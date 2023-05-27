750S減磅增力2.8秒破百

麥拿侖（McLaren）早前發表全新V8後驅超跑750S，仲要轎跑版750S Coupe和開篷版750S Spider打孖上。作為720S的後繼車型，750S車上約三成組件換上全新或經優化，進一步輕量化之餘，空氣動力學及動態性能雙雙提升。同時4.0L V8雙渦輪增壓引擎經調校後，最大馬力和扭力分別達750PS和800Nm，搭配7前速SSG雙離合器波箱，只需2.8秒便完成0~100km/h加速。

碳纖車架 動態性能 750S跟720S同樣採用Monocage II第二代一體式碳纖車架，由底盤以至整個駕駛艙及車頂結構均以碳纖打造，不同的是搭載新懸掛系統設計，使前軸距較720S闊多6mm，加埋升級至第三代PCC III主動式底盤操控系統和新設計電子液壓式動力輔助轉向系統，帶來更佳的前部抓地力、側傾控制及轉向反饋，動態性能進一步提升。車上首度導入McLaren Control Launcher（MCL）自訂動態駕駛偏好功能，允許駕駛者對空氣動力、操控、動力系統和波箱進行設定，並於駕駛期間隨時按鍵激活，展開「個性化」駕駛體驗。

新款尾翼 高速穩定 驟眼睇750S的車身設計跟720S分別不大，其實經重新設計的空氣動力細節上，可看到兩者之間有着明顯分別。除了換上新頭尾泵把、加長前分離器、收窄頭燈四周的眼窩式進氣口、增設後輪拱通風口等，最特別是加長了碳纖維主動尾翼。新尾翼面積加大20%，能在不到半秒內完全展開，升起高度亦比720S高出60mm，有助增加後部下壓力、提升高速穩定性及縮短制動距離。尾翼中央切口式設計，既可保持後方視野，同時確保受McLaren P1賽車啟發的中央出口排氣喉，產生高溫時不會影響尾翼。

輕量設計 科技提升 750S Coupe和750S Spider的整備車重分別只有1,389kg及1,438kg，兩者均較前款輕上30kg。腳下全新20吋超輕鍛造合金輪圈，比720S的輕13.8kg，屬品牌量產車型中最輕標配。安裝在轉向柱上的全新儀錶顯示器及擋風玻璃重量亦分別減重1.8kg和1.6kg。除了進一步輕量化，隨車科技配備亦有所提升，包括內建Apple CarPlay中央觸控屏幕系統，後泊及環視影像系統清晰度更高。至於一鍵操控的車身升降系統，按下後只需4秒便會升高前部，比720S快上6秒之多。

同場加映：e.Ny1純電新作發表 繼Honda e城巿小車之後，本田早前發表旗下第二款純電動車e.Ny1，它屬於SUV車型，建基於廠方全新開發的e:N Architecture F平台，一具電馬達設於前軸，擁有150kW（約201hp）最大輸出功率及310Nm最大扭力。地台下裝設了68.8kWh鋰離子電池，提供長達 412km（WLTP）續航里程。若以直流快速充電的話，僅需45分鐘即可由10%充電至80%，惟廠方未有透露其直流快速充電的最高功率數字，車迷拭目以待。

撰文：林登麗

全新V8後驅超跑750S更輕更強，備有開篷版750S Spider（圖）和轎跑版750S Coupe，0~100km/h加速僅需2.8秒。 全新碳纖維主動式尾翼，升起高度比720S高出60mm，能在不到半秒時間內完全展開。 全新中央觸控屏幕系統側邊加設3個功能鍵，中間有廠徽圖案的是MCL自訂動態駕駛偏好功能鍵。 Honda旗下第二款純電動車e:Ny1，其車頭廠徽、輪蓋以至軚環起用了全新白H廠徽。 頭泵把起用新設計，前分離器加長，頭燈四周的眼窩式進氣口則略為收窄。 這具中置4.0L V8雙渦增壓引擎，可爆發出750PS強悍馬力。 標準配備碳纖維外殼賽車座椅，比720S的運動型座椅還要輕上17.5kg。 建基於e:N Architecture F平台，擁有短前懸、大車輪和寬輪距的設定。 全新中央尾喉受McLaren P1啟發而設計。新增的後輪拱通風口設於尾泵把兩側。 車廂廣泛採用Nappa配Alcantara麂皮鋪陳，所有按鈕更採用鋁合金製成。附設大型轉檔撥片的平底軚環，其前方沿襲自Artura的儀錶顯示器安裝在轉向柱上，讓駕駛者專注於前方路面。 提供創新雙層外殼技術打造的超輕碳纖維賽車座椅選配，其重量較傳統碳纖維賽車座椅輕33%。 中控台採用簡單布局，最搶眼莫過於15.1吋直芒式上中下布局的中央觸控屏幕。