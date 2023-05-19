手提遊戲機開戰掌上鬥效能

流動遊戲市場近年被手機攻陷，連帶手提遊戲機的研發亦停滯不前，好似Switch Lite已經是4年前的產物。然而最近Handheld Console忽然熱鬧起來，繼熱爆的Steam Deck後，ASUS亦正式發表ROG Ally手提遊戲機，搭載AMD Ryzen Z1系列APU及Windows 11系統，可以1,080p@120Hz暢玩大食遊戲。同期一眾手提機款亦各具特色，掌上遊戲大戰一觸即發！

強勁硬件 串流遊戲 ASUS開發的ROG Ally用上白色長形機身，握把位斜邊加入條狀花紋，符合人體工學設計，所以縱然重608g，雙手長時間拎住打機亦算舒適。內置7吋FHD觸控屏幕，擁有120Hz刷新率、7ms反應時間及sRGB 100%廣色域，規格達電競級數；同時亮度有500nits，配合康寧DXC玻璃膜降低反光率，在戶外陽光下畫面依然清晰。按鍵則沿用大路布局，左右兩邊備有蘑菇頭，左邊是十字方向鍵，右邊有4個功能鍵，加上機頂4顆L/R扳機鍵及機背按鈕，操作就手。最特別是硬件猶如一台微型電腦，搭載AMD Ryzen Z1系列APU結合RDNA 3 GPU，支援AMD FSR及RSR升頻技術，配以16GB RAM及512GB SSD，實測《NBA 2K23》遊戲可行到85fps，效能媲美家用遊戲機。它依靠雙風扇系統散熱，具有超薄散熱片及高密度導熱管。遊戲方面，兼容Steam和EA play等遊戲平台，並預載90天Game Pass Ultimate，讓玩家免費暢玩遊戲。（a）

同場加映︰矚目新機 各擅勝場

操作靈活 Steam Deck出自遊戲發行商VALVE之手，最大賣點是可暢玩Steam平台上數以千計的遊戲，在AMD Zen 2 CPU、RDNA 2顯示卡、16GB RAM及最高512GB SSD強勁硬件加持下，輕鬆執行各款遊戲。另搭載7吋1,280×800屏幕、兩邊十字掣、機背4按鍵、機頂LB/RB鍵，機面更有兩個觸控板，使操作更靈活；內置USB-C支援DisplayPort 1.4連接，最高可輸出8K@60Hz或4K@120Hz畫面，介面同時支援45W充電，內置電池夠玩2至8小時。（b）

電競而生 Razer Edge採用6.8吋AMOLED屏幕，支援2,400×1,080解像度以及144Hz刷新率，另搭載Snapdragon G3x Gen 1處理器、8GB RAM及128GB ROM，並可以microSD卡擴展至2TB容量，加上主動散熱設計，完全為電競而生。它備有5G及Wi-Fi版本，玩到Android原生遊戲及Steam平台遊戲。針對直播需要，它還設有500萬像素前置鏡頭、雙數位咪高峰及THX Spatial Audio雙向喇叭。（d）

手掣變身 Backbone One表面是一個手掣，採用可伸縮手把的簡潔設計，實際上它可接駁iPhone或Android手機，搖身一變成手提遊戲機。它本身沒有電池，而是耗用手機電力來驅動，除了原生支援各款手遊，當安裝專用程式後，還能從單一頁面串流啟動Xbox、PlayStation、Steam等平台遊戲。另外，它也支援內容創作，可隨意擷取、剪輯遊戲片段，並上傳到Twitch等視訊平台分享。（c）

模擬震動 AYANEO 2採用高度一體化設計，機身全無外露螺絲，外觀簡約。內置7吋1,920×1,200解像度無邊框屏幕，配以AMD Ryzen7 6800U APU及最高32GB RAM，規格拍得住筆電。操作則主要依賴霍爾操縱桿，具有高精準度及長使用壽命。另內置與Switch相同的線性馬達，能根據場景模擬不同震動效果。獨家AYASpace介面擁有豐富遊戲庫，讓用戶盡情暢玩PC大作。（e）

遊戲情報！特別版主機亮相

暗黑Xbox 《暗黑破壞神 IV》將於今年6月6日推出，Xbox特別推出Series X同綑裝供預訂。套裝包含黑色主機、黑色無線手掣、高速HDMI線及數碼版遊戲，並隨附遊戲內持光者坐騎與信仰坐騎盔甲的裝飾馬衣，以及《暗黑破壞神III》、《魔獸世界》和《暗黑破壞神 永生不朽》的遊戲物品。

薩爾達Switch Switch大作《薩爾達傳說 王國之淚》全城熱賣，任天堂乘勢為遊戲推出Switch OLED特別版主機，採用標誌性的綠白金配色，並在TV Dock底座印上燙金紋章圖案，既貼題又華麗。至於特別設計的Pro控制器和便攜包也同步發售中。

PS還擊之作 傳聞PlayStation正開發代號為「Q Lite」的手提遊戲機，靈感來自DualSense手掣，只是中間加入8吋屏幕，支援自適應扳機和觸覺回饋功能。據悉它可配合PS5運作，透過Remote Play來遙控打機，網絡穩定時畫質可達1,080p@60fps，玩家拭目以待。

撰文︰陳志滔

攝影︰胡振文

查詢：（a）3582 4770、（b）steamdeck.com、（c）playbackbone.com、（d）razer.com、（e）2568 2778

機身尺寸280×111×21.2mm，符合人體工學設計，長時間遊玩也保持舒適。 支援Xbox Game Pass、EA Play、Steam、Ubisoft Connect、Battle.net等多個遊戲平台。 外置基座方便機身連接電視，再接駁遙控器便能雙打。 可執行原生Android遊戲，也可經主機或PC串流遊戲。 採用流線型設計，各大小手形皆能舒適握持。 《薩爾達傳說 王國之淚》全城熱賣，任天堂乘勢為遊戲推出Switch OLED特別版主機。 配備了7吋500nits亮度觸控屏幕，陽光下都睇得清楚。 預載Windows 11家用版系統，可如一般電腦般運行及使用程式。 手提遊戲機內置7吋觸屏、兩邊遙桿、觸控板及陀螺儀。 手掣隨插即用，對應Xbox Game Pass、Remote Play和Steam Link等遊戲串流服務。 提供天鏡白、星耀黑色，備有1TB及2TB容量。 傳聞PlayStation正開發代號為「Q Lite」的手提遊戲機，靈感來自DualSense手掣。 機頂備有開關、音量鍵、USB-C、讀卡器以及3.5mm介面，另附有白色座枱支架。 試玩《Guilty Gear Strive》遊戲，打機時能保持高幀率，畫質拍得住家用機。 遊戲機尺寸260×85×11mm，連兩邊控制器重約401g。 特設PlayStation聯名版，靈感源自PS5 DualSense手掣，內側配有Lightning插頭。 《暗黑破壞神 IV》將於今年6月6日推出，Xbox特別推出Series X同綑裝供預訂。