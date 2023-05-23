新加坡79米高空 腳揈揈賞景歎Drink

SkyHelix Sentosa最高上升至海拔79米高，可欣賞到由聖淘沙延伸到吉寶灣一帶和南部島群景觀。

去新加坡旅遊，飲食絕對係重要一環！但除了舌尖上的興奮，亦不乏結合味道享受的獨特體驗，例如位於聖淘沙英比奧山頂區（Imbiah Lookout）的景點SkyHelix Sentosa，作為新加坡最高的露天全景空中旋轉觀景台，遊客可在海拔79米的高度，邊腳揈揈飽覽聖淘沙及南部瀕水區優美景色，邊飲用由專人為你遞上的特色飲品，確係夠Chill夠刺激！

旋轉吊籃 360度賞景 於疫情期間啟用的SkyHelix Sentosa，本身是一個沿着離地40米高的垂直螺旋狀結構物升降的露天旋轉吊籃，對遊客來說可謂非常新鮮。吊籃可同時容納16位乘客，中間是工作人員站立的平台。乘客圍着圓枱坐好並扣上安全帶，然後緩緩升至海拔79米（約20層樓高）的高空之中，並停留約10分鐘，遊客可360度無遮擋欣賞周邊美景及景點，例如吉寶灣及新加坡首個水上樂園HydroDash等，叫人大開眼界。與此同時，由於吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭望見人群愈縮愈細，雖然速度不高但依然有玩機動遊戲般的驚嚇感！於高空停留期間工作人員會遞上著名Dusk Restaurant & Bar特調的清涼飲料，你亦可購買預調的雞尾酒，邊感受宜人的海風，邊暢飲賞景，甚至可自拍一番。推介最佳乘搭時間是黃昏時段，可望到呈現金黃色的天空及海面。入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈，讓人沉醉在美麗燈飾環繞的浪漫氛圍中。收費SG$16.2（約HK$94）。

玩樂打卡 任食雪糕 新加坡天氣炎熱，雪糕在當地自然大受歡迎。於美國極具人氣的Museum of Ice Cream，在新加坡Dempsey Hill開設了首間海外分館，立即成為了旅客焦點。全館佔地約5,600平方米，共有14個主題區域，由多個以雪糕為主題的互動或打卡裝置組成。最大亮點必定是面積達53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，不過池內的波波並非是圓形膠波，而是改為雪糕上的Sprinkle彩糖造型，繽紛色彩好玩兼啱晒Selfie。另外「Potong」展區以新加坡懷舊木棒雪條Potong為主題，周圍布滿巨型Potong雪條，場面夠夢幻。好動的朋友則要到以70年代新加坡公園遊樂場為靈感的Dragon Playground區域，內有七彩滑梯、香蕉造型鞦韆、迷你籃球架等設施任你玩個夠。另外場內共有5個甜品站，免費供應不同口味雪糕，保證大飽口福。入場費SG$36起（約HK$209）。

朱古力工廠 自製獨特口味 近年歐美興起了Bean to Bar的潮流，朱古力製造商從挑選可可豆做起，經過烘焙、研磨、調溫、倒模等層層步驟，直到完成包裝統統一手包辦。同樣設在新加坡Dempsey Hill的Mr. Bucket Chocolaterie正正是Bean to Bar朱古力品牌，去年更開了一間朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory，設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。客人在店內能製作獨一無二的朱古力，只需選擇3種配料和朱古力種類，店員就會現場為你製作，約20分鐘就可完成。另一邊是令人眼花繚亂的朱古力專櫃，最特別是客人可以自攜器皿來購買產品，吃多少買多少，減少浪費。店子另一邊是寬敞的咖啡店，白色和茶色為主的建築設計簡約，天花板飾以繽紛的可可豆。於店內可品嘗到各式手工朱古力、布朗尼、蛋糕、朱古力飲品等，每天新鮮現製，特別推介「Bean-to-Bar Journey Tasting Set」，讓你品嘗可可豆的不同滋味，朱古力控必吃。

撰文：明藹寧

圖片：新加坡旅遊局、互聯網

觀景台中央是吧枱設計，乘客邊欣賞風景邊享用冰凍飲品，十分寫意。 觀景台旁設有小食店，可以買定飲品甚至雪糕等食物於高空享用。 約53平方米的波波池「Sprinkle Pool」，內裏的波波全都是Sprinkle彩糖造型。 設有紀念品店，可購買與雪糕有關的精品。 Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory設有開放式的製作空間，讓大家透過玻璃觀看朱古力的製作過程。 店內最馳名是色彩繽紛的Bon Bons朱古力。 最新的甜品Affogato，於雪糕淋上香濃的Espresso，甜中帶少少苦味，售SG$13（約HK$75）。 吊籃採用了雙腳懸空設計，低頭向下望感覺刺激。 入夜後SkyHelix Sentosa會亮起 LED燈。 這條Banana Split香蕉隧道是不可錯過的打卡位。 館內不時舉辦工作坊，可製作個人口味雪糕。 客人能到The Creation Station製作獨一無二的朱古力。 簡約風格咖啡店，可在此品嘗各式朱古力產品。 升上高空，當然要Selfie留念。 位於Dempsey Hill的Museum of Ice Cream，是亞洲首間雪糕博物館分館。 California Dreamin’展區周圍都是香蕉造型裝飾，設有椅子、滑板、粉紅樹木等滿滿Y2K風格。 館內共有5個甜品站，供應不同口味雪糕，並可任食唔嬲。 場內設有種類豐富的朱古力專櫃。 Bean-to-Bar Journey Tasting Set提供可可豆黑朱古力、可可殼檸檬茶及66%朱古力Bar等滋味，售SG$18（約HK$104）。