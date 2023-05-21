炎夏報到涼物散熱

今天是二十四節氣中的小滿，為夏季的第二個節氣，象徵天氣會愈趨炎熱。高溫來襲，若需前往冇冷氣的戶外地方，每秒鐘都係「煎熬」！幸好除了隨身攜帶小風扇外，還可以靠各式的涼感產品幫手消暑一番！

運動必備 排熱物料 夏日要進行戶外運動，除了挑清涼款式穿着外，材料亦係考慮因素。機能服飾品牌VOUX旗下的Ultracool涼感系列，就採用了10倍高含水NYLON纖維，平均瞬涼率比標準值高出近兩倍，能加速降溫排熱，貼上皮膚就可感受涼意。系列包括抗UV罩衫、抗UV防曬袖套，以及各式褲、上衣、洋裝、運動Bra、BraTop及背心等，並設有男、女裝，無論是運動或休閒時穿着都有款式可選。

春植抱枕 擁抱舒爽 每逢轉季，韓國人氣角色Kakao Friends總會推出應季周邊產品，最近便有一系列造型得意的消暑之物，其中包括了變身成海豚的春植涼感抱枕，尺寸為71×36×27cm，抱住、墊手都啱用。另外還有以跳草裙舞的Ryan及春植為主角的涼感記憶棉產品如頸枕、多功能墊、坐墊等，可愛又實用。

抹汗涼巾 瞬間降溫 夏日炎炎，流汗頻仍，如果連抹汗巾也帶有涼感就更好！由品牌AREX SPORT及小創襪共同開發設計的3D科技機能冰霸巾，有快速吸水、瞬間降溫等功能，檢測涼感Q-max高達0.166，可披掛於任何部位，幫助降溫涼敷解熱，小巧易攜，夏日必備。

狗狗夏衣 兼抗UV 大熱天時連動物也受不了，毛孩衣物品牌Wagroovy時毛小孩便為狗狗推出了抗UV涼感系列，分別有涼感衣及涼感圍脖等產品，賣點係採用涼感紗線製作，由於沒有使用化學涼劑，不會因清洗而降低涼效。而且現正預售的合作款更印上插畫家Minghan H.繪畫的繽紛可愛圖案，穿上後令狗狗更醒目搶眼。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網