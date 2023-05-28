葵涌輕旅行 工廈滑水歎Cafe

葵涌向來是貨運和工業重鎮，多得葵廣等商場與工廈冒起，除了掃街食嘢買平衫之外，近年仲多咗唔少玩樂好去處，好似工廈區就有全港首個室內滑水兼滑雪場進駐，唔使喺戶外日曬雨淋，涼住冷氣就可玩餐飽。附近仲有中葵涌公園及星空Party Room等打卡熱點，加埋各式星級美食，男女老幼都要去！

過萬平方呎室內場 世界上能夠喺同一日玩齊滑水和滑雪嘅地方少之又少，有都離香港十萬九千里咁遠。不久前落戶葵涌工廈的Snow & Surf就將這體驗帶到香港，創辦人Alvin指全場佔地過萬平方呎，屬第一所融合滑水、滑雪的室內運動場，經歷兩年籌備及過千萬投資，滑浪無懼猛烈陽光，滑雪更毋須穿上大褸，基本畀$388就可玩55分鐘，另可租用私人滑道或報讀教練課程，豐儉由人。

雙水道玩花式 今次主打的室內滑水機處於玻璃房內，雙滑道容許兩人同時衝浪。水泵會將超過40噸的水打成薄膜，從而令滑水板浮起滑行，比起傳統衝浪，它與近年大熱的無繩滑水（Wakesurf）更為相似，相對較易掌握且安全。玩家只要保持平衡，同時控制方向和速度便能衝浪；進階的話更可玩到360度轉圈、Ollie凌空跳等花式動作。場內免費提供趴板和企板，玩家可按照喜好和能力選擇，仲有教練從旁指導，玩得安心又放心。

網址：snownsurfhk.com

同場加映：仿真滑雪斜道 場內另一邊的滑雪斜道用上「金針菇滑雪氈」，型號跟美國滑雪隊的夏季訓練基地相同，好處是像真度極高，更有隱藏跳台，至啱高手在此鍛煉花式。新手則建議先租用滑雪機，並報讀單板及雙板滑雪課程。滑雪機的斜度及速度均能調校，最大斜度為16度，最高速度可達35km/h，讓學員循序漸進提升技巧。

打卡玩樂好去處 中葵涌公園搵牛

葵涌動靜皆宜，想靜態一點打卡，可到中葵涌公園感受城市憩靜。公園佔地10.56公頃，前身為1970年代初結業的曾氏瑞峰牛場，現時公園辦事處正是昔日的乳牛場辦事處，古物古蹟辦事處去年將它評級為二級歷史建築，更於長者健身園地入口處設立石製牛雕塑以示紀念。公園並設有自然散步徑、麻石水道及野餐地方，足夠一家大小玩半天。

星空投影勁浪漫

Tent Party是全港首間以投影及霓紅燈作主題的Party Room，佔地7,000多平方呎，當中包括2,800平方呎人造草地及帳篷，定時投影星空及極光效果，配以LED白玫瑰花海、月亮形LED發光鞦韆及私人K房，至啱情侶在此浪漫打卡。戶外則有2,000平方呎超大露台，有齊麻雀枱、水槍、燒烤設備及戶外梳化，一大班朋友都玩得盡興。

網址：facebook.com/hkTentparty

三大搵食熱點 搵食點1：明星專程朝聖

玩到攰的話，不妨去葵涌附近搵食。「石籬粉仔」自1986年喺石籬邨推車仔賣狗仔粉起家，後來搬入舖，不但深受街坊歡迎，更吸引不少區外人專程搵食。其粉仔每朝人手炮製，條條完整以便掛湯，還加入香口的豬油渣和冬菇，湯底則以冬菇蝦米及豬肉粒提鮮，吃時記得添加原味或辣味菜脯。

網址：facebook.com/shekleinoodle

搵食點2：

隱世歎茶玩貓

「嘆杯貓茶」位於工廈內，相當隱世，佔地1,500平方呎有着30多隻可愛貓貓陪大家歎茶，想搵個地方看書或放空自己，這裏就最適合。食物選擇亦多元化，有薄餅、漢堡包等主食，又有薯條、甜品及各式特飲。此店沒有加一服務費，也不設最低消費。

網址：instagram.com/acupofcat_cafe

搵食點3：恬靜木系Cafe

「Happy Corner」是葵涌工廈區內另一隱世Cafe，位於工廈地面位置，裝潢偏向大自然風格，加上大量木製家具，讓人感覺恬靜。食物以包類及沙律為主，另有特色甜品及飲料，惟留意店內空間不多，記得提前預約留座。

網址：facebook.com/happycornerhc

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

大家可於玻璃房觀看玩家滑水情況，還有教練從旁指導。 滑浪設施具有恒溫系統，雙滑道可同時容納兩人一起衝浪。 長者健身園地入口有一尊牛雕塑，耳朵和牛角曾被破壞，如今已復修。 場內提供大量互動遊戲及設施，一大班人玩番夠本。 入場可同貓貓互動，不過影相時切勿開閃光燈。 場內免費提供趴板，初學滑水者可以半躺姿勢適應平衡。 巨大滑雪斜道可升起小跳台，藉此練習起跳及空中動作。 公園辦事處為昔日瑞峰牛場平房，外觀幾乎保留原貌，別具歷史意義。 小店不算易找，但吸引不少人專程而來，藝人吳若希便是其一。 清新裝潢跟工廈感覺截然不同，適合各位在此忙裏偷閒。 提供免費儲物櫃及獨立淋浴間，各位只要帶備泳裝、毛巾和替換衣服便可。 「金針菇滑雪氈」較一般地氈擁有更高仿真雪度，噴水便能增加潤滑程度。（相片IG＠fatfatpeoplevivian） Party Room以星空為主題，多款極光投影讓人投入夢幻氣氛。 大量手工茶飲，連杯子都勁可愛，甚具心思。