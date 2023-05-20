副刊

1+2座位RAW 1:1馬力重量比

RAW沿用Koenigsegg標誌性的前鉸式旋翼門設計，不同的是在車門打開同時，整個車頂會像電動天窗般水平式向後滑動打開，方便進出車廂。 RAW沿用Koenigsegg標誌性的前鉸式旋翼門設計，不同的是在車門打開同時，整個車頂會像電動天窗般水平式向後滑動打開，方便進出車廂。
RAW沿用Koenigsegg標誌性的前鉸式旋翼門設計，不同的是在車門打開同時，整個車頂會像電動天窗般水平式向後滑動打開，方便進出車廂。
所謂1:1馬力重量比，意思即1匹馬力只需負擔1公斤車重，坊間僅有少數超跑能夠做到。瑞典手工超跑車廠Koenigsegg對此有一定程度執着，由ONE:1到CC850兩款過千匹限量超跑，以至今次介紹的入門概念車型RAW，也堅持以1:1馬力重量比設計，相當有Heart。
碳纖維單體式車殼
Koenigsegg向來研發過千匹馬力超跑為主，一部講緊閒閒哋都要二千幾萬港元，呢個價位擺明是為金字塔尖的極少數「超有米」車迷而打造。而RAW的出現，某程度是廠方有意將入場門檻降低，將金字塔頂層的「有米」車迷也一併吸納。
概念車設計師Esa Mustonen在品牌創辦人兼CEO Christian von Koenigsegg的監督下，以「能讓更多車迷負擔得起」為大前提，設計出未來超跑。它採用輕量化碳纖維單體式車殼及1+2座位布局。所搭載的中置引擎，源自旗下首款混能兼4座位Mega GT —— Gemera的2.0公升3缸雙渦輪引擎，最大馬力高達700匹。引擎和排氣裝置非常緊湊，大大縮短車身長度，驟眼看就像沒有後懸般，帶來比Gemera更小巧的車身體積，加上車身和內裝大量採用碳纖製的輕量化空氣動力學套件及配置，令車重只有700公斤。雖然廠方未有提供更多動力數據，但憑藉完美的1:1馬力重量比，也可預計得到其起步和加速性能絕不惹小。
同場加映：Alpine A290_β純電高性能揭背
最近法國Renault旗下性能品牌Alpine，也發表了一款採用1+2座位布局的純電高性能三門概念揭背車A290_β。此車建基於Renault 5的CMF-B EV底盤平台，車長僅約4米，並採用更寬的輪距及全新後軸多連桿設定，加上一身以碳纖製的空氣動力學套件、20吋鏤空鋁合金輪圈及專屬Mihcelin輪胎，滲出強烈的好動個性。受F1賽車啟發兼配備防滾架的1+2座位布局車廂，中控台不設任何觸控屏幕，廠方將所有功能鍵包括能提供10秒功率提升的OV超車鍵、駕駛模式切換鍵等設於軚環；而啟動鍵、車燈開關鍵及滅火筒鍵等則設於車廂頂部中央。全車採用100%碳纖製成的賽車桶椅，配以五點式Sabelt安全帶。置於中央的駕駛席更經過精心設計，附設承托墊並以高科技反光材料Ultralumen覆蓋，能為駕駛者提供高度身體支撐。
撰文：林登麗
環繞式擋風玻璃和雙氣泡車頂，乃是Koenigsegg標誌性設計。不過車頭設計卻截然不同，採用了銳利線條、垂直大燈配以水平LED燈條。環繞式擋風玻璃和雙氣泡車頂，乃是Koenigsegg標誌性設計。不過車頭設計卻截然不同，採用了銳利線條、垂直大燈配以水平LED燈條。
環繞式擋風玻璃和雙氣泡車頂，乃是Koenigsegg標誌性設計。不過車頭設計卻截然不同，採用了銳利線條、垂直大燈配以水平LED燈條。
前1後2座位布局，好處是前方駕駛席可以像F1賽車座席般置於中央，讓駕駛者享受F1般的駕駛快感。而且碳纖賽車座椅配上5點式安全帶。前1後2座位布局，好處是前方駕駛席可以像F1賽車座席般置於中央，讓駕駛者享受F1般的駕駛快感。而且碳纖賽車座椅配上5點式安全帶。
前1後2座位布局，好處是前方駕駛席可以像F1賽車座席般置於中央，讓駕駛者享受F1般的駕駛快感。而且碳纖賽車座椅配上5點式安全帶。
採用1+2座位布局的A290_β純電性能三門概念揭背車，擁有寬輪距設定。採用1+2座位布局的A290_β純電性能三門概念揭背車，擁有寬輪距設定。
採用1+2座位布局的A290_β純電性能三門概念揭背車，擁有寬輪距設定。
賽車化軚環上方附設一個細長的平視顯示器，其右方功能鍵組特設OV超車鍵。賽車化軚環上方附設一個細長的平視顯示器，其右方功能鍵組特設OV超車鍵。
賽車化軚環上方附設一個細長的平視顯示器，其右方功能鍵組特設OV超車鍵。
輪拱近乎是緊緊包圍着車輪，Michelin輪胎更是採用特薄設計。輪拱近乎是緊緊包圍着車輪，Michelin輪胎更是採用特薄設計。
輪拱近乎是緊緊包圍着車輪，Michelin輪胎更是採用特薄設計。
為達到極致輕量化，碳纖維物料在車廂內廣泛採用，連錶台也不例外。為達到極致輕量化，碳纖維物料在車廂內廣泛採用，連錶台也不例外。
為達到極致輕量化，碳纖維物料在車廂內廣泛採用，連錶台也不例外。
全車以碳纖空氣動力學套件包圍，不僅車頭、車尾和車側，連輪拱位一樣有。全車以碳纖空氣動力學套件包圍，不僅車頭、車尾和車側，連輪拱位一樣有。
全車以碳纖空氣動力學套件包圍，不僅車頭、車尾和車側，連輪拱位一樣有。
車廂頂部中央設有啟動鍵、車燈開關鍵及滅火筒鍵等。車廂頂部中央設有啟動鍵、車燈開關鍵及滅火筒鍵等。
車廂頂部中央設有啟動鍵、車燈開關鍵及滅火筒鍵等。
受噴氣式戰鬥機加力燃燒器啟發而設計的鉸接式碳纖尾下擾流，能因應行車需要自動放大（圖示），達致最佳空氣動力學效能。受噴氣式戰鬥機加力燃燒器啟發而設計的鉸接式碳纖尾下擾流，能因應行車需要自動放大（圖示），達致最佳空氣動力學效能。
受噴氣式戰鬥機加力燃燒器啟發而設計的鉸接式碳纖尾下擾流，能因應行車需要自動放大（圖示），達致最佳空氣動力學效能。
錶台零按鍵設計，賽車化多功能碳纖軚環及其前方的數碼化儀錶置中，左右兩邊各設一塊可從中控台底翻出的觸控式多媒體資訊屏幕。錶台零按鍵設計，賽車化多功能碳纖軚環及其前方的數碼化儀錶置中，左右兩邊各設一塊可從中控台底翻出的觸控式多媒體資訊屏幕。
錶台零按鍵設計，賽車化多功能碳纖軚環及其前方的數碼化儀錶置中，左右兩邊各設一塊可從中控台底翻出的觸控式多媒體資訊屏幕。
為了讓駕駛者可以100%專注於駕駛，箭頭形設計中控台不設任何觸控屏幕。為了讓駕駛者可以100%專注於駕駛，箭頭形設計中控台不設任何觸控屏幕。
為了讓駕駛者可以100%專注於駕駛，箭頭形設計中控台不設任何觸控屏幕。
全車賽車桶椅皆由100%碳纖製成，配備Sabelt五點式安全帶。全車賽車桶椅皆由100%碳纖製成，配備Sabelt五點式安全帶。
全車賽車桶椅皆由100%碳纖製成，配備Sabelt五點式安全帶。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc