PROJECT M 可移動私人島性能高超

在許多富豪眼中，擁有私人島嶼是身份的象徵，還可享受到「與世隔絕」的無拘無束，難怪過往有無數名人不惜一擲千金，也要實現島主夢，像兩屆奧斯卡影帝馬龍‧白蘭度、傳奇魔術師大衞‧高柏飛等等。然而，再美的島嶼始終是不動產，換上一個可移動的「高性能私人島嶼」，能帶你豪遊各地，豈不是更好玩？

空間寬敞 設計具彈性 據《福布斯》報道，想擁有一個私人島嶼，基礎成本約1,500萬美元到5,000萬美元，若加上開發設施，費用可能要再翻一番！問題是不論這些島嶼是天然抑或人造，不能移動成為它的「軟肋」，於是Nick Stark Design推出了一款概念設計「Project M」，聲稱是「高性能私人島嶼」，為夢想成為島主的人士，提供新的選擇。

作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」長81米、寬22米、總噸位高達2,690GT，可為船主提供極度寛敞的活動空間，從而打造心目中的「避世天堂」。根據設計師的構想，上層為船甲板，有廣闊的戶外空間，船主可按需要配置客房、用餐區、觀景休息室、按摩浴缸、游泳池、劇院、直升機停機坪等設施。

順帶一提，「Project M」以高性能作招徠，除了雙體船設計有利實現穩定、高效的快速巡航外，玻璃元素的廣泛使用亦令船身變得輕盈，從而獲得更佳的能源效益。

品牌起底 Nick Stark Design是來自澳洲珀斯（Perth）的設計工作室，創辦人兼設計師Nick Stark曾於Silver Yachts工作近20年，經驗豐富。該工作室曾設計多款概念遊艇，包括「Project Grace」、「Project Crystal」、「Project wave」等等，備受業界關注。

同場加映

Project Grace 視野絕佳 同樣由Nick Stark Design設計的「Project Grace」，長64米，形態優雅，着重與周邊環境的連繫，還為船主帶來絕佳的海上視野。遊艇有3層甲板，主人套房位於上層甲板，另有兩間貴賓套房在主甲板，整體最多可容納12位客人；設施方面，可找到按摩浴缸、游泳池、海灘俱樂部、派對甲板、小船庫、直升機停機坪等等，滿足船主的娛樂及出行需要。性能方面，擁有鋒利船首和光滑船體的「Project Grace」，配備鋰電池和可控螺距推進裝置，有利提速之餘，亦能降低操作成本。

Project Crystal 「晶」心傑作 以上層建築的晶體結構命名的「Project Crystal」，長94米，寬13.1米，總噸位為2,500GT，呈現流暢的線條和獨特的輪廓。該款概念遊艇的設計很重視對環境的影響，因而採用了能最大限度提高效率的可控螺距螺旋槳，配合根據流體動力學優化的船體、混合動力推進系統，以及可最大限度減少太陽能增益的玻璃窗布置。設施方面，「Project Crystal」可配備按摩浴缸、水療池、游泳池、直升機停機坪等等，可為船主提供愜意的生活體驗。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網