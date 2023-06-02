泳衣6大Trend今期流行美人魚

Wave Shine小美人魚系列皺褶比堅尼。

夏天為大地帶來美腿，炎炎夏日，不但熱褲出籠，更是泳衣美女碧波暢泳的好時候。雖然泳衣離不開一件頭或比堅尼，但設計師總有本事變出新花樣，以下為大家整理今季6大泳裝Trend，有食正電影熱潮的美人魚款式，有如名畫般的印花款式，當然唔少得性感誘人的鏤空連身款式，總之畀大家着到靚一靚投奔初夏。

1.人魚變裝 受到真人電影《小魚仙》影響，今夏海洋元素大熱。有別於傳統泳衣，Mermaidcore美人魚風格更講求立體剪裁，例如以打攬皺褶模仿貝殼，以閃片或亮面布料呈現魚鱗效果，以淺藍、白或碧綠色營造海水視感等，帶來大海的清新與活力。這類泳衣不但適合沙灘，穿去派對亦夠晒搶眼，保證引來注目禮。

2.藝術印花 縱然泳衣布料較其他服飾小，亦無礙設計師發揮創意，紛紛把它們當作畫布，在上方添置各式藝術畫作。由文藝復興、油畫彩繪、復古幾何、英式碎花到南美民族圖案都可印到泳衣，營造出千變萬化、豐富養眼的視覺效果，恍如會行會走的藝術館。

3.長青花卉 花卉圖案向來是泳衣設計長青素材，無論是小巧碎花或繽紛綻放款式，都予人甜美嬌俏的感覺。部分更有立體花卉或荷葉邊裝飾，既能大大提升觀賞性，還有修飾身材作用，一舉兩得，然而留意這類泳衣美觀勝於一切。

4.編織綁帶 綁帶（Midriff Flossing）泳衣經過多年變奏，設計愈來愈大膽，小面積布料配上超幼帶，後者交叉纏繞在腰間及背部，視覺交錯起到修飾腰部線條的作用，難怪深受歐美女士歡迎。但這類泳衣隨着身體移動較易走位，落水未必適合，反而着去遊船河或日光浴更為優雅。

5.顯瘦高腰 高腰線設計的泳衣別具70、80年代的嬌柔復古味道，而且高腰線可遮掉小肚腩，腰部線條不明顯的女生尤其適合。單色設計可把視線轉移，令雙腿更為修長，上身則可選平肩式，修飾手臂線條又能突出迷人的肩胛骨位置。

6.誘人鏤空 論性感誘人，一件頭泳衣當然不及比堅尼，但透過Cutout鏤空設計，適當地在胸前或腰際露出小量肌膚，若隱若現的效果較比堅尼更為誘人。另外，這類泳衣能展現身材曲線，很適合藏起贅肉又微性感的女士穿着。

本地隱世沙灘 香港傳統泳灘一到假日就人多擠迫，即使穿上靚靚泳衣，想搵個靚位影相打卡都難。以下介紹3個隱世沙灘，唔會人山人海之餘，仲畀到各位外國度假嘅感覺。

度假風長泳灘 長沙泳灘位於大嶼山，由上長沙泳灘和下長沙泳灘組成，綿延長達三公里，海水清澈、沙粒幼白，是香港最長及最乾淨的泳灘之一，大家可在此拍出充滿度假風的靚相。

港版馬爾代夫 鹹田灣位於西貢東郊野公園內，西貢四灣其中一個沙灘，由於水清沙幼又遠離人煙，因此被稱為香港版馬爾代夫。沙灘後有茂密叢林，附近又設有營地，屬假日露營好地方。

飽覽西貢海域 白水碗位於西貢清水灣大埔仔，是香港科技大學對出的一個海灣。雖然沙灘的碎石較多，但勝在水質清澈，而且可飽覽西貢海域景色，亦可眺望滘西洲及吊鐘洲。

泳衣點洗好？ 清洗泳衣有別於一般衣物，因為海水的鹽分、泳池的化學成分、塗上身的防曬物料等都會對泳衣造成傷害，甚至導致甩色情況，所以游泳後應立即用清水將泳衣反覆沖淨，將海水及沙石沖走後扭乾，之後吊掛在室內讓水分慢慢滴乾即可。切勿將泳衣直接晾曬於陽光下，因為紫外線會將泳衣的顏色「曬走」。另外，建議以手洗泳衣，因為洗衣機轉數較強，會把緊身的泳衣攪至鬆散變形。

撰文︰陳志滔

Bahia Maria貝殼形象牙白泳衣。 名畫《Daphnis and Chloe》泳衣。 Seasons Bikini白色針織泳衣。 Wave Shine二代小美人魚系列高腰顯瘦泳衣。 長沙泳灘（相片IG@luciuschow） 泳衣不能在陽光下晾曬，有機會造成褪色。 You’re Glowing虹彩亮片三角比堅尼。 Maygel Coronel兩件式荷葉袖比堅尼套装。 Qmomo編織顯瘦連身泳衣。 Besexybesweet胸前鏤空連身泳衣。 鹹田灣（相片IG@timpo_ninja） 建議手洗泳衣，而且胸墊要先移除，以免變形。 Swinsaic雙肩斜膊斯科維爾風格泳衣。 Magda Butrym花卉效果泳衣。 HÁI雙層工藝高衩泳衣。 Boohoo方領鏤空黑色泳衣。 白水碗（相片IG@lok_lokyii）