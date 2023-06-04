副刊

游完龍舟水　潮歎新派端午糉

泰式冬蔭功椰香糉（a）<br>中華料理品牌推出，選用香茅、九層塔、蝦乾、綠豆、五花腩、椰漿和冬蔭功醬等混合成餡料，味濃富椰香。 泰式冬蔭功椰香糉（a）<br>中華料理品牌推出，選用香茅、九層塔、蝦乾、綠豆、五花腩、椰漿和冬蔭功醬等混合成餡料，味濃富椰香。
泰式冬蔭功椰香糉（a）
中華料理品牌推出，選用香茅、九層塔、蝦乾、綠豆、五花腩、椰漿和冬蔭功醬等混合成餡料，味濃富椰香。
今年端午節，各位終於可以大解放，齊齊游龍舟水兼曬一身健康膚色，之後來一口美味的糉子，夠晒應節。近期有很多新口味的鹹甜糉子登場，將泰式冬蔭功、韓式泡菜、經典烤鴨等融入其中，刺激大家的味蕾；當然唔少得矜貴得體的禮盒選擇，無論自用或送禮都咁有新意。
混搭各地風味
傳統的裹蒸糉、鹼水糉、鹹肉糉年年都有得食，想搞搞新意思，不妨嘗試創新配搭。今年除了有福建、客家或潮州等家鄉風味作主題的鹹甜糉子外，亦有選用各地食材混搭，無論是人氣韓風，又或是泰式元素，相信都有一定捧場客。
食糉消滯有計
雖然新派糉子配搭和味道吸引，但享用時記得適可宜止，皆因糯米難於消化、肥豬肉較肥膩等，建議一隻糉最好4人或以上分享，以免進食過量。想消滯的話，不妨來一杯熱茶，因為茶葉內的咖啡因和丹寧酸，能加速分泌胃酸以分解食物，無論普洱、綠茶或紅茶等都有相關作用。此外，山楂、檸檬和烏梅等酸性食物，用來泡熱水或煲煮飲用，也有助促進腸道蠕動，但若腸胃不適的話，就要慎飲了。
撰文：林佩婷
查詢：（a）6366 6165、（b）2733 8836、（c）5361 3070、（d）2785 6066、（e）5131 3230
潮州風味竹筒糉（b）<br>糯米包裹豬肉和紅豆蓉等食材，放入竹筒烚製，鹹中帶甜，風味獨特。潮州風味竹筒糉（b）<br>糯米包裹豬肉和紅豆蓉等食材，放入竹筒烚製，鹹中帶甜，風味獨特。
潮州風味竹筒糉（b）
糯米包裹豬肉和紅豆蓉等食材，放入竹筒烚製，鹹中帶甜，風味獨特。
韓式八爪魚泡菜糉（d）<br>老字號餅家今年推出的升級版韓國風味糉子，煙韌八爪魚配酸爽泡菜，糯米則加入韓式辣醬混合，惹味辛香。韓式八爪魚泡菜糉（d）<br>老字號餅家今年推出的升級版韓國風味糉子，煙韌八爪魚配酸爽泡菜，糯米則加入韓式辣醬混合，惹味辛香。
韓式八爪魚泡菜糉（d）
老字號餅家今年推出的升級版韓國風味糉子，煙韌八爪魚配酸爽泡菜，糯米則加入韓式辣醬混合，惹味辛香。
經典烤鴨糉（b）<br>尖沙咀五星級酒店和台北五星級酒店合作打造，選用正宗掛爐烤鴨的鴨肉配鮮筍和冬菇等材料，加上竹葉香氣，肉嫩富油香。經典烤鴨糉（b）<br>尖沙咀五星級酒店和台北五星級酒店合作打造，選用正宗掛爐烤鴨的鴨肉配鮮筍和冬菇等材料，加上竹葉香氣，肉嫩富油香。
經典烤鴨糉（b）
尖沙咀五星級酒店和台北五星級酒店合作打造，選用正宗掛爐烤鴨的鴨肉配鮮筍和冬菇等材料，加上竹葉香氣，肉嫩富油香。
廿年陳皮紅豆沙文冬薑糉（e）<br>本地食品品牌出品，糯米以馬來西亞文冬薑和黑糖醃製，配廿年陳皮做的豆沙餡，甜度適中又有股辛香薑味。廿年陳皮紅豆沙文冬薑糉（e）<br>本地食品品牌出品，糯米以馬來西亞文冬薑和黑糖醃製，配廿年陳皮做的豆沙餡，甜度適中又有股辛香薑味。
廿年陳皮紅豆沙文冬薑糉（e）
本地食品品牌出品，糯米以馬來西亞文冬薑和黑糖醃製，配廿年陳皮做的豆沙餡，甜度適中又有股辛香薑味。
「至尊雙囍」端陽糉套裝（c）<br>高級中菜廳首次推出套裝，原隻乾鮑元貝金腿糉選用50頭南非乾鮑等食材，鹹香滋味。日本十勝紅豆甘栗桂花糉配自家製玫瑰醬，甜而不膩。「至尊雙囍」端陽糉套裝（c）<br>高級中菜廳首次推出套裝，原隻乾鮑元貝金腿糉選用50頭南非乾鮑等食材，鹹香滋味。日本十勝紅豆甘栗桂花糉配自家製玫瑰醬，甜而不膩。
「至尊雙囍」端陽糉套裝（c）
高級中菜廳首次推出套裝，原隻乾鮑元貝金腿糉選用50頭南非乾鮑等食材，鹹香滋味。日本十勝紅豆甘栗桂花糉配自家製玫瑰醬，甜而不膩。
普洱和山楂都有消滯作用。普洱和山楂都有消滯作用。
普洱和山楂都有消滯作用。
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