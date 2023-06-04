游完龍舟水　潮歎新派端午糉

今年端午節，各位終於可以大解放，齊齊游龍舟水兼曬一身健康膚色，之後來一口美味的糉子，夠晒應節。近期有很多新口味的鹹甜糉子登場，將泰式冬蔭功、韓式泡菜、經典烤鴨等融入其中，刺激大家的味蕾；當然唔少得矜貴得體的禮盒選擇，無論自用或送禮都咁有新意。

傳統的裹蒸糉、鹼水糉、鹹肉糉年年都有得食，想搞搞新意思，不妨嘗試創新配搭。今年除了有福建、客家或潮州等家鄉風味作主題的鹹甜糉子外，亦有選用各地食材混搭，無論是人氣韓風，又或是泰式元素，相信都有一定捧場客。

食糉消滯有計

雖然新派糉子配搭和味道吸引，但享用時記得適可宜止，皆因糯米難於消化、肥豬肉較肥膩等，建議一隻糉最好4人或以上分享，以免進食過量。想消滯的話，不妨來一杯熱茶，因為茶葉內的咖啡因和丹寧酸，能加速分泌胃酸以分解食物，無論普洱、綠茶或紅茶等都有相關作用。此外，山楂、檸檬和烏梅等酸性食物，用來泡熱水或煲煮飲用，也有助促進腸道蠕動，但若腸胃不適的話，就要慎飲了。