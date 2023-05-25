沙漠起家無限可能The House of Dali

「The House of Dali」猶如一件超現實主義藝術作品。

沙漠予人的印象不外乎荒蕪、乾旱、缺水、人迹罕至，似乎不是一個宜居的地方，但隨着科技日新月異，消除客觀環境的局限已不再是天方夜譚，正如不少科學家深信人類未來移居其他星球一樣，那麼以沙漠為家又有何稀奇？像今次介紹的概念建築均選址於沙漠，不但形態各異，且極之奢華，真的令人充滿期待！

超現實之家 跟畢加索、馬蒂斯齊名，被譽為20世紀最具代表性3大畫家之一的達利（Salvador Dali），常把不相干的事物並列在畫作之中，好像違反邏輯，卻隱含不易解讀的寓意，而由Slika Studios首席建築師Milan Bogovac設計的「The House of Dali」，就是受這位超現實主義大師所啟發。

建築面積預計為900平方米的「The House of Dali」，像一件藝術雕塑，外觀奇特，看似紅色的流水瀑布，形態令人聯想起達利的《時間之舞》系列。它被一塊融化狀的半透明聚碳酸酯覆層屏蔽，並藉此把頂層的睡房、一樓的起居區和地下連接起來，配合達利最具代表性的紅唇梳化「Dalilips」等設施，即使周邊環境荒涼，也令人異常嚮往。

「7」字頂豪宅 由土耳其建築設計師Omar Hakim設計的「Desert House」，顧名思義以沙漠為據點，預計建築面積為400平方米，主要由玻璃、鋼材和混凝土打造，最吸睛之處莫過於它的「7」字形結構，像嵌入沙土之中。「7」字的頂部為建築物入口，採用隱藏式設計，當入口上蓋升高，就可見到入屋的梯級；入口兩旁是泊車位，前方為游泳池，可說是一個多功能屋頂。由於該構思仍為虛擬世界的建築，內部只設有寬敞的起居區和陳列室，預計可作為聚會或展覽的場地。

飄浮金字塔 構思建築於沙漠懸崖的「The Ethereum House」，由創意工作室Atelier Monolit設計的概念豪宅，靈感來自John Lautner的作品，利用混凝土牆作為抵禦惡劣環境的屏障。從高角度看，建築物頂部呈菱形，表面滿布三角圖案，令人聯想起金字塔，乍看像處於「飄浮」狀態。據設計師表示，整個概念圍繞「對比」而設，特別是設於高處的無邊泳池，正好跟周邊的酷熱環境呈強烈對比。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

起居區加入達利設計的經典家具，極具特色。 「7」字形結構嵌入沙漠，別具特色。 玻璃地板加落地窗，令整座建築倍添夢幻感。 大部分功能性空間集中於底座及屋頂。 地下為休憩區，設有泳池和躺椅。 屋頂設有入口、泊車位和游泳池。 入口樓梯採用可開合設計。 像金字塔的屋頂，有利把光線引入。 建築物的外觀似一條流水瀑布。 屋內空間寬敞，可舉行展覽或會議。 「The Ethereum House」的奇特設計跟周邊的沙漠環境形成強烈的對比。 位於高處的無邊泳池是這幢豪宅特色。