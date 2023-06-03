Huracán Sterrato限量「越」級野牛

Huracán Sterrato是Lamborghini首款配備V10引擎和四輪驅動的全地形超級跑車，全球限量1,499輛，全數配額已被認購一空，據悉當中包括香港車主。

全球限量1,499輛的Huracán Sterrato，是林寶堅尼（Lamborghini）首款配備V10引擎和四輪驅動的全地形超級跑車。繼今年2月在意大利阿爾卑斯山滑雪勝地，證明其在冰雪上的實力後；早前在美國加州Coachella Valley一次過征服沙地、泥濘、碎石及傳統柏油路面，盡展其非凡的全地形越野能力。

越野拉力模式 這輛全新「越」級細牛是以Huracán EVO為基礎打造，車載最新版LDVI系統（Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics），除了具備STRADA（道路）和SPORT（運動）模式之外，還加入適用於低抓地力環境的RALLY（越野拉力）駕駛模式；車身離地距較Huracán EVO多44mm，前及後輪距亦分別增30mm和34mm，確保提供更大的懸掛行程。所搭載的5.2L V10自然吸氣引擎，能輸出高達610CV強勁動力，在6,500rpm轉速時可達到560Nm的峰值扭力，配搭7前速雙離合器波箱及帶後機械自鎖差速器的電控全輪驅動系統（Haldex gen. V），能在沙質表面提供最佳性能，從靜止加速至100km/h僅需3.4秒，最高時速達到260km/h。

優化制動性能 制動方面，配有前六後四活塞的鋁製一體式鍛造卡鉗及交叉鑽孔碳陶瓷通風煞車碟，前碟直徑380mm，厚度38mm，後碟直徑356mm，厚度32mm。腳下的19吋輪圈套上由Bridgestone特製，前235/40 R19、後285/40 R19的Dueler AT002越野防爆胎，胎面花紋經過優化設計，能於任何路面及條件下提供完美抓地力，保持出色的操控性和高速性能；兼能在爆胎時0壓力下以80km/h的速度行駛至少80km。此外，專屬LED射燈、鋁製前車底保護板、車頂進氣口、行李頂架、越野側裙、輪拱保護板及車尾擴散器等都是專為越野駕駛而設。

車載遙測系統 車廂配置亦有注入越野元素和功能，包括在軚環底部的駕駛模式切換器加入RALLY模式，並於儀錶板首度加入有齊傾斜和俯仰角度、指南針、經緯度坐標及轉向角等越野資訊的數碼化顯示。車載帶有網絡功能的遙測系統，允許駕駛者通過UNICA應用程式進行遠程控制，包括遠程速度監控和將目的地位置直接發送到導航系統等，還可監控性能和分析數據，配合Apple Watch智能手錶將駕駛者的心率資訊與車載遙測系統同步，兼可通過Lamborghini Drive Recorder行車記錄儀將該次駕駛體驗記錄下來，並儲存至應用程式的數據庫內。

本地車訊：Rolls-Royce陳列室開幕 最近勞斯萊斯灣仔陳列室完成擴充，換上當代美學設計重新開幕。全新陳列室面積逾6,600平方呎，展示多款車型包括身披Tempest Grey外漆的Cullinan、完美詮釋暗黑美學的Black Badge Cullinan、分別擁有Bespoke Turchese及首見Witterings Blue車色的Phantom Extended Series II及Ghost。不過最矚目肯定是同場展出了純電動轎跑車Spectre的1:8模型，不僅頭尾冚和車門皆像真車般可以打開，還配備Bespoke星空車頂、星光門板及發光面罩，模型身價高達20萬港元。至於真正的Spectre最快在今年第4季開始交付給香港客戶，到時大家有機會見到真車喇！

撰文：林登麗

車載最新版LDVI系統及新增RALLY模式，應付柏油路面、泥濘、碎石甚至是沙地或冰雪路面都一樣掂，實力非凡。 全車四輪拱均裝有保護板，突出其越野個性。 刻有Sterrato字樣的車頂專屬行李架，強調其全地形越野超跑身份。 軚環底部附設駕駛模式切換器，除備有STRADA（道路）和SPORT（運動），還首次新增RALLY（越野拉力）駕駛模式。 配備專屬LED射燈，可發出超強遠光，有助加強越野路面照明。 車頂進氣口有助於塵土飛揚的環境下，持續為引擎提供潔淨空氣。 數碼化儀錶板首度加入傾斜和俯仰角度、指南針、經緯度坐標及轉向角等越野資訊。而Amazon Alexa語音系統已內建於車載控制系統。 Rolls-Royce全新陳列室面積逾6,600平方呎，展示多款旗艦車型。 車身離地距較Huracán EVO多44mm，前及後輪距分別增加30mm和34mm，確保提供更大的懸掛行程。 這具中置5.2L V10自然吸氣引擎，最大馬力達610CV。 透過Ad Personam高級個人化定制選項，外觀及內飾配搭都有得揀。座椅款色除提供圖中的運動座椅，另可選配賽車座椅或附設電暖功能的全電動座椅。 身價高達20萬港元的1:8 Spectre模型車，配備Bespoke星空車頂、星光門板及發光面罩裝置。