淋浴間，機上還設有紅外線桑拿室及按摩浴缸。