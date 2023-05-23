副刊

新加坡79米高空 腳揈揈賞景歎Drink

SkyHelix Sentosa最高上升至海拔79米高，可欣賞到由聖淘沙延伸到吉寶灣一帶和南部島群景觀。 SkyHelix Sentosa最高上升至海拔79米高，可欣賞到由聖淘沙延伸到吉寶灣一帶和南部島群景觀。
SkyHelix Sentosa最高上升至海拔79米高，可欣賞到由聖淘沙延伸到吉寶灣一帶和南部島群景觀。
去新加坡旅遊，飲食絕對係重要一環！但除了舌尖上的興奮，亦不乏結合味道享受的獨特體驗，例如位於聖淘沙英比奧山頂區（Imbiah Lookout）的景點SkyHelix Sentosa，作為新加坡最高的露天全景空中旋轉觀景台，遊客可在海拔79米的高度，邊腳揈揈飽覽聖淘沙及南部瀕水區優美景色，邊飲用由專人為你遞上的特色飲品，確係夠Chill夠刺激！
旋轉吊籃 360度賞景
於疫情期間啟用的SkyHelix Sentosa，本身是一個沿着離地40米高的垂直螺旋狀結構物升降的露天旋轉吊籃，對遊客來說可謂非常新鮮。吊籃可同時容納16位乘客，中間是工作人員站立的平台。乘客圍着圓枱坐好並扣上安全帶，然後緩緩升至海拔79米（約20層樓高）的高空之中，並停留約10分鐘，遊客可360度無遮擋欣賞周邊美景及景點，例如吉寶灣及新加坡首個水上樂園HydroDash等，叫人大開眼界。與此同時，由於吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭望見人群愈縮愈細，雖然速度不高但依然有玩機動遊戲般的驚嚇感！於高空停留期間工作人員會遞上著名Dusk Restaurant & Bar特調的清涼飲料，你亦可購買預調的雞尾酒，邊感受宜人的海風，邊暢飲賞景，甚至可自拍一番。推介最佳乘搭時間是黃昏時段，可望到呈現金黃色的天空及海面。入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈，讓人沉醉在美麗燈飾環繞的浪漫氛圍中。收費SG$16.2（約HK$94）。
網址：https://bit.ly/3o9vn0h
玩樂打卡 任食雪糕
新加坡天氣炎熱，雪糕在當地自然大受歡迎。於美國極具人氣的Museum of Ice Cream，在新加坡Dempsey Hill開設了首間海外分館，立即成為了旅客焦點。全館佔地約5,600平方米，共有14個主題區域，由多個以雪糕為主題的互動或打卡裝置組成。最大亮點必定是面積達53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，不過池內的波波並非是圓形膠波，而是改為雪糕上的Sprinkle彩糖造型，繽紛色彩好玩兼啱晒Selfie。另外「Potong」展區以新加坡懷舊木棒雪條Potong為主題，周圍布滿巨型Potong雪條，場面夠夢幻。好動的朋友則要到以70年代新加坡公園遊樂場為靈感的Dragon Playground區域，內有七彩滑梯、香蕉造型鞦韆、迷你籃球架等設施任你玩個夠。另外場內共有5個甜品站，免費供應不同口味雪糕，保證大飽口福。入場費SG$36起（約HK$209）。
網址：https://bit.ly/3MHVFjL
朱古力工廠 自製獨特口味
近年歐美興起了Bean to Bar的潮流，朱古力製造商從挑選可可豆做起，經過烘焙、研磨、調溫、倒模等層層步驟，直到完成包裝統統一手包辦。同樣設在新加坡Dempsey Hill的Mr. Bucket Chocolaterie正正是Bean to Bar朱古力品牌，去年更開了一間朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory，設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。客人在店內能製作獨一無二的朱古力，只需選擇3種配料和朱古力種類，店員就會現場為你製作，約20分鐘就可完成。另一邊是令人眼花繚亂的朱古力專櫃，最特別是客人可以自攜器皿來購買產品，吃多少買多少，減少浪費。店子另一邊是寬敞的咖啡店，白色和茶色為主的建築設計簡約，天花板飾以繽紛的可可豆。於店內可品嘗到各式手工朱古力、布朗尼、蛋糕、朱古力飲品等，每天新鮮現製，特別推介「Bean-to-Bar Journey Tasting Set」，讓你品嘗可可豆的不同滋味，朱古力控必吃。
網址：https://bit.ly/3o7G0Rn
撰文：明藹寧
圖片：新加坡旅遊局、互聯網
觀景台中央是吧枱設計，乘客邊欣賞風景邊享用冰凍飲品，十分寫意。觀景台中央是吧枱設計，乘客邊欣賞風景邊享用冰凍飲品，十分寫意。
觀景台中央是吧枱設計，乘客邊欣賞風景邊享用冰凍飲品，十分寫意。
觀景台旁設有小食店，可以買定飲品甚至雪糕等食物於高空享用。觀景台旁設有小食店，可以買定飲品甚至雪糕等食物於高空享用。
觀景台旁設有小食店，可以買定飲品甚至雪糕等食物於高空享用。
約53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，內裏的波波全都是Sprinkle彩糖造型。約53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，內裏的波波全都是Sprinkle彩糖造型。
約53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，內裏的波波全都是Sprinkle彩糖造型。
設有紀念品店，可購買與雪糕有關的精品。設有紀念品店，可購買與雪糕有關的精品。
設有紀念品店，可購買與雪糕有關的精品。
Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。
Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。
店內最馳名是色彩繽紛的Bon Bons朱古力。店內最馳名是色彩繽紛的Bon Bons朱古力。
店內最馳名是色彩繽紛的Bon Bons朱古力。
最新的甜品Affogato，於雪糕淋上香濃的Espresso，甜中帶少少苦味，售SG$13（約HK$75）。最新的甜品Affogato，於雪糕淋上香濃的Espresso，甜中帶少少苦味，售SG$13（約HK$75）。
最新的甜品Affogato，於雪糕淋上香濃的Espresso，甜中帶少少苦味，售SG$13（約HK$75）。
吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭向下望感覺刺激。吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭向下望感覺刺激。
吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭向下望感覺刺激。
入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈。入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈。
入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈。
這條Banana Split香蕉隧道是不可錯過的打卡位。這條Banana Split香蕉隧道是不可錯過的打卡位。
這條Banana Split香蕉隧道是不可錯過的打卡位。
館內不時舉辦工作坊，可製作個人口味雪糕。館內不時舉辦工作坊，可製作個人口味雪糕。
館內不時舉辦工作坊，可製作個人口味雪糕。
客人能到The Creation Station製作獨一無二的朱古力。客人能到The Creation Station製作獨一無二的朱古力。
客人能到The Creation Station製作獨一無二的朱古力。
簡約風格咖啡店，可在此品嘗各式朱古力產品。簡約風格咖啡店，可在此品嘗各式朱古力產品。
簡約風格咖啡店，可在此品嘗各式朱古力產品。
升上高空，當然要Selfie留念。升上高空，當然要Selfie留念。
升上高空，當然要Selfie留念。
位於Dempsey Hill的Museum of Ice Cream，是亞洲首間雪糕博物館分館。位於Dempsey Hill的Museum of Ice Cream，是亞洲首間雪糕博物館分館。
位於Dempsey Hill的Museum of Ice Cream，是亞洲首間雪糕博物館分館。
California Dreamin’展區周圍都是香蕉造型裝飾，設有椅子、滑板、粉紅樹木等滿滿Y2K風格。California Dreamin’展區周圍都是香蕉造型裝飾，設有椅子、滑板、粉紅樹木等滿滿Y2K風格。
California Dreamin’展區周圍都是香蕉造型裝飾，設有椅子、滑板、粉紅樹木等滿滿Y2K風格。
館內共有5個甜品站，供應不同口味雪糕，並可任食唔嬲。館內共有5個甜品站，供應不同口味雪糕，並可任食唔嬲。
館內共有5個甜品站，供應不同口味雪糕，並可任食唔嬲。
場內設有種類豐富的朱古力專櫃。場內設有種類豐富的朱古力專櫃。
場內設有種類豐富的朱古力專櫃。
Bean-to-Bar Journey Tasting Set提供可可豆黑朱古力、可可殼檸檬茶及66%朱古力Bar等滋味，售SG$18（約HK$104）。Bean-to-Bar Journey Tasting Set提供可可豆黑朱古力、可可殼檸檬茶及66%朱古力Bar等滋味，售SG$18（約HK$104）。
Bean-to-Bar Journey Tasting Set提供可可豆黑朱古力、可可殼檸檬茶及66%朱古力Bar等滋味，售SG$18（約HK$104）。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc