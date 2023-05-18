PRELUDE可移動複式別墅頂級享受

建築界潮流喜將高尚豪宅的頂層設定為複式單位，也就是所謂「空中別墅」，讓住客體驗到高高在上的舒適生活，當然售價亦高人一等！今次介紹的概念遊艇「Prelude」，就是受美國紐約的空中別墅啟發，把船尾的海灘俱樂部變成複式設計，給海上度假的奢華體驗提升至一個新境界。

受曼哈頓豪宅啟發 概念遊艇「Prelude」長80米，具有現代、簡約的輪廓和乾淨、優雅的線條，是設計師Jay Aberdoni眼中的探索者，旨在探究船上生活體驗的極限，其最大賣點莫過於船尾的超大型海灘俱樂部，採用複式設計，貫穿兩層甲板，並被大面積的玻璃所包圍。據悉，設計靈感源自售價可高達2.5億美元的紐約曼哈頓高檔複式公寓，當中有室內花園、酒吧、休閒區等設施，其布置則採用斯堪的納維亞設計風格（Scandinavian），營造出簡潔、舒適又可享用美麗景觀的生活空間。

除此之外，位於上層甲板的玻璃底游泳池，是「Prelude」的另一亮點，它不僅讓住客有機會盡情暢泳，還為泳池下方——主甲板的客人帶來有趣的光影效果，配合周邊的波浪形木條，令人感覺如置身海浪之中。

設計師知多啲 2022年於摩納哥自立門戶的西班牙裔設計師Jay Aberdoni，他曾經任職於Lobanov Design、Ker Yacht Design、Alberto Mancini Yacht Design等，累積約10年工作經驗，經常從建築和汽車中尋求靈感，其設計的遊艇不但呈現極簡主義的精髓，還加入各式豪華生活設施，務求給用家帶來不一樣的海上生活體驗。

同場加映 相對於追求高性能，Jay Aberdoni設計的概念遊艇更着重於優化船上的生活體驗，「Dust」和「Posterity」就是兩款好例子。

Dust─彗星後的星塵 屬運動型超級遊艇的「Dust」，長83米，最多可容納16位客人，其流線型船身被設計師稱為「彗星後的星塵」，上層建築更令人聯想起跑車。船上最令人注目的設施，首推海灘俱樂部。另外，位於上層甲板的主人套房也極為吸睛，並附設步入式衣櫃、辦公室、私人休息室等。

Posterity─極簡典範 長72米，最多可容納12位客人的超級遊艇「Posterity」，是Jay Aberdoni首次發布的概念，當中加入了玻璃舷牆、開放式空間、漂浮的下拉式陽台和沒有硬頂的設計，並取消了牆壁和小型私人空間，體現何謂極簡主義。船上最吸睛的設施，莫過於雙層高的弧形玻璃外牆圖書館，以及位於上層甲板的全玻璃主人套房。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網