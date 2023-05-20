1+2座位RAW 1:1馬力重量比

所謂1:1馬力重量比，意思即1匹馬力只需負擔1公斤車重，坊間僅有少數超跑能夠做到。瑞典手工超跑車廠Koenigsegg對此有一定程度執着，由ONE:1到CC850兩款過千匹限量超跑，以至今次介紹的入門概念車型RAW，也堅持以1:1馬力重量比設計，相當有Heart。

碳纖維單體式車殼 Koenigsegg向來研發過千匹馬力超跑為主，一部講緊閒閒哋都要二千幾萬港元，呢個價位擺明是為金字塔尖的極少數「超有米」車迷而打造。而RAW的出現，某程度是廠方有意將入場門檻降低，將金字塔頂層的「有米」車迷也一併吸納。

概念車設計師Esa Mustonen在品牌創辦人兼CEO Christian von Koenigsegg的監督下，以「能讓更多車迷負擔得起」為大前提，設計出未來超跑。它採用輕量化碳纖維單體式車殼及1+2座位布局。所搭載的中置引擎，源自旗下首款混能兼4座位Mega GT —— Gemera的2.0公升3缸雙渦輪引擎，最大馬力高達700匹。引擎和排氣裝置非常緊湊，大大縮短車身長度，驟眼看就像沒有後懸般，帶來比Gemera更小巧的車身體積，加上車身和內裝大量採用碳纖製的輕量化空氣動力學套件及配置，令車重只有700公斤。雖然廠方未有提供更多動力數據，但憑藉完美的1:1馬力重量比，也可預計得到其起步和加速性能絕不惹小。

同場加映：Alpine A290_β純電高性能揭背 最近法國Renault旗下性能品牌Alpine，也發表了一款採用1+2座位布局的純電高性能三門概念揭背車A290_β。此車建基於Renault 5的CMF-B EV底盤平台，車長僅約4米，並採用更寬的輪距及全新後軸多連桿設定，加上一身以碳纖製的空氣動力學套件、20吋鏤空鋁合金輪圈及專屬Mihcelin輪胎，滲出強烈的好動個性。受F1賽車啟發兼配備防滾架的1+2座位布局車廂，中控台不設任何觸控屏幕，廠方將所有功能鍵包括能提供10秒功率提升的OV超車鍵、駕駛模式切換鍵等設於軚環；而啟動鍵、車燈開關鍵及滅火筒鍵等則設於車廂頂部中央。全車採用100%碳纖製成的賽車桶椅，配以五點式Sabelt安全帶。置於中央的駕駛席更經過精心設計，附設承托墊並以高科技反光材料Ultralumen覆蓋，能為駕駛者提供高度身體支撐。

撰文：林登麗