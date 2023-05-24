變形雙芒筆電 創意無縫展現

電子書模式

把機身向橫擺放變出兩個垂直巨芒，方便一邊搵資料一邊畫圖。

長久以來手提電腦的外形沒有太大變化，但隨着用家對手寫畫圖、便攜簡報及流動娛樂等需求日增，近年廠商試圖改變筆電形態，Lenovo新抵港的Yoga Book 9i是其中之一，首載全尺寸OLED雙芒，利用上下兩個屏幕可無縫切換多種形態，隨心變成電子書、繪圖板等。同期另有不少新款變形筆電和創意周邊配件，全部有姿勢有實際。

破格雙屏 多種玩法 Yoga Book 9i搭載兩個13.3吋2.8K OLED PureSight屏幕，均支援100% DCI-P3色準及Dolby Vision HDR技術，可按需要切換成筆電、平板或帳篷等模式，大大提升靈活度。筆電模式時，其中一邊屏幕可顯示虛擬鍵盤及觸控板，打字帶有震動回饋，毋須實體鍵盤也能辦公；平板模式則可配合隨附的Digital Pen 3手寫筆畫圖寫字；至於帳篷模式可一邊屏幕播放投影片，另一邊屏幕操控及圈出重點，增加雙方互動。除了以上3個模式，新機還有其他玩法，例如用5隻手指在屏幕空白位點一點便可啟動瀑布模式，雙屏會合併顯示單一頁面，對瀏覽長網頁尤其有幫助。硬件方面，內置Intel第13代Core i7 1355U處理器、16GB RAM及1TB SSD，效能足夠應付娛樂需要。此外，一如同系筆電搭載Bowers & Wilkins 360度旋轉式喇叭，不論屏幕如何翻轉摺疊，都可營造出逼真的Dolby Atmos音效。（a）

同場加映：新派筆電 扭擰變形 攜行潮機

ROG Flow Z13 ACRNM RMT02由ASUS與機能潮牌ACRONYM合作推出，電影《Iron Man》服裝設計師Phil Saunders參與製作，用上工業風設計配CNC鐵削鋁合金材質。最大賣點是搭載背帶系統，除手提和側孭外，特設「攜行模式」解放用家雙手，讓用家隨時以觸控筆畫圖。內置13.4吋165Hz屏幕、13代Intel Core i9-13900H 處理器、GeForce RTX 4070顯示卡、32GB RAM及1TB SSD，效能強勁滿足創作需要。（b）

前移繪圖

HP Dragonfly Folio G3屬二合一商務筆電，除了標準筆電及平板模式外，其13.5吋輕觸式屏幕還能向前移至鍵盤前方，甚至變成繪圖板模樣；配合Dragonfly Folio無線觸控筆，記事畫圖得心應手。硬件則採用Intel第12代Core i7-1255U處理器、16GB RAM及1TB SSD，另內嵌B&O喇叭及800萬像素鏡頭。它更是少數通過美國MIL-STD-810H軍事標準的變形筆電，能承受極端溫差及墜落衝擊。（e）

下摺鍵盤

Compal Mobile Office是一部摺疊式掌上型筆電，榮獲2023年度iF設計大獎，最特別是其鍵盤下方的掌托位可向下摺，令機身佔用空間大幅減低50%，同時改善散熱表現25%。摺疊的另一好處是多了前排I/O介面，當中包括USB-A、3.5mm Audio及SD卡槽，讓用戶更易插拔和擴充裝置。惟此機仍屬Concept階段，據知需要12個月以上時間開發，硬件規格及推出日期待定。（d）

360度翻屏

重約1.66kg的Samsung Galaxy Book3 Pro 360，特設360度鉸位，讓用戶輕鬆將16吋觸控屏幕翻轉，把筆電變成平板使用；同時支援S Pen手寫筆，帶來如真筆般的書寫體驗。其觸控板面積比上代大39%，視像鏡頭升級至1,080p質素，並改用76Wh電池令播片時間延長至19小時。其他硬件包括Intel第13代Core i7處理器、Iris Xe顯示晶片、16GB RAM及1TB SSD，並提供Wi-Fi或5G版供選擇。（c）

趣怪周邊 提升效率 滑動雙屏

Geminos X觸控摺疊雙屏由美國配件開發商Mobile Pixels推出，上下兩個24吋屏幕可摺疊收藏，攤開則可上下滑動，不但比市面上的雙屏方案佔用更小空間，還可按需要調校合適角度。同時集成1,080p視像鏡頭、兩組喇叭及USB-C連接埠。（f）

擴充滑鼠

不少纖薄筆電受體積所限，全機只剩一兩個USB-C插槽，限制了擴充空間。ProtoArc HubMouse淨重50g，破天荒在無線滑鼠尾部植入USB-C Hub擴充器，提供HDMI、USB-A及60W USB-C插槽各一，接駁裝置後可輸出4K畫面，同時無線滑鼠支援PD快速充電功能。（g）

磁吸底座

INVZI MagHub集線器底座專為Macbook打造，磁吸設計可吸實電腦底部，並內置4TB彈出式SSD硬碟，方便與筆電快速存取多媒體檔案。同時提供100W PD快充、USB-C、DisplayPort、HDMI、Gigabit LAN、microSD等多個介面，一物多用。（g）

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

查詢：（a）2593 0388、（b）rog.asus.com、（c）3698 4698、（d）www.compal.com、（e）8100 3081、（f）2988 5899、（g）2568 2778

瀑布模式

兩個屏幕同時豎立，可顯示長網頁或巨型圖片。 下方屏幕可變出虛擬鍵盤及觸控板，支援震動回饋功能。 隨附Digital Pen 3壓力感應筆、拆卸式藍牙鍵盤及Folio stand支架等。 加裝背帶系統並拆開鍵盤後，便可騰出雙手以觸控筆畫圖。 鍵盤掌托位置向下摺起後，窄至窗台也能放得下。 將屏幕360度旋轉後翻便可變成平板，配以S Pen手寫筆發揮創意。 INVZI MagHub磁吸設計可吸實電腦底部，並內置4TB彈出式SSD硬碟。 帳篷模式

在一個屏幕分享投影片，另一邊屏幕同步記事及操控。 機身重1.34g，厚度僅15.95mm，拍埋個兩毫子就知有幾薄。 硬件配置中上，同時開啟4個應用程式依然保持流暢。 把屏幕移至鍵盤前方，座枱煲劇更舒服。 摺疊後正面只餘下鍵盤部分，並多了一排I/O介面。 Geminos X觸控摺疊雙屏由Mobile Pixels推出，上下兩個24吋屏幕可摺疊收藏。 湖水藍色鋁金屬機身，低調中見優雅。 鉸位設有Bowers & Wilkins 360度旋轉式喇叭，內建一對2W及1W單元。 鋁合金機身與背帶結合，可斜孭當作隨身裝飾。 採用了13.5吋IPS防眩光窄邊框屏幕，並提供多種使用模式。 Wi-Fi版僅重1.66kg，厚度只有12.8mm，單手也能輕鬆拎起。 ProtoArc HubMouse淨重50g，破天荒在無線滑鼠尾部植入USB-C Hub擴充器。