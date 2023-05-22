識揀一定揀爆汁橙與柑

個個都食橙同柑，但唔通人人都識食橙同柑！點解有些橙與柑會爆汁又香甜，有些又乾爭爭兼酸澀呢？究竟貼在表面的標籤及數字有咩秘密，大家應該點拆解？一於由專家解惑喇！

南北半球輪流出產 一年四季都有橙出產，除為人熟悉的美國橙外，其實南非、澳洲等地都是出口大國，據西環一間老字號果欄負責人李錦榮先生（Edward）指，南北半球的橙會輪流供應市場，如上半年主要來自北半球，包括美國、中國、日本、意大利和西班牙等，下半年就來自澳洲、南非等南半球國家。傳聞有說美國某牌子的橙特別甜，Edward笑言啱唔晒，因為美國加州有充足水源和陽光，溫度適中，橙得到足夠的日照，自然皮薄多汁。至於初夏這個時候，亦有西班牙橙供應，甜度剛好，價錢亦親民。

臍橙與蜜篤橙 橙主要分臍橙（Navel）和蜜篤橙（Valencia）兩大類，臍橙又名石榴篤，是指橙底部有個類似肚臍狀的標誌，而蜜篤橙就沒有，而且果核較多。有說臍橙較蜜篤橙甜，Edward指其實兩者是不同品種，不過臍橙確實較甜。臍橙除有橙色果肉外，還有紅肉（Cara Cara），維他命C含量高，與血橙相比，入口更香甜。

大家經常聽到新橙、舊橙之分，原來與擺放時間並無關係。新橙指一年中當造期早出的出品，富香味而酸度高；舊橙則指較後期採摘的款式，果實成熟，相對較甜和多汁。

標籤解密 大部分的橙都會貼上標籤，不同數字或顏色都暗藏玄機。Edward指美國橙會有藍色（藍牌橙）與黑色（黑牌橙）標籤，黑色標籤指於上半年約3至5月最佳收成時所採摘的橙，又有人叫季尾橙，味道相對較甜，其他日子採摘的橙則是藍色標籤。顏色以外，標籤上會有不同的數字編號，坊間有說某些數字的橙會特別甜，其實是沒有根據的。

這些所謂PLU編號，標示橙的大小和品種，常見的3107指臍橙一箱有72或88個中碼橙，4012則代表一箱有48或56個橙，屬於大碼橙。若然是蜜篤橙，4388屬大碼橙、3108是中碼橙。

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的骰爆汁中日台出品 至於體積較橙小得多的柑，可於戶外種植，亦可在溫室培植，同樣一年四季都有出產。本地市場常見的柑大部分來自內地、台灣和日本，各具特色。日本佐賀唐津溫室蜜柑，皮薄多汁、果肉滑溜，一般柑的糖度約10度，唐津溫室蜜柑就有12度。

戶外種植的台灣茂谷柑，與日本柑相比，外皮較厚、糖度約在10至11度。至於價格親民的中國澳柑，外皮結實，酸甜度適中。揀柑的標準和橙差不多，首選皮薄墜手，果皮滑溜易去皮為佳。

學揀新鮮多汁 大家揀橙時，拎上手感受到皮夠薄，有一定重量代表水分充足，聞落有橙香，果椗呈嫩綠色代表新鮮，外皮表面有少許傷痕，有可能是被樹枝刮到，如輕按沒有變腍或滲汁液，不影響品質。Edward指香港天氣較熱，將橙放在室溫，有機會流失水分，最好放入雪櫃存放，延長保鮮期。

白色衣唔好丟 撕開橙和柑，大家會連果肉外層的白絲都撕掉，這些白色物質叫橘絡或白絡，味道帶甘苦，但連果肉一起吃，具豐富膳食纖維之餘，還有抗氧化、降血脂和控制血糖等功效，對人體有益。

柑橙又係咩？ 水果品種變化萬千，好似日本柑橙就是利用柑和橙兩款水果的混合培育出來的混種，於10月至翌年5月當造，果皮看似很厚，但其實很薄皮，如橙般汁豐，外皮又如柑般容易剝皮，糖度約在12至15度，相當清甜。

同場加映：時令日本蜜瓜 夏天有不少當造的水果，尖沙咀一間日式精品超市蔬果採購專員Helen指清甜多汁的日本蜜瓜正合時宜。好似靜岡縣是日本蜜瓜主要產地之一，體積小巧的日本靜岡天使音蜜瓜是由兩款蜜瓜結合而成，種植時會嚴格控制蜜瓜的含水量，達致最佳完熟狀態，質感Creamy帶麝香氣息。另一款溫室培植的靜岡蜜瓜，每棵果樹只結一個瓜，保證每個蜜瓜都是最佳出品。舉世知名的北海道夕張蜜瓜於每年6至7月當造，夕張市日夜溫差大，土壤透水性強，蜜瓜品質較一般為高，富果香又多汁。

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撰文：林佩婷

攝影：胡振文

美國橙：加州陽光充沛，橙有足夠日照和水分，皮薄多汁，5月的橙會更甜。 日本紅肉橙：呈橙紅色澤，含豐富維他命C，多汁之餘，果肉亦較血橙香甜得多。 黑色標籤指橙約於3至5月收成，甜度較高。 日本佐賀唐津溫室蜜柑

糖度約12度，分赤秀和黑秀，品質以赤秀為佳，皮薄多汁。 拎上手有一定重量，表示肉厚多汁。 吃橙或柑時，果肉外的白絡，其實很有營養。 日本靜岡蜜瓜

果樹只保留最強壯的蜜瓜培育，優質又香甜，由現時至8月當造。 日本熊本縣小山農園匠亞魯斯蜜瓜

以稻殼、米糠等自製堆肥，減少使用農藥和化肥，果肉帶柔和香氣和甜美肉質。 西班牙橙：供應期較短，只有現時至6月，甜度適中，果汁豐富，價錢和美國橙相比較親民。 3至5月以外出產的橙會貼上藍色標籤。 4012和3107的數字是指臍橙的體積大小。 台灣茂谷柑

戶外種植，吸收充足日照和水分，最多可放置約兩星期。 果椗呈嫩綠色，代表新鮮。 柑橙頂凸起很易認，集柑和橙的優點，多汁清甜。 日本夕張蜜瓜

每年6月至7月當造，淡黃外皮配鮮橙色果肉，品質上乘，有濃郁果香、果汁豐富。 日本血橙：日本出品較西班牙小，含豐富維他命C，酸度較高，多用來榨汁調雞尾酒。 臍橙標籤上寫有Cara Cara代表是紅肉橙。 果欄負責人李錦榮先生 中國澳柑

果皮結實，酸甜度適中，性價比高。 橙皮有花痕實為正常現象。 日本靜岡天使音蜜瓜

由Hero of Locking和亞魯斯蜜瓜結合而成，於樹上完熟才採收，香甜多汁富麝香氣息，由現時至8月當造。 日本松本農園肥後蜜瓜

家庭式農場管理，農園選用有機JAS認證的肥料，完熟後再由人手採摘。