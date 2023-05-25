副刊

沙漠起家無限可能The House of Dali

「The House of Dali」猶如一件超現實主義藝術作品。 「The House of Dali」猶如一件超現實主義藝術作品。
「The House of Dali」猶如一件超現實主義藝術作品。
沙漠予人的印象不外乎荒蕪、乾旱、缺水、人迹罕至，似乎不是一個宜居的地方，但隨着科技日新月異，消除客觀環境的局限已不再是天方夜譚，正如不少科學家深信人類未來移居其他星球一樣，那麼以沙漠為家又有何稀奇？像今次介紹的概念建築均選址於沙漠，不但形態各異，且極之奢華，真的令人充滿期待！
超現實之家
跟畢加索、馬蒂斯齊名，被譽為20世紀最具代表性3大畫家之一的達利（Salvador Dali），常把不相干的事物並列在畫作之中，好像違反邏輯，卻隱含不易解讀的寓意，而由Slika Studios首席建築師Milan Bogovac設計的「The House of Dali」，就是受這位超現實主義大師所啟發。
建築面積預計為900平方米的「The House of Dali」，像一件藝術雕塑，外觀奇特，看似紅色的流水瀑布，形態令人聯想起達利的《時間之舞》系列。它被一塊融化狀的半透明聚碳酸酯覆層屏蔽，並藉此把頂層的睡房、一樓的起居區和地下連接起來，配合達利最具代表性的紅唇梳化「Dalilips」等設施，即使周邊環境荒涼，也令人異常嚮往。
網址：https://www.slikastudios.com/
「7」字頂豪宅
由土耳其建築設計師Omar Hakim設計的「Desert House」，顧名思義以沙漠為據點，預計建築面積為400平方米，主要由玻璃、鋼材和混凝土打造，最吸睛之處莫過於它的「7」字形結構，像嵌入沙土之中。「7」字的頂部為建築物入口，採用隱藏式設計，當入口上蓋升高，就可見到入屋的梯級；入口兩旁是泊車位，前方為游泳池，可說是一個多功能屋頂。由於該構思仍為虛擬世界的建築，內部只設有寬敞的起居區和陳列室，預計可作為聚會或展覽的場地。
網址：https://bit.ly/3BOfmjm
飄浮金字塔
構思建築於沙漠懸崖的「The Ethereum House」，由創意工作室Atelier Monolit設計的概念豪宅，靈感來自John Lautner的作品，利用混凝土牆作為抵禦惡劣環境的屏障。從高角度看，建築物頂部呈菱形，表面滿布三角圖案，令人聯想起金字塔，乍看像處於「飄浮」狀態。據設計師表示，整個概念圍繞「對比」而設，特別是設於高處的無邊泳池，正好跟周邊的酷熱環境呈強烈對比。
網址：https://ateliermonolit.com/
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
起居區加入達利設計的經典家具，極具特色。起居區加入達利設計的經典家具，極具特色。
起居區加入達利設計的經典家具，極具特色。
「7」字形結構嵌入沙漠，別具特色。「7」字形結構嵌入沙漠，別具特色。
「7」字形結構嵌入沙漠，別具特色。
玻璃地板加落地窗，令整座建築倍添夢幻感。玻璃地板加落地窗，令整座建築倍添夢幻感。
玻璃地板加落地窗，令整座建築倍添夢幻感。
大部分功能性空間集中於底座及屋頂。大部分功能性空間集中於底座及屋頂。
大部分功能性空間集中於底座及屋頂。
地下為休憩區，設有泳池和躺椅。地下為休憩區，設有泳池和躺椅。
地下為休憩區，設有泳池和躺椅。
屋頂設有入口、泊車位和游泳池。屋頂設有入口、泊車位和游泳池。
屋頂設有入口、泊車位和游泳池。
入口樓梯採用可開合設計。入口樓梯採用可開合設計。
入口樓梯採用可開合設計。
像金字塔的屋頂，有利把光線引入。像金字塔的屋頂，有利把光線引入。
像金字塔的屋頂，有利把光線引入。
建築物的外觀似一條流水瀑布。建築物的外觀似一條流水瀑布。
建築物的外觀似一條流水瀑布。
屋內空間寬敞，可舉行展覽或會議。屋內空間寬敞，可舉行展覽或會議。
屋內空間寬敞，可舉行展覽或會議。
「The Ethereum House」的奇特設計跟周邊的沙漠環境形成強烈的對比。「The Ethereum House」的奇特設計跟周邊的沙漠環境形成強烈的對比。
「The Ethereum House」的奇特設計跟周邊的沙漠環境形成強烈的對比。
位於高處的無邊泳池是這幢豪宅特色。位於高處的無邊泳池是這幢豪宅特色。
位於高處的無邊泳池是這幢豪宅特色。
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