副刊

PROJECT M 可移動私人島性能高超

被設計師稱為「高性能私人島嶼」的「Project M」。 被設計師稱為「高性能私人島嶼」的「Project M」。
被設計師稱為「高性能私人島嶼」的「Project M」。
在許多富豪眼中，擁有私人島嶼是身份的象徵，還可享受到「與世隔絕」的無拘無束，難怪過往有無數名人不惜一擲千金，也要實現島主夢，像兩屆奧斯卡影帝馬龍‧白蘭度、傳奇魔術師大衞‧高柏飛等等。然而，再美的島嶼始終是不動產，換上一個可移動的「高性能私人島嶼」，能帶你豪遊各地，豈不是更好玩？
空間寬敞 設計具彈性
據《福布斯》報道，想擁有一個私人島嶼，基礎成本約1,500萬美元到5,000萬美元，若加上開發設施，費用可能要再翻一番！問題是不論這些島嶼是天然抑或人造，不能移動成為它的「軟肋」，於是Nick Stark Design推出了一款概念設計「Project M」，聲稱是「高性能私人島嶼」，為夢想成為島主的人士，提供新的選擇。
作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」長81米、寬22米、總噸位高達2,690GT，可為船主提供極度寛敞的活動空間，從而打造心目中的「避世天堂」。根據設計師的構想，上層為船甲板，有廣闊的戶外空間，船主可按需要配置客房、用餐區、觀景休息室、按摩浴缸、游泳池、劇院、直升機停機坪等設施。
順帶一提，「Project M」以高性能作招徠，除了雙體船設計有利實現穩定、高效的快速巡航外，玻璃元素的廣泛使用亦令船身變得輕盈，從而獲得更佳的能源效益。
品牌起底
Nick Stark Design是來自澳洲珀斯（Perth）的設計工作室，創辦人兼設計師Nick Stark曾於Silver Yachts工作近20年，經驗豐富。該工作室曾設計多款概念遊艇，包括「Project Grace」、「Project Crystal」、「Project wave」等等，備受業界關注。
網址：https://www.nickstark.design/
同場加映
Project Grace 視野絕佳
同樣由Nick Stark Design設計的「Project Grace」，長64米，形態優雅，着重與周邊環境的連繫，還為船主帶來絕佳的海上視野。遊艇有3層甲板，主人套房位於上層甲板，另有兩間貴賓套房在主甲板，整體最多可容納12位客人；設施方面，可找到按摩浴缸、游泳池、海灘俱樂部、派對甲板、小船庫、直升機停機坪等等，滿足船主的娛樂及出行需要。性能方面，擁有鋒利船首和光滑船體的「Project Grace」，配備鋰電池和可控螺距推進裝置，有利提速之餘，亦能降低操作成本。
Project Crystal 「晶」心傑作
以上層建築的晶體結構命名的「Project Crystal」，長94米，寬13.1米，總噸位為2,500GT，呈現流暢的線條和獨特的輪廓。該款概念遊艇的設計很重視對環境的影響，因而採用了能最大限度提高效率的可控螺距螺旋槳，配合根據流體動力學優化的船體、混合動力推進系統，以及可最大限度減少太陽能增益的玻璃窗布置。設施方面，「Project Crystal」可配備按摩浴缸、水療池、游泳池、直升機停機坪等等，可為船主提供愜意的生活體驗。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」可實現穩定、高效的海上巡航。作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」可實現穩定、高效的海上巡航。
作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」可實現穩定、高效的海上巡航。
顧及船主的出行及娛樂需要，遊艇設計具彈性。顧及船主的出行及娛樂需要，遊艇設計具彈性。
顧及船主的出行及娛樂需要，遊艇設計具彈性。
長64米的「Project Grace」有3層甲板，可容納12位客人。長64米的「Project Grace」有3層甲板，可容納12位客人。
長64米的「Project Grace」有3層甲板，可容納12位客人。
以獨特的上層建築命名的「Project Crystal」。以獨特的上層建築命名的「Project Crystal」。
以獨特的上層建築命名的「Project Crystal」。
船身長81米、寬22米，讓船主有足夠空間打造心目中的「避世天堂」。船身長81米、寬22米，讓船主有足夠空間打造心目中的「避世天堂」。
船身長81米、寬22米，讓船主有足夠空間打造心目中的「避世天堂」。
位於上層的船主甲板有廣闊的戶外空間。位於上層的船主甲板有廣闊的戶外空間。
位於上層的船主甲板有廣闊的戶外空間。
船身融入大量玻璃元素，方便船主欣賞海景。船身融入大量玻璃元素，方便船主欣賞海景。
船身融入大量玻璃元素，方便船主欣賞海景。
船上分別有船主甲板上的按摩浴缸、陽光甲板上的水療池和船尾甲板上的游泳池。船上分別有船主甲板上的按摩浴缸、陽光甲板上的水療池和船尾甲板上的游泳池。
船上分別有船主甲板上的按摩浴缸、陽光甲板上的水療池和船尾甲板上的游泳池。
船身被大面積玻璃覆蓋，讓船主可享受周邊景觀。船身被大面積玻璃覆蓋，讓船主可享受周邊景觀。
船身被大面積玻璃覆蓋，讓船主可享受周邊景觀。
室內採用高樓底設計，置身其中分外舒適。室內採用高樓底設計，置身其中分外舒適。
室內採用高樓底設計，置身其中分外舒適。
船上設施包括游泳池、按摩浴缸、酒吧、海灘俱樂部、直升機停機坪等等。船上設施包括游泳池、按摩浴缸、酒吧、海灘俱樂部、直升機停機坪等等。
船上設施包括游泳池、按摩浴缸、酒吧、海灘俱樂部、直升機停機坪等等。
設置於甲板的直升機停機坪和小船庫，方便出入。設置於甲板的直升機停機坪和小船庫，方便出入。
設置於甲板的直升機停機坪和小船庫，方便出入。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc