副刊

PRELUDE可移動複式別墅頂級享受

船長達80米的概念遊艇「Prelude」，像一幢可移動的複式別墅。 船長達80米的概念遊艇「Prelude」，像一幢可移動的複式別墅。
船長達80米的概念遊艇「Prelude」，像一幢可移動的複式別墅。
建築界潮流喜將高尚豪宅的頂層設定為複式單位，也就是所謂「空中別墅」，讓住客體驗到高高在上的舒適生活，當然售價亦高人一等！今次介紹的概念遊艇「Prelude」，就是受美國紐約的空中別墅啟發，把船尾的海灘俱樂部變成複式設計，給海上度假的奢華體驗提升至一個新境界。
受曼哈頓豪宅啟發
概念遊艇「Prelude」長80米，具有現代、簡約的輪廓和乾淨、優雅的線條，是設計師Jay Aberdoni眼中的探索者，旨在探究船上生活體驗的極限，其最大賣點莫過於船尾的超大型海灘俱樂部，採用複式設計，貫穿兩層甲板，並被大面積的玻璃所包圍。據悉，設計靈感源自售價可高達2.5億美元的紐約曼哈頓高檔複式公寓，當中有室內花園、酒吧、休閒區等設施，其布置則採用斯堪的納維亞設計風格（Scandinavian），營造出簡潔、舒適又可享用美麗景觀的生活空間。
除此之外，位於上層甲板的玻璃底游泳池，是「Prelude」的另一亮點，它不僅讓住客有機會盡情暢泳，還為泳池下方——主甲板的客人帶來有趣的光影效果，配合周邊的波浪形木條，令人感覺如置身海浪之中。
設計師知多啲
2022年於摩納哥自立門戶的西班牙裔設計師Jay Aberdoni，他曾經任職於Lobanov Design、Ker Yacht Design、Alberto Mancini Yacht Design等，累積約10年工作經驗，經常從建築和汽車中尋求靈感，其設計的遊艇不但呈現極簡主義的精髓，還加入各式豪華生活設施，務求給用家帶來不一樣的海上生活體驗。
網址：https://bit.ly/41R6DYB
同場加映
相對於追求高性能，Jay Aberdoni設計的概念遊艇更着重於優化船上的生活體驗，「Dust」和「Posterity」就是兩款好例子。
Dust─彗星後的星塵
屬運動型超級遊艇的「Dust」，長83米，最多可容納16位客人，其流線型船身被設計師稱為「彗星後的星塵」，上層建築更令人聯想起跑車。船上最令人注目的設施，首推海灘俱樂部。另外，位於上層甲板的主人套房也極為吸睛，並附設步入式衣櫃、辦公室、私人休息室等。
Posterity─極簡典範
長72米，最多可容納12位客人的超級遊艇「Posterity」，是Jay Aberdoni首次發布的概念，當中加入了玻璃舷牆、開放式空間、漂浮的下拉式陽台和沒有硬頂的設計，並取消了牆壁和小型私人空間，體現何謂極簡主義。船上最吸睛的設施，莫過於雙層高的弧形玻璃外牆圖書館，以及位於上層甲板的全玻璃主人套房。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
平台上的鰭狀結構把遊艇上大部分航行設備隱藏起來。平台上的鰭狀結構把遊艇上大部分航行設備隱藏起來。
平台上的鰭狀結構把遊艇上大部分航行設備隱藏起來。
海灘俱樂部採用斯堪的納維亞設計風格，營造出簡潔又舒適的生活空間，還可欣賞美麗景觀。海灘俱樂部採用斯堪的納維亞設計風格，營造出簡潔又舒適的生活空間，還可欣賞美麗景觀。
海灘俱樂部採用斯堪的納維亞設計風格，營造出簡潔又舒適的生活空間，還可欣賞美麗景觀。
主人套房位於上層甲板，附設私人休息室和摺疊露台。主人套房位於上層甲板，附設私人休息室和摺疊露台。
主人套房位於上層甲板，附設私人休息室和摺疊露台。
以弧形LED屏幕為背景的螺旋樓梯，將室內空間連繫起來。以弧形LED屏幕為背景的螺旋樓梯，將室內空間連繫起來。
以弧形LED屏幕為背景的螺旋樓梯，將室內空間連繫起來。
長72米的「Posterity」是Jay Aberdoni的第一個獨立設計。長72米的「Posterity」是Jay Aberdoni的第一個獨立設計。
長72米的「Posterity」是Jay Aberdoni的第一個獨立設計。
室內空間寬敞，並利用落地玻璃作間隔。室內空間寬敞，並利用落地玻璃作間隔。
室內空間寬敞，並利用落地玻璃作間隔。
海灘俱樂部的設計靈感來自紐約曼哈頓的頂層複式公寓，別具氣派。海灘俱樂部的設計靈感來自紐約曼哈頓的頂層複式公寓，別具氣派。
海灘俱樂部的設計靈感來自紐約曼哈頓的頂層複式公寓，別具氣派。
位於日光浴平台的休閒區可按需要加上遮陽篷。位於日光浴平台的休閒區可按需要加上遮陽篷。
位於日光浴平台的休閒區可按需要加上遮陽篷。
呈流線設計的「Dust」，上層建築令人聯想起跑車。呈流線設計的「Dust」，上層建築令人聯想起跑車。
呈流線設計的「Dust」，上層建築令人聯想起跑車。
室內設計以禪宗為主題，別具特色。室內設計以禪宗為主題，別具特色。
室內設計以禪宗為主題，別具特色。
前甲板設有無邊泳池。前甲板設有無邊泳池。
前甲板設有無邊泳池。
下層甲板包括健身房、桑拿浴室、小艇車庫、日光浴休息區等多項設施。下層甲板包括健身房、桑拿浴室、小艇車庫、日光浴休息區等多項設施。
下層甲板包括健身房、桑拿浴室、小艇車庫、日光浴休息區等多項設施。
遊艇中後位置設有用餐區和休息區，光線由兩側及上方的玻璃底泳池透入。遊艇中後位置設有用餐區和休息區，光線由兩側及上方的玻璃底泳池透入。
遊艇中後位置設有用餐區和休息區，光線由兩側及上方的玻璃底泳池透入。
大型戶外甲板設有泳池，後方有一個可改為休息區的直升機停機坪。大型戶外甲板設有泳池，後方有一個可改為休息區的直升機停機坪。
大型戶外甲板設有泳池，後方有一個可改為休息區的直升機停機坪。
船尾每一層甲板均設有休閒區或日光浴區。船尾每一層甲板均設有休閒區或日光浴區。
船尾每一層甲板均設有休閒區或日光浴區。
玻璃底游泳池可照亮下層甲板。玻璃底游泳池可照亮下層甲板。
玻璃底游泳池可照亮下層甲板。
日光浴平台可作為用餐區。日光浴平台可作為用餐區。
日光浴平台可作為用餐區。
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