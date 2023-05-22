識揀一定揀爆汁橙與柑
個個都食橙同柑，但唔通人人都識食橙同柑！點解有些橙與柑會爆汁又香甜，有些又乾爭爭兼酸澀呢？究竟貼在表面的標籤及數字有咩秘密，大家應該點拆解？一於由專家解惑喇！
南北半球輪流出產
一年四季都有橙出產，除為人熟悉的美國橙外，其實南非、澳洲等地都是出口大國，據西環一間老字號果欄負責人李錦榮先生（Edward）指，南北半球的橙會輪流供應市場，如上半年主要來自北半球，包括美國、中國、日本、意大利和西班牙等，下半年就來自澳洲、南非等南半球國家。傳聞有說美國某牌子的橙特別甜，Edward笑言啱唔晒，因為美國加州有充足水源和陽光，溫度適中，橙得到足夠的日照，自然皮薄多汁。至於初夏這個時候，亦有西班牙橙供應，甜度剛好，價錢亦親民。
臍橙與蜜篤橙
橙主要分臍橙（Navel）和蜜篤橙（Valencia）兩大類，臍橙又名石榴篤，是指橙底部有個類似肚臍狀的標誌，而蜜篤橙就沒有，而且果核較多。有說臍橙較蜜篤橙甜，Edward指其實兩者是不同品種，不過臍橙確實較甜。臍橙除有橙色果肉外，還有紅肉（Cara Cara），維他命C含量高，與血橙相比，入口更香甜。
大家經常聽到新橙、舊橙之分，原來與擺放時間並無關係。新橙指一年中當造期早出的出品，富香味而酸度高；舊橙則指較後期採摘的款式，果實成熟，相對較甜和多汁。
標籤解密
大部分的橙都會貼上標籤，不同數字或顏色都暗藏玄機。Edward指美國橙會有藍色（藍牌橙）與黑色（黑牌橙）標籤，黑色標籤指於上半年約3至5月最佳收成時所採摘的橙，又有人叫季尾橙，味道相對較甜，其他日子採摘的橙則是藍色標籤。顏色以外，標籤上會有不同的數字編號，坊間有說某些數字的橙會特別甜，其實是沒有根據的。
這些所謂PLU編號，標示橙的大小和品種，常見的3107指臍橙一箱有72或88個中碼橙，4012則代表一箱有48或56個橙，屬於大碼橙。若然是蜜篤橙，4388屬大碼橙、3108是中碼橙。
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的骰爆汁中日台出品
至於體積較橙小得多的柑，可於戶外種植，亦可在溫室培植，同樣一年四季都有出產。本地市場常見的柑大部分來自內地、台灣和日本，各具特色。日本佐賀唐津溫室蜜柑，皮薄多汁、果肉滑溜，一般柑的糖度約10度，唐津溫室蜜柑就有12度。
戶外種植的台灣茂谷柑，與日本柑相比，外皮較厚、糖度約在10至11度。至於價格親民的中國澳柑，外皮結實，酸甜度適中。揀柑的標準和橙差不多，首選皮薄墜手，果皮滑溜易去皮為佳。
學揀新鮮多汁
大家揀橙時，拎上手感受到皮夠薄，有一定重量代表水分充足，聞落有橙香，果椗呈嫩綠色代表新鮮，外皮表面有少許傷痕，有可能是被樹枝刮到，如輕按沒有變腍或滲汁液，不影響品質。Edward指香港天氣較熱，將橙放在室溫，有機會流失水分，最好放入雪櫃存放，延長保鮮期。
白色衣唔好丟
撕開橙和柑，大家會連果肉外層的白絲都撕掉，這些白色物質叫橘絡或白絡，味道帶甘苦，但連果肉一起吃，具豐富膳食纖維之餘，還有抗氧化、降血脂和控制血糖等功效，對人體有益。
柑橙又係咩？
水果品種變化萬千，好似日本柑橙就是利用柑和橙兩款水果的混合培育出來的混種，於10月至翌年5月當造，果皮看似很厚，但其實很薄皮，如橙般汁豐，外皮又如柑般容易剝皮，糖度約在12至15度，相當清甜。
同場加映：時令日本蜜瓜
夏天有不少當造的水果，尖沙咀一間日式精品超市蔬果採購專員Helen指清甜多汁的日本蜜瓜正合時宜。好似靜岡縣是日本蜜瓜主要產地之一，體積小巧的日本靜岡天使音蜜瓜是由兩款蜜瓜結合而成，種植時會嚴格控制蜜瓜的含水量，達致最佳完熟狀態，質感Creamy帶麝香氣息。另一款溫室培植的靜岡蜜瓜，每棵果樹只結一個瓜，保證每個蜜瓜都是最佳出品。舉世知名的北海道夕張蜜瓜於每年6至7月當造，夕張市日夜溫差大，土壤透水性強，蜜瓜品質較一般為高，富果香又多汁。
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撰文：林佩婷
攝影：胡振文
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