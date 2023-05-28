型格裝備 防蚊攻防戰

悶熱潮濕的夏天，是蚊患爆發的高峰期，若不早作防備，很易被叮得「體無完膚」！以下介紹的驅蚊產品，有型又有效，絕對可成為你出外活動的好夥伴！

服飾篇 由戶外品牌Snow Peak設計的驅蟲及驅蚊系列服飾「Insect Shield」，最新的拉鏈外套、長外套和長褲子，特別加入從菊科植物抽取的Permethrin，這種天然驅蟲劑對蚊子、蜱蟲、蟑螂和一般昆蟲都有效，無色無味，而且對人體和寵物無害，就算經過70次洗滌仍能保持效果，加上以100%回收的人造纖維製成，十分環保。

手環篇 法國品牌parakito憑驅蚊手環打響名堂，近日一口氣推出7個款式，圖案手環有3款，分別以大紅花、綠葉及豹紋作招徠，手環內置入成分天然的驅蚊片，毋須與肌膚接觸，每塊驅蚊片的效力可持續15日。另有3款童裝手環和1款灰色的運動手環，後者使用反光材料，夠薄夠輕。此外，品牌推出了夾子型驅蚊扣、含護膚成分的滾珠筆及噴霧，助你全面防蚊。

儀器篇 想驅蚊效果更持久？一部驅蚊器絕對不可少！最近日本生活品牌braaa跟殺蟲劑品牌KINCHO聯乘生產一款便攜驅蚊器canox，採用「卡扣式設計」，可扣於手提袋、外套、嬰兒車等。值得一提，canox採用KINCHO獨家的「化學品揮發系統」，通過離心力和攪拌氣流的雙程作用，把驅蚊效果加倍，而且安全可靠，對人寵無害，放入兩粒3A電池可使用約240小時。

哪類人易惹蚊？ 日本一項研究發現，蚊子最愛停留在O型血人士的身上，次數是A型的兩倍，而AB型和B型則處於兩者之間！研究又指出，蚊子可從人體皮膚發出的「信號」分辨其血型，但有15%的人不會有這信號，令蚊子不感興趣。除血型外，有研究指蚊子能感受到50米內體溫較高者，所以活潑好動的小朋友及孕婦都是蚊子喜愛的「獵物」，而汗臭味、香水味、深色衣服也對蚊子有極高的吸引力。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

灰色印花防蚊外套，透氣性強。¥26,400（約HK$1,492） 黑色防蚊外套

¥24,200（約HK$1,367） 3款圖案驅蚊手環，賣相搶眼。¥2,860（約HK$162） 驅蚊器canox可掛在身上。¥4,950（約HK$280） 袖口覆蓋手背，加上有孔設計，方便手指伸出。 綠色印花防蚊長褲，膝蓋對落是網面設計，感覺更為通爽。¥23,100（約HK$1,305） 3款童裝手環分別加入鯊魚、雪糕及恐龍圖案。¥2,860（約HK$162） 為女士而設的長身外套，腰部可調校鬆緊，帽子可收起在衣領位。¥25,300（約HK$1,430） 灰色運動手環，使用反光材料，夠薄又夠輕。¥3,080（約HK$174） canox採用「卡扣式設計」，備有黑、白兩色。