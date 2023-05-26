Sports Gadget運動智輕鬆

迎接夏日，又是Keep Fit時間，做運動想有效果除講求恒心同毅力外，有智能裝置幫手往往事半功倍！新款Sports Gadget由跑步到潛水都能陪伴大家堅毅練習，突破成績，Let's Go！

鞋帶計步 小米手環8採用金屬中框設計，內置1.62吋AMOLED螢幕，亮度600nits，強光下都睇得清楚。設有多款腕帶供替換，也可當作吊墜佩戴，最正是同步推出的專用配件跑步豆莢，讓主機固定於鞋帶，配合跑步豆模式即可監測常規跑步數據。支援超過150種運動，其他賣點包括5ATM防水、16天長續航等。

智能跳繩 Jump Lite智能繩由本地科技初創公司Archon推出，可以自動記錄跳繩次數、平均速度、卡路里、跳繩時間等數據。用家更可自行選擇不同的跳繩模式，如自由跳模式、倒計時模式、倒計次數模式等。隨盒附送的海綿球短繩及專業長繩，可針對不同場合及需要切換，同時耗電量低，2顆3A電池足夠操作180天。

踩車聽歌 不少人運動時喜歡聽歌，Shokz RoadWave便將耳機和太陽眼鏡二合為一成運動音頻眼鏡，僅重42g，環繞式弧形設計內附定制矽膠鼻墊和鏡腿矽膠片，穩固貼合各種臉型，而深色偏光鏡片則有助騎行時阻隔太陽。內置216mm喇叭提供防漏音功能，V形耳柄內藏雙麥克風，降風噪速18英里，高速踩車時也能清晰捕捉語音。

定位深潛 智能手錶Amazfit T-Rex Ultra通過EN13319以及ISO6245兩個潛水配件標準認證，防水度達10 ATM，可以佩戴住進行30米水深自由潛水。支援6個衞星系統及雙頻GPS定位，實時掌握運動路線及海拔高度，並同步提供空氣壓力、海拔高度、浪潮、溫度。支援一鍵測量功能，可在45秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平指數。

口袋健身 Unitree PUMP健身泵是一款便攜式健身器材，盒子造型僅重700g、寬10cm，幾乎不佔空間。內置電機系統卻提供可調節的44磅阻力，只要連接划船機、鍛煉棒或動力架，就能訓練90%肌肉群組。專用App可記錄運動量和卡路里消耗量，並提供專業教程和訓練計劃，更有小遊戲提升訓練趣味！

撰文：陳志滔

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